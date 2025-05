„Das deutsche Wesen“ Der ungelebte Frieden

05. Mai 2025

Nicht nur ein Hemmschuh für den Liberalismus

von Michael Jürgen Herner

Als der Zweite Weltkrieg vorüber war, hat man alsbald den Kapitalismus als Schuldigen dingfest gemacht. Er stand sozusagen als Pate da, der eine zuvor wütende Weltwirtschaftskrise sowie den Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland ermöglicht habe. Dadurch kam auch der Liberalismus in Verruf. Diesem geht es, so der Historiker Dieter Langewiesche, …