Hayeks Vermächtnis Ein Liebesgruß an die freie Marktwirtschaft

17. Oktober 2024

Über Individualismus, Narzissmus und Selbstverantwortung in stürmischen Zeiten (Teil 2)

von Michael Jürgen Herner

In Friedrich August von Hayeks „Der Weg zur Knechtschaft“ wird auf Weltanschauungen verwiesen, die weit in die Antike zurückreichen und die denk- und wertbezogenen Vorstellungen beinhalten, wie Menschen am besten ihr Leben in einer Gemeinschaft führen können. Damit sind Stichworte wie Individualismus und Kollektivismus gemeint. In beiden abstrakten Weltbildern kommt …