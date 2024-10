Hayeks Vermächtnis Ein Liebesgruß an die freie Marktwirtschaft

24. Oktober 2024

Über Individualismus, Narzissmus und Selbstverantwortung in stürmischen Zeiten (Teil 3)

von Michael Jürgen Herner

Was gibt es zur menschlichen Persönlichkeit zu sagen, wenn es um den Individualismus und den Kollektivismus geht? In Friedrich August von Hayeks Buch „Der Weg zur Knechtschaft“ wird man darauf wenig Antworten finden. Vielleicht wusste Hayek, als er vor Kriegsende seine Zeilen niederschrieb, dass in der Psychologie, als Lehrfach an Universitäten, nicht viel an Wissen dazu vorlag. Und in der Tat: Hayek hatte recht, wenn er so gedacht hatte.

Erst später, Anfang der 1950er Jahre, lief entsprechende Forschung zügig an. Grund dafür waren die vielen Gräueltaten durch das Nazi-Regime, die mehr und mehr bekannt wurden. Deshalb legte man verstärkt das Augenmerk auf die Untersuchung der „autoritären Persönlichkeit“. Darin spiegelt sich ein typisches Muster an Persönlichkeitseigenschaften und Einstellungen wider, das einen Menschen anfälliger macht, ein Antidemokrat oder Faschist zu werden. Eine Gruppe von Wissenschaftlern um den Philosophen und Soziologen Theodor W. Adorno hat dazu maßgebliche Arbeiten geliefert. Doch auch die Psychoanalytiker Wilhelm Reich und Erich Fromm hatten zuvor schon Grundlegendes dazu beigetragen.

Noch mal später, Anfang der 1980er Jahre, lief entsprechende Forschung zügiger an. Ein Meilenstein hierfür war eine Studie des Kulturwissenschaftlers Geert Hofstede. Er untersuchte arbeitsbezogene Werthaltungen von über 100.000 Mitarbeitern der Firma IBM aus 40 Ländern. Ergebnis: Unterschiede zwischen Kulturen lassen sich anhand von vier Merkmalen festmachen: Machtdistanz (von gering zu groß), Unsicherheitsvermeidung (von wenig bis stark), Maskulinität-Feminität und Individualismus-Kollektivismus. Vor allem Individualismus und Kollektivismus erfuhren in weiteren Studien größere Beachtung.

Typische individualistische Kulturen finden sich in Ländern, die in Nordamerika und Westeuropa verortet sind, typische kollektivistische Kulturen dagegen in Ländern, die in Asien und im Mittleren Osten beheimatet sind. Beides geht mit Unterschieden einher: In der individualistischen Kultur kümmert sich das Individuum zunächst einmal um seine eigenen Interessen, also des „Ich“, und danach um jene, die im Familien- und Freundeskreis liegen. Persönliche Freiheit und Privatheit sind von hohem Wert, wie auch die Möglichkeit, sich im Leben selbstbestimmt vergnügen und verwirklichen zu können. In der kollektivistischen Kultur dagegen ist es die Gemeinschaft, die hohen Wert hat und die eigenen Interessen, also des „Wir“, vorgibt. Daran hat sich der Einzelne zu halten. Dieser ist im Gruppenverbund eng an andere durch Pflichten und Solidaritätsbekundungen gebunden. Das alltägliche Leben ist wegen der Fremdbestimmung durch Konformität, Abhängigkeit und Öffentlichkeit bestimmt. Mittlerweile weiß man, dass eine Kultur, in der man aufwächst, das eigene Denken, Fühlen und Handeln entscheidend prägt.

Es war der Psychologe Ted Singelis, der 1994 eine Forschungsarbeit veröffentlichte, die sowohl ein kollektivistisches oder „interdependentes“ Selbstverständnis als auch ein individualistisches oder „independentes“ Selbstverständnis zum Inhalt hat. Dazu konstruierte er einen 24 Fragen umfassenden Fragebogen – die „Self-Construal Scale“ („SCS“). Damit ist man in der Lage, den kultursensitiven Teil des Selbstkonzepts einer Person zu erfassen. Dabei wird unterschieden zwischen einem von anderen abhängigen Selbstverständnis (etwa die Frage: „Ich habe vor Autoritäten Respekt, mit denen ich in Beziehung trete“) und einem von anderen unabhängigen Selbstverständnis (etwa die Frage: „Ich würde ohne Umschweife „Nein“ sagen, als es zu riskieren, missverstanden zu werden“) (übersetzt vom Verfasser).

Fast zeitgleich mit der Möglichkeit, den kulturellen Teil des Selbstkonzepts zu messen, kam ein anderes Thema auf: der individuelle Narzissmus. Dieser hat, von der Antike an bis heute, reichlich Aufmerksamkeit in der Literatur, in der Bildenden Kunst und in den sozialen Medien erfahren. Viele dichterische Überlieferungen und Kunstobjekte, wie etwa Bilder, Vasen und Schmuckstücke, handeln vom Narziss-Motiv. Auch der römische Dichter Ovid hat dazu einen Beitrag verfasst. Die Psychologen Hans Werner Bierhoff und Michael Jürgen Herner geben in ihrem 2009 erschienenen Buch „Narzissmus – die Wiederkehr“ eine Interpretation seines Gedichts wieder: „Als Protagonisten des Mythos treten Narziss und Echo auf. Beide Figuren durchlaufen ähnliche psychologische Zustände, jedoch mit völlig gegensätzlichem Ziel: Während Narziss sich anschickt, sein Selbst unter Ausschluss seiner Objekte (Menschen; Halbgottheiten) zu lieben, neigt Echo dazu, Narziss unter Aufgabe ihres Selbst (ihrer Eigenständigkeit, Subjektivität) zu lieben. Diese beiden Extremformen von Liebe führen zu Narzissmus und Echoismus, ‚bei denen der eine den anderen entweder ganz ausgrenzt oder aber der eine sich total auf den anderen ausrichtet‘.“

Beide Figuren, Narziss und Echo, haben Einzug in die psychologische Forschung gehalten. Mittlerweile liegt eine Vielzahl an Studien vor. Diese deuten auf zwei Formen von Narzissmus in der menschlichen Persönlichkeit hin: den „offenen Narzissmus“, der grandios daherkommt und dem mythischen Narziss ähnelt, und den „verdeckten Narzissmus“, der sich vulnerabel zeigt und dem mythischen Echo nahekommt. Während Ersterer mit Selbstsicherheit, Selbstbezogenheit, Sich-zur-Schaustellen und durch Ignoranz gegenüber den Bedürfnissen anderer in Erscheinung tritt, ist Letzterer durch Hypersensitivität, Ängstlichkeit, Arroganz und sozialem Rückzug gekennzeichnet. Beide Formen von Narzissmus sind durch Fragebögen messbar: der offene Narzissmus mit einer von Astrid Schütz, Bernd Marcus und Ina Sellin vorgelegten deutschen Version des von Robert Raskin und Howard Terry entwickelten „Narcissistic Personality Inventory“ („NPI“), der verdeckte Narzissmus mit einer von Eva Neumann und Hans Werner Bierhoff entwickelten revidierten Version („NI-R“) des von Friedrich-Wilhelm Deneke und Burkhard Hilgenstock entwickelten „Narzissmusinventar“ („NI“).

Was Hayeks Buch „Der Weg zur Knechtschaft“ anbelangt, sind zwei Studien interessant, die 2012 im „European Psychologist“ veröffentlicht wurden, und zwar unter der Autorenschaft von Elke Rohmann, Eva Neumann, Michael Jürgen Herner und Hans Werner Bierhoff. Um was ging es dabei? In Studie eins wurden 124 Studienteilnehmern, und zwar 37 Männern und 87 Frauen, in der Altersspanne von 18 bis 68 Jahren unter anderem eine Version des „SCS“, die deutsche Version des „NPI“ sowie der „NI-R“ zum Beurteilen vorgelegt. In Studie zwei wurden 92 Studienteilnehmern, und zwar 31 Männern und 61 Frauen, in der Altersspanne von 18 bis 45 Jahren unter anderem die gleichen Fragebögen wie in Studie eins vorgegeben. Wie die statistischen Analysen zeigen: Sowohl in Studie eins als auch in Studie zwei korrespondiert, entsprechend den Hypothesen, der NPI spiegelbildlich mit dem unabhängigen Selbstbild und der NI-R spiegelbildlich mit dem abhängigen Selbstbild. Mit anderen Worten: Je grandioser der Narzissmus, desto autonomer ist das Selbstverständnis; und je vulnerabler der Narzissmus, desto abhängiger ist das Selbstverständnis. Fazit: Westliche Kulturen befördern eher die Verbindung zwischen grandiosem Narzissmus und autonomem Selbst, östliche Kulturen unterstützen eher die Beziehung zwischen vulnerablem Narzissmus und abhängigem Selbst.

Narzissmus ist ein komplexes Phänomen. Der Grund ist nicht nur im Narzissmus von Erwachsenen zu suchen, sondern auch im frühkindlichen (primären) Narzissmus. So hat das Kleinkind, das sich noch sehr mit der eigenen Mutter verschmolzen erlebt, die Aufgabe, sich von ihr zu lösen, um seinen eigenen Weg im Leben zu finden. Dabei ist es vom zweiten bis dritten Lebensjahr einigen Herausforderungen ausgesetzt: Entweder es folgt seinem Bedürfnis nach Abhängigkeit (Bindung) und bleibt in der Nähe der Mutter oder es folgt seinem Bedürfnis nach Autonomie (Selbständigkeit) und geht auf Distanz zur Mutter. Beides kann es nicht gleichzeitig haben. Kurzum: Das Kleinkind muss seinen Abhängigkeits-/Autonomiekonflikt lösen, der allerhand an Ängsten und Freuden oder Ambivalenzen in sich trägt.

Wird dieser Konflikt nicht gelöst, weil die Mutter das Kind zu sehr verwöhnt oder es zu sehr vernachlässigt (oder sogar misshandelt), dann kann sich der normale Konflikt, weil er zum neurotischen geworden ist, nicht auflösen. Das kann wiederum später zu Krankheiten führen, aber auch zur Neigung, entweder im Leben für sich vorwiegend die Abhängigkeit oder die Autonomie zu favorisieren. Dafür sind innerpsychische Spaltungsmanöver und Polarisierungen, entsprechend dem narzisstischen Prinzip „null oder eins“, „schwarz oder weiß“ oder „entweder oder“, ausschlaggebend. Wird hingegen der Konflikt gelöst, dann wird das individuelle Streben nach Autonomie zum maßvollen Befreiungsschlag: Entwicklungspsychologisch gesehen, ist der Wunsch nach individueller Freiheit eigentlich der Wunsch nach Freiheit von der eigenen Mutter. Kommt zu dieser Freiheit noch eine Freiheit durch ein marktwirtschaftlich-demokratisches Ordnungssystem hinzu, in dem man lebt und in dem, metaphorisch gesprochen, der Vater „Staat“ sich weitgehend als „Nachtwächterstaat“ zu verstehen weiß, dann ist dies wohl das Maximum an menschlich erlebter Freiheit, was man sich vorstellen kann.

Der Wunsch nach Freiheit (Autonomie) weist also Bezüge zum großartigen Narzissmus in der Persönlichkeit eines erwachsenen Menschen auf. Er ist darüber hinaus sowohl von einem frühkindlich angelegten Abhängigkeits-/Autonomiekonflikt als auch von einem kulturellen Rahmen, der einen Menschen prägt und der ein individualistisches (autonomes) Selbstverständnis zu formen vermag, abhängig.

Nun muss man nicht gleich zum Psychiater laufen, wenn man meint, Großartiges bei sich zu entdecken. Zum Glück gibt es im Spektrum des normalen Narzissmus einiges, was vorteilhaft ist. So was hätte man zu früheren Zeiten charismatische Autorität genannt oder einfach: Souveränität. Eine „gesunde Portion“ an grandiosem Narzissmus – um dessen mythologische Wurzel an Selbstliebe zu betonen –, gehört einfach zum Menschsein, ja zu einem aktiv zugewandten Leben dazu. So gibt es Studien, die bei grandiosen Narzissten etwa deren Hang zur Kreativität, zur Risikobereitschaft und zur Führung aufzeigen – Merkmale, ohne die erfolgreiches Unternehmertum im freien Markt kaum vorstellbar ist.

Deshalb besteht kein Anlass, im postmodernen Zeitalter den Narzissmus (wie den Individualismus, Liberalismus und Kapitalismus) so mit pauschaler Kritik zu überhäufen, wie es gemacht wurde. Wichtig ist, dass zwischen normalem und krankem Narzissmus unterschieden wird, beispielsweise zwischen narzisstischer Persönlichkeit und narzisstischer Persönlichkeitsstörung, und dass man dabei keinem „Hypermoralismus“ (Alexander Grau) anheimfällt. Dabei dürfte ein Blick in die Geschichte hilfreich sein. Ich denke, es gibt in der Kulturgeschichte der Menschheit genügend Beispiele von Menschen mit gesundem Narzissmus, die Außergewöhnliches zu Wege gebracht haben, sei es in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Literatur, in der Musik oder in der Kunst, und die die Welt im positiven Sinne konstruktiv und produktiv bereichert haben. Ob diese auch in der Politik immer so gut platziert gewesen sind, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Das wäre mal eine Aufgabe, der sich Historiker mit einem Faible fürs Biographische annehmen könnten. Wie sagte schon der berühmte Arzt Paracelsus im Mittelalter: „Die Dosis macht das Gift.“ Da hat er freilich recht gehabt!

(Fortsetzung folgt)