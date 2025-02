Bundestagswahl Der Verlierer heißt Deutschland

25. Februar 2025

Eine ungeschönte Analyse

von Jan Mehring

Was die meisten Leser interessieren dürfte: Was bedeutet das Ergebnis für Rang und Möglichkeiten der AfD? Einerseits ist es nicht gelungen, die symbolisch-psychologisch wichtige absolute 25-Prozent-Zweitstimmenmarke zu knacken („Jeder vierte Wähler“). Selbiges gilt andererseits für die parlamentarische 25-Prozent-Mandatemarke, deren Erreichen der AfD mehr parlamentarisch-juristische Instrumente an die Hand gegeben hätte, …