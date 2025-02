Bundestagswahl 2025 AfD-Regierung: Wie viel könnte sie bewegen?

20. Februar 2025

Eine umfassende Analyse

von Jan Mehring

Die Antwort auf diese Frage lässt sich aufgrund der unzähligen unabsehbaren Variablen in der Politik schlicht nicht eng genug eingrenzen, um befriedigend zu sein. Allein die Unkenntnis so mancher Themen, die in einigen Jahren zu den heutigen Dauerthemen hinzukommen werden, überfordert jeden analytischen Enthusiasmus. Auch dass die lange Zeit langweilig …