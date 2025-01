Mediale Aufregung – Teil 3 Augen auf bei der Partnerwahl

16. Januar 2025

Welchen potenziellen Preis hat die US- (Musk-) Unterstützung der AfD?

von Jan Mehring

Die Nadelstiche Musks und die darauffolgenden Kreischkonzerte des Mainstreams reißen einfach nicht ab. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels dürfte die neueste Zündstufe, das Live-Gespräch zwischen Musk und AfD-Co-Chefin Weidel, bereits stattgefunden und allgemeine Schnappatmung ausgelöst haben. Gerüchte besagen, die Aspirin-Vorräte in dessen Redaktionsstuben, denen seit Jahren die Macht des Gatekeepings und Auslassens beziehungsweise Ausblendens zunehmend entgleitet, stünden kurz vor dem Kollaps.

Doch so amüsant Musks Trigger Game beziehungsweise die übergeordnete US-republikanische AfD-Unterstützung auch sein mag – hinsichtlich dessen nicht ganz unwahrscheinlicher Kehrseiten sollte man sich dennoch ehrlich machen. Gewiss ist immerhin, dass speziell Trumps kommende, unter starkem Erwartungsdruck stehende und innerhalb eines straffen Zeitfensters von (maximal) vier Jahren operierende Administration alle Hände voll zu tun haben und vermutlich nur begrenzt eigene mediale Kapazitäten anderen Staaten und Akteuren zu widmen bereit sein dürfte. Sowohl allgemeinere als auch spezifischere Gründe bestärken diese Annahme, insbesondere mit Blick auf wertvolle Präsenz auf Social Media – Musks Plattform X dabei allen voran.

Man betrachte hierfür zunächst unsere modernen Medienkonsumgewohnheiten: All die um unsere begrenzte Aufmerksamkeit konkurrierenden modernen Apps und News Feeds begünstigen ein minimalistisches Leseverhalten, in deren Zuge die erste beziehungsweise die Schlagzeile oftmals auch die letzte ist, die man tatsächlich zu lesen bereit ist. Wie viele Menschen lesen in den Informationsfluten des stressigen Alltags schon noch obligatorisch mehr als 150 Zeichen je Meldung?

Der Print Space der Schlag- und Kopfzeilen ist heute demnach so umkämpft wie nie zuvor, während das X-typische Kurznachrichtenformat praktisch passgenau ebendiesem Idealbild des medialen Fast Food unserer Zeit entspricht. Unter anderem auch dieser Verflachungs- und Verkürzungstrend hat X eine mittlerweile sehr eindeutige „westliche“ Spitzenstellung im hart umkämpften Social-Media-Space verschafft und legt nahe, dass der Wert dort praktizierter und weltweit sichtbarer Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich ihres politischen Einflusseffekts nur schwer überschätzt werden kann.

Andere Länder, andere Sitten

Hinzu kommen deutliche Unterschiede zwischen der europäischen beziehungsweise deutschen und der US-amerikanischen Politikkultur, die ausgerechnet Social-Media-Unterstützung zu einer ganz besonders kostbaren Ressource machen:

Politische Programmatik wird in den USA traditionell deutlich stärker mit konkreten Personen beziehungsweise Namen und Gesichtern assoziiert und vermittels dieser letztlich auch popularisiert. Selbst deutsche Qualitätsblätter wie „Spiegel“, „Stern“ und Co trugen dieser Eigenheit in der Vergangenheit vielfach Rechnung und widmeten unzählige ihrer Titelgraphiken dem Porträtieren US-amerikanischer politischer Persönlichkeiten (was der mit Blick auf die USA praktisch wahlrecht- und einflusslose deutsche Leser damit anfangen sollte, weiß man wohl nur innerhalb der entsprechenden Redaktionen).

Während wir Europäer beziehungsweise Deutsche gewisse Programmatiken primär mit Farben und Logos assoziieren, ist auf US-amerikanischen Politikveranstaltungen hingegen selten „Republican Party“, „GOP“ oder Ähnliches, sondern obligatorisch ein einzelner Name oder auch ein Namensdoppel wie zuletzt „Trump-Vance“ oder „Harris-Walz“ zu lesen.

Die eher umgekehrte deutsche Wahlkampfpraxis macht diesen Unterschied greifbar. So getraut sich die SPD kein weiteres Mal, ihre aktuellen Wahlkampfaktivitäten erneut auf Scholz oder sonst jemanden zuzuschneiden, nachdem dieser massiv an Popularität einbüßte und dessen Partei bereits mit dem sogenannten „Schulz-Zug“ legendär entgleiste.

Wir erinnern uns: Im Frühling 2017 erfreute sich die SPD eines Umfragehochs deutlich oberhalb der 30-Prozent-Marke, um schließlich ein halbes Jahr später zur herbstlichen Bundestagswahl beinahe an der 20-Prozent-Marke zu scheitern und sich im folgenden Frühling, etwa ein Jahr nach dem Umfragehoch, sogar der einer „Volkspartei“ unwürdigen 15-Prozent-Marke zu nähern.

Die stramm auf Habeck eingeschworenen Grünen ohne sichtbare Parteivorsitzende dümpeln seit Monaten in niedriger Einstelligkeit herum, die Wagenknecht-Show BSW überwindet gemäß mittlerweile mehrerer Umfrageinstitute nicht einmal die Fünf-Prozent-Sperrklausel, die Union schiebt weder Merz noch Söder so richtig nach vorne und selbst die AfD verlegt sich vor allem auf Inhalte sowie ihren Kontrast zum „Weiter so“, anstatt eine immer populärere Alice Weidel offensiv ins Zentrum zu rücken. Nirgendwo liest man „Weidel wählen“ statt „AfD wählen“.

Keine Plattform wie jede andere

Insofern ist es viel eher das US-typische Zentrieren konkreter Einzelpersonen, das mit der durch Social Media gegebenen Möglichkeit des unmittelbaren beziehungsweise redaktionsunabhängigen politisch Äußerns, Positionierens und Vermarktens harmoniert – zumal Einzelpersonen ohnehin keine telefonbuchdicken und thematisch umfassenden Programmauszüge herunterbeten, sondern zumeist kurze und bündige Einzelpositionen oder Kommentare zu konkreten Einzelereignissen absetzen. All diese Spezifika treiben gewissermaßen die Opportunitätskosten jeglicher Kapazitäten, die (speziell auf X) abgezweigt und schließlich deutschen politischen Verbündeten wie der AfD anstelle eigener Öffentlichkeitsarbeit gewidmet werden. Nun ist unter anderem aus etwa folgenden Gründen kaum zu leugnen, dass die AfD ausgerechnet auf ebensolche Zuwendung nur schwer verzichten kann.

Erstens: Zwar sind hiesige, unmittelbar auf deutsches Publikum abzielende alternative Medienformate eine ebenso wertvolle Hilfe sowie eine effektive Option zur Umgehung jener vollkommen vernagelten deutschen Mainstream-Medien, die sich einer qualitativ und quantitativ fairen Berichterstattung verweigern.

Angesichts der allgemeinen (Schief-) Lage der Nation kann sich das Tempo weiterer (inner-) institutioneller Vorstöße der AfD, die diese zunächst lediglich in eine Position der Handlungsfähigkeit versetzen, bevor überhaupt die eigentlichen Gegenpolitiken zur Abwendung diverser gesellschaftlicher, ökonomischer und sonstiger Kipppunkte erfolgen können, nicht an jenes des bisherigen Wachstums ebendieser hiesigen Formate koppeln. Die konkrete Konzipierung, Anordnung, Umsetzung, Rekalibrierung und letztliche Wirkung jener Gegenpolitiken stellen dann ihrerseits eine weitere, abermals jahrelange Prozesskette dar, deren Anstoß lieber heute als morgen, das heißt lieber ab 2029 als 2033 vonstattengeht.

Was der AfD fehlt, ist also nicht die Chance auf wachsenden medialen Rückhalt, sondern dessen Tempo. Es braucht ein Zeitfenster zur Umsetzung ihrer Ziele diesseits besagter Kipppunkte, für dessen Eröffnung die hiesigen Medienformate allein vermutlich unzureichend sind. Deren weitgehend rein national bekannten Köpfen und Fürsprechern fehlen für schnelleres Wachstum schlicht und einfach die Prominenz einer Persönlichkeit wie Musk und die allgemeinen sowie spezifischen Stärken einer Plattform wie X.

Zweitens: Da die hiesigen alternativen Medienformate weitgehend auf „viralen“ Plattformen mit möglichst vielen Gewohnheitsnutzern operieren, die schlechterdings algorithmische Diskriminierung praktizieren (wie etwa von Facebook-Gründer Zuckerberg offen eingeräumt), ist eine Emanzipation von ebendiesen dringend geboten.

Dies bedeutet nicht, dass X diesbezüglich ein dauerhafter Hort von „free speech“ bleiben wird, doch sprechen einige Gründe für dessen längeren Erhalt als solcher. Musk dürften gewisse Rückgänge der Nutzerzahlen durch die Flucht jener, die sich an der neuen, ausgewogeneren Gesprächskultur stören, aus finanzieller Sicht egal sein. Mit dem Verlust eines etwaigen Rufs als „free speech absolutist“, so dessen Selbstbezeichnung, stieße Musk hingegen großen Teilen der politischen Nutzerschaft vor den Kopf. Auch ist X eine hervorragende Werbeplattform für seine zahlreichen Unternehmen – sowohl proaktiv als auch durch die im Bestfall möglichst große Nutzerschaft von X.

Ein radikaler Umschwung in Sachen Plattformphilosophie ist demnach nicht wahrscheinlich, während gerichtsfeste Regulierungsversuche einerseits Jahre bräuchten und etwa Drohungen vonseiten des Trump-Vize Vance, derartige Versuche geostrategisch zu bestrafen, andererseits durchaus glaubhaft sind.

Drittens: Ebensolcher Druck via X auf den deutschen beziehungsweise europäischen Politik-Mainstream kann der AfD nur zupasskommen, da dieser bei Effektivität dazu zwingen kann, eigene Politiken und/oder die Positionierung gegenüber der AfD allmählich aufzugeben oder dieser gar direkt infolge entsprechender Wahlergebnisse zu weichen. Dabei ist allerdings im Hinterkopf zu behalten, dass – und darauf führt dieser Artikel letztlich hinaus – sich auch eine AfD-Regierung in einer solchen Situation wiederfinden kann.

Viertens: Auch konterkariert transatlantische Kooperation ganz allgemein diverse Vorwürfe tatsächlicher oder vermeintlicher Russlandhörigkeit, denen sich die AfD immer wieder ausgesetzt sieht und insbesondere bei mittigen, in der Bonner Republik sozialisierten Wählern für Skepsis sorgt, in deren Köpfen so manche Denkschablonen des Kalten Krieges bis heute überdauern. Insbesondere die Wähler der Union, auf die ebendies nicht unwesentlich zutreffen dürfte, bilden das größte und zugleich politisch nächste Reservoir potenzieller Neu- beziehungsweise Wiederwähler.

Wie heiß wird der Preis?

Wir sehen: X ist gemäß genannten Gründen und dessen Spezifika ein extrem mächtiges Instrument, ds die medial teilisolierte AfD dringend gebrauchen, eine derartig eingebundene Trump-Administration bei dessen optimaler Eignung für die eigene heimische Öffentlichkeitsarbeit zugleich allerdings kaum überschwänglich unter Eigenverzicht abzweigen kann – zumindest nicht ohne einen Preis. In den USA tobt mit Präsidentschaftswahlen, Midterm Elections oder auch legislativen und exekutiven Wahlen auf Bundesstaatsebene (in immerhin 50 Bundesstaaten) schließlich permanent ein erbitterter Wahlkampf in einem faktischen Zweiparteiensystem mit Wahlausgängen nach einem faktischen „The Winner takes it all“-Prinzip.

Es ist demnach damit zu rechnen, dass dauerhafte und umfassende Unterstützung früher oder später mit der Einforderung von auszuverhandelnden Gegenleistungen, im schlimmsten Fall sogar empfindlichen politischen Zugeständnissen einhergehen dürfte. Sämtliche Vorgänge rund um die Ukraine seit Februar 2022 haben allerdings bereits kläglich demonstriert, dass man auf Erstere kaum hoffen, sondern sich auf Letztere einstellen sollte. Immerhin war man ohne Not und Widerrede bereit, sich Hals über Kopf unter beispielloser Selbstaufopferung und -gefährdung in einen US-amerikanischen Interessenkrieg zu stürzen, der lediglich einen riesigen diplomatischen Scherbenhaufen, fortbestehende Kriegseskalationsgefahr, horrende Energiekosten mit all ihren Konsequenzen und gewaltige Löcher in Haushalt, Arsenal und internationalem Respekt hinterlassen hat.

Der AfD würde im Falle einer Regierungsübernahme schließlich die Initiative zum Bruch mit dieser Gehorsamskultur überantwortet, für den ihr ohne Rückgriff auf das womöglich wichtigste politische Tafelsilber, die restliche (äußere) Souveränität, allerdings die Mittel fehlen dürften. Ihr bliebe lediglich das Rückgrat, dessen weiterem Verscherbeln eine klare Absage zu erteilen und andere Wege des Interessenausgleichs durchzusetzen.

Im letzten Artikel wurde angerissen, dass Musk in Deutschland handfeste unternehmerische Interessen verfolgt, was mit Blick auf die nicht unbedingt positiv auf E-Mobilität und damit das Kerngeschäft Teslas zu sprechende AfD Widersprüche aufwirft. Einerseits unterstützt Musk die größten Fürsprecher des konkurrierenden Verbrennungsmotors, andererseits die größten Widersacher der Abrissarbeiten an der deutschen Volkswirtschaft im Ganzen, auf deren Integrität auch Tesla angewiesen ist.

Offenbar hält Musk die Erhaltung Letzterer mithilfe der AfD für eher mit den eigenen Geschäftsinteressen vereinbar als einzig die gezielte staatliche Begünstigung der E-Mobilität innerhalb eines kollabierenden Gesamtumfelds, in das dieser milliardenschwer investiert ist. Auch ist der Detailansatz in Gestalt eines Kuhhandels mit der AfD denkbar, an dessen Ende diese im Gegenzug für X-Unterstützung ihre Positionierung gegen die staatliche Bevorzugung der E-Mobilität aufgibt.

Sollte sich Musk mit den dann übrigen Geschäftsaussichten innerhalb eines raueren marktwirtschaftlicheren Umfelds begnügen, um Deutschland dafür als Markt und Investitionsstandort im Ganzen erhalten zu können, wäre ein solcher (halbwegs) souveränitätswahrender Interessenausgleich gefunden. Zwar handelte es sich immerhin noch um die Aufweichung eines zentralen Programmpunktes einer ausländischen Partei, dessen Empfindlichkeit sich mit Blick auf das große Ganze allerdings als blaues Auge herausstellte.

Alte Handschriften

So ist schlicht nicht auszublenden, dass kaum Musks Einzelinteressen, sondern eher jene der Trump-Administration im Ganzen maßgeblich für etwaige Arrangements sein dürften. Demnach ist ganz und gar nicht abwegig, dass Deutschland droht, in eine Rolle innerhalb eines größeren, vermutlich geopolitischen Zusammenhangs gedrängt zu werden.

Diese könnte in einer noch engeren Bindung an die USA bei gleichzeitiger Abwendung von Russland und China im Austausch gegen Schutz vor der weiteren Zerstörung seiner Volkswirtschaft samt Abwanderung der übrigen Unternehmenslandschaft liegen. Es wäre die Gelegenheit, Deutschland nach dem weitgehenden politischen Ende von Nord Stream energiepolitisch endgültig sowie mit X auch informationstechnisch noch enger an die USA zu binden. Insofern muss die AfD nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken im Fahrwasser ihrer relativen medialen Isolation, deren Überwindung ihr nun auf dem Silbertablett angeboten wird, sorgfältig und weitsichtig durchdenken.

Auch zeigt all dies die immer noch gewaltige Dominanz der USA im Bereich zahlreicher, so zum Beispiel zahlungs- und währungsbezogener, aber eben auch medialer Infrastrukturen, in die sie gemäß ihrer Doktrin der sogenannten „Full Spectrum Doninance“ (Land, Wasser, Luft, Weltall, Cyberspace) große Teile der Welt eingeflochten haben.

Ob sich etwaigen Forderungen im Gegenzug zur (medialen) Beihilfe auf niedrigerer Ebene (Einigung mit Musk allein) begegnen ließe oder diese tatsächlich bis ans deutsche Tafelsilber heranführen, ist kaum vorherzusagen, doch vermutlich nicht unerheblich vom Maß des Einlassens auf ebensolche Hilfe abhängig. Augen auf bei der Partnerwahl.