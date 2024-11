27. November 2024

Den wenigsten Deutschen begreiflich, aber wohl wahrscheinlicher, als wir denken: eine weitere grüne Bundesregierung

von Jan Mehring

Nächste Bundesregierung: Nochmalige grüne Einfärbung unausweichlich?

Überall wird derzeit rege über voraussichtliche Neuwahlen im Frühjahr und deren kurz- beziehungsweise mittelfristige Auswirkungen auf den Zustand einer schwer angeschlagenen Bundesrepublik spekuliert. Wer schneidet wie ab, wer macht’s mit wem? Die kürzlich zerbrochene, doch bereits vom ersten Tag an totgeborene Ampel schleppt sich derweil als rot-grünes Restkonstrukt in Richtung Scheidungstag und droht nach Ansicht nicht weniger Beobachter durch ein schwarz-grünes Bündnis unter Friedrich Merz abgelöst zu werden.

Immerhin hatte dieser jegliche aufgesetzte Grünen-Abneigung in den letzten Monaten mehrfach mit relativierenden Aussagen aufgeweicht, um sich einerseits ein Türchen offenhalten sowie späteren Kritikern mit einem „Habe ich ja nie ausgeschlossen“ begegnen und andererseits (potenziellen) Nicht-Links-Wählern, die diesseits der Brandmauer gehalten werden sollen, bis zum Wahltag eine Skepsishaltung suggerieren zu können. Wie wenig Papier allerdings zwischen die Grünen und eine bis heute ideologisch und personell durchgemerkelte Union passt, ist bekannt – inhaltlich gibt es hier keinerlei echte Koalitionsskrupel.

Viele Wege führen nach Rom ...

Doch abseits dieses drohenden Szenarios sollen nun ausgerechnet jene Grüne, welche die verhasste Ampel ideologisch vor sich hergetrieben und den mit Abstand tiefsten Stempel hinterlassen haben, (womöglich als einzige Ampel-Partei) an der Regierung bleiben? Das klingt nicht nur irre, auch möge man zweifelnd anfügen, der andauernde grüne Tiefflug, gezeichnet von Wahlschlappen und Personalkrisen und gekrönt durch einen jüngst zu Ende gegangenen unglücklichen Parteitag sowie Habecks kollateralschädliches „Schwachkopf“-Gate, verhelfe kaum zu neuerlicher Popularität. Das mag stimmen, doch kommen ihnen gerade im Zuge dessen parlamentsarithmetische Attraktivitätsvorteile sowie strategische Fehler der SPD zupass:

Je schwächer sie letztlich abschneiden, desto attraktiver werden sie als gerade noch so ausreichende Mehrheitsbeschaffer für eine Zweier-Koalition, da sie als solche innerkoalitionär leichter zu starken Kompromissen zu bewegen sind als größere beziehungsweise gewichtigere Koalitionspartner wie die voraussichtlich etwas stärker abschneidende SPD. Eine mit dieser zu schmiedende „Gro“Ko gilt ohnehin als allgemein eher unpopuläres Bündnis und ließe sich wiederum zugunsten von Schwarz-Grün bei Bedarf auch als solches vermarkten. Hinzu kommt, dass die SPD lange Zeit eine personenzentrierte Kampagne mit Scholz’ Namen und Gesicht gefahren, diese im Laufe des Ampel-Desasters allerdings auch mit dermaßen großer Antipathie beladen hat, dass für die verbrannte SPD noch eher als für die Grünen kaum ein Weg an der Oppositionsbank vorbeiführt.

Zwar fahren die Grünen mit der jüngst erfolgten Klärung der Kanzlerfrage, während die neuen Parteivorsitzenden als blasse Hinterbänkler zurückbleiben, nun ebenfalls einen personenzentrierten Wahlkampf – und das ausgerechnet mit Mister Rezession höchstpersönlich. Allerdings wurde mit Lang und Nouripour kürzlich auch als nicht minder inkompetent geltender Schwerstballast abgeworfen, der die Partei fast vollständig auf ihren fanatisch-extremistischen Grundwählerkern reduziert hat, auf den Habeck aber ganz beruhigt zählen kann. Die SPD hingegen schleift bis heute neben Klingbeil insbesondere die äußerst unpopuläre und als volksfern geltende Esken als Co-Vorsitzende mit.

All diese Umstände halten die Grünen im „grünen Bereich“ – hoch und nach unten hin sanft gebettet genug, um als Einzelpartner relevant zu bleiben, doch zugleich unterhalb der SPD mit der Folge, dieser für eine neue, dann schwarz-grüne Bundesregierung vorgezogen zu werden. Sollte Habeck den Preis treiben wollen, kann dennoch mit der SPD als Alternative, mit der es rechnerisch weniger eng würde, gedroht werden.

Scholz zumindest hat jüngst mit seiner Nichtbereitschaft zur sofortigen Vertrauensfrage erneut bewiesen, dass er keinen ähnlich schnellen Karrieretod zu sterben bereit ist wie einst Martin Schulz, dem spektakulär gescheiterten Lokführer des Hype Train namens „Schulz-Zug“. Das alternative, aber zunehmend einsame Ein-Mann-Unternehmen „Scholz-Zug“ könnte der Union somit dabei behilflich sein, den Grünen noch mehr Zugeständnisse abzuringen.

Habeck muss größere Kompromisse im Übrigen kaum fürchten. Immerhin hat dieser sich auf dem kürzlichen Parteitag aller Konkurrenz entledigt und wird auch bei nur ein oder zwei gewichtigen Ministerien, die „den Grünen von der Union“ (Achtung, doppeldeutig!) voraussichtlich spendiert werden, kaum leer ausgehen.

Weder Union noch Grüne dürften dabei vor der Ermöglichung einer solchen grünen Wiederbeteiligung an der nächsten Bundesregierung zurückschrecken, immerhin sind etwaige Neuwahlen zum entsprechenden Verbündungszeitpunkt ja bereits gelaufen und des Wählers einschlägige Gedächtnisspanne bekanntlich überschaubar kurz.

... auch wenn sie gar nicht nach Rom führen

Derzeit sieht es rechnerisch knapp für Schwarz-Grün aus, doch wenn nur einer der beiden an der Sperrklausel kratzenden Parteien, FDP und BSW, der (Wieder-) Einzug misslingen sollte, steht einer schwarz-grünen Mehrheit nichts im Weg.

Sollten beide Parteien die Sperrklausel überwinden und es für Schwarz-Grün in einem spontanen relativen Zustimmungstief tatsächlich doch nicht ganz reichen, könnte eben eine dieser beiden für eine Dreier-Koalition mit ins Boot steigen. Die FDP kämpft längst nicht mehr nur ums parlamentarische Überleben auf Bundes-, sondern auch auf Landesebene und kann sich zwar kaum eine Ampel-2.0-Existenz, doch ebenso wenig eine mindestens vierjährige mediale Unterpräsenz leisten. An der Seite der Union könnte sie sich als jene Kraft profilieren, die sie unter der SPD-Führung angeblich nie habe sein können, um sich zumindest knapp oberhalb der Sperrklausel zu stabilisieren.

Dem BSW hingegen ist der Sprung über die nachhaltige Etablierungsschwelle trotz Zugfigur Wagenknecht derweil längst noch nicht gelungen. Eine Forsa-Umfrage vom 19. November sieht die jüngste „Altpartei“ der Bundesrepublik sogar bei nur noch vier Prozent.

Die nun in Thüringen erzielte Einigung auf einen Koalitionsvertrag dürfte nur begrenzt bundespolitisch bedeutsam und im BSW-“„Heimatland“, in dem Mitregierungsansprüche am lautesten formuliert wurden, bereits teilweise eingepreist sein.

Allerdings könnte die jüngste Freigabe US-amerikanischer ATACMS-Raketen, von der die Ukraine sogleich Gebrauch und auf russischer Seite für entsprechende (noch verbale) Reaktionen gesorgt hat, dem BSW über die Sperrklausel hinweghelfen. Das BSW benötigt für eine langfristige Etablierung unbedingt derartige Ereignisse oberhalb der landespolitischen Bühne, vor denen es sich profilieren kann. Die dafür wiederum erforderliche Mindestpräsenz in den Medien ist allerdings nur im Rahmen einer Bundesregierungsbeteiligung zu haben. Wagenknecht dürfte sich dieser Notwendigkeit und Gelegenheit als Profi im hoch angesiedelten Politikbetrieb wohl bewusst und zu einem Regierungsbeitritt bereit sein.

Auch ihr spielen die dann bereits zurückliegenden Neuwahlen und das kurze Wählergedächtnis in die Karten, zumal die Aufgabe von Grundsatzpositionen in Thüringen ja bereits in vollem Gange ist, aber bislang ohne großen Aufschrei oder innerparteilichen Aufruhr geblieben ist.

Doch selbst wenn: Nach Pöstchen lechzende Karrieristen, die primär zu derartigen Zwecken von der Linkspartei ab- und auf das BSW aufgesprungen sind, dürften mit dem mageren Personalstamm an der Basis (deren politisch wichtigster, da „heimischer“ Thüringer Landesverband kaum über mehr als 100 Mitglieder zählt) leichtes Spiel haben, sollte dieser sich dennoch gegen eine Regierungsbeteiligung mit einem kriegslüsternen schwarz-grünen Gespann aussprechen. Immerhin wäre dem einsichtigen Argument, dass sich an der Pro-Kriegs-Haltung von Schwarz-Grün (und Rot sowie Gelb) durch Oppositionsverbleib des BSW erst recht nichts ändern dürfte, wohl kaum beizukommen.

Die Segel dürften gesetzt sein

Es lässt sich kaum leugnen: Die Lage für die Grünen ist szenarienübergreifend unverdient komfortabel – die Union will und die anderen können schlicht nicht ohne sie. An eine SPD-Regierung gegen die Union ist aufgrund der Brandmauer nicht zu denken und in wilder Theorie nur unter einer ausgleichenden Vierer-Koalition aus AfD und FDP einerseits sowie SPD und BSW andererseits machbar. Eine solche wäre allerdings kaum gegen eine einfachere Dreier-Koalition durchzusetzen, die sich aus Union und Grünen mit einem schnellen Seitenwechsel etwa der FDP bilden ließe, und ohnehin nicht in der bundesdeutschen Politikkultur angelegt.

Ich lege mich insbesondere im Wendehalssport Politik nur ungern fest, doch sage resolut: Unsere kommende Bundesregierung wird jene Partei einbinden, die der Bundesrepublik den größten ökonomischen Schaden zugefügt hat, den sie bislang jemals erlitten hat.