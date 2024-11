„Transparenz“ Vermögensregister? Ja, bitte!

25. November 2024

Tatsächlich haben Politiker von Zeit zu Zeit doch mal die eine oder andere gute Idee – irgendwie

von Jan Mehring

Derzeit ist es wieder verdächtig ruhig um das sogenannte EU-Vermögensregister, das so gut wie alles, das als „Vermögen“ deklarierbar ist, zu erfassen bezweckt. Die wiederum dahinterstehenden ferneren Zwecke bedürfen angesichts der omnipräsenten Unfähigkeit der Politik, selbst mit zwölf- bis dreizehnstelligen Budgets funktionierende grundlegende Dienste an der Öffentlichkeit zu erbringen, keiner Erläuterung.

Ebenso muss nicht weiter ausgeführt werden, dass es an Absurdität kaum zu überbieten ist, dass der angebliche Souverän, der insbesondere vor Wahlen immer demütig als solcher beschworen wird, gegenüber seinen angeblichen Interessenvertretern finanziell Rechenschaft abzulegen und vollumfängliche Transparenz zu üben haben soll. Produzierende sollen Nichtproduzierenden offenlegen müssen, welche Vermögensgüter sie im Rahmen ihres Daseins als Produzierende erworben haben?

Und dennoch spreche ich mich an dieser Stelle ganz klar für die Einführung eines Vermögensregisters aus – ein Vermögensregister für Politiker. Dass ein solches angebracht wäre, erschließt sich nicht erst bei exakter Umkehrung der soeben geschilderten Rechenschaftsverhältnisse, denen zufolge es die mit politischer Gewalt ausgestatteten Nichtproduzierenden sein sollten, die sich dem produzierenden Souverän erklären müssen. Vielmehr ließen sich bei Einsicht in die persönlichen Vermögensverhältnisse von Politikern deren politische Verhaltensweisen besser nachvollziehen.

Wieso wurde gegen jegliche logische Einsicht und selbst auf den Verpackungen festgehaltene technische Nichteignung zur Abschirmung gegen Viren an bundesweiten Maskenpflichten festgehalten?

Wieso wurden mit heißer Nadel gestrickte und hinsichtlich Wirksamkeit sowie Nebenwirkungen nahezu unabschätzbare Impfungen Dutzenden Millionen von Menschen allein in Deutschland durch indirekten De-facto-Zwang in die Schultern gejagt?

Wieso wurden trotz immer größerer Eskalationspotenziale immer umfangreiche finanzielle und sachliche Hilfsmittel in die Ukraine gegeben, obgleich der gesellschaftliche Rückhalt für diese Einmischung in einen weiteren US-amerikanischen Interessenkrieg zeitnah in Angst vor unabsehbaren Reaktionen von russischer Seite umschlug?

Wieso wurden umfangreiche LNG-Gas-Lieferverträge mit den USA zur Kompensation vermeintlich nicht mehr nutzbarer (offiziell nicht mehr gewünschter) russischer Erdgaslieferungen abgeschlossen, obgleich die Förderungsmethode Fracking und das Liefern energieaufwendig verflüssigten und gekühlten LNG-Gases über den gesamten Atlantik aus ökologisch-klimatischer Sicht doch als absolut „pfui‘“ gelten müssten?

Wem in Bezug auf diese wenigen Beispielfragen die Phantasie ausgeht, fände in einem solchen Vermögensregister womöglich umfassende Einsichten in die Beweggründe unserer sogenannten Interessenvertreter und permanent herbeizitierten „Experten“. Allein, wie viele Pharma- und/oder Rüstungsaktien sich wohl in den Depots von Persönlichkeiten wie Spahn, Drosten, Lauterbach, Hofreiter, Kiesewetter, Strack-Zimmermann, Baerbock, Merz und vielen mitlaufenden Hinterbänklern finden ließen, lässt es mir in den Fingern kribbeln. Aus diesem Grunde: Vermögensregister jetzt!