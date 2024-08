Zahlungsarten Dreister „Journalismus“ contra Bargeld

27. August 2024

Alles nur „optional“?

von Jan Mehring

Am vergangenen Freitag stieß ich auf einen Artikel bei t-online aus dem frühen August, der dem überfüllten Fass voller absurder Ideen und Manöver im Kampf gegen das Bargeld wahrlich den Boden ausschlug. Bereits der Titel könnte dümmlicher kaum sein: „Eisdielen vermiesen Sommervergnügen: Bargeld ist schuld“, heißt es da. Er enthält einen Mehrfrontenangriff auf des Deutschen „nervigen Fetischs“, wie der Autor das Bargeld umschreibt, und eröffnet mit dem simpel gepflanzten Postulat, elektronische Zahlung sei „schneller und effizienter“.

Wozu überhaupt das Ganze?

Ob es wirklich schneller ist, die Karte einzuführen, gegebenenfalls den PIN einzutippen beziehungsweise die Authentifizierung sowie Ausdruck und Aushändigung des Kassenbons abzuwarten, als in bar zu bezahlen, sei dahingestellt. Doch abseits dessen habe ich es schlicht nie als Problem betrachten können, sollte sich das Abzählen des Be- und Rückzahlbetrags bei einer Handvoll Kunden vor mir tatsächlich zu ein oder zwei zusätzlichen Warteminuten aufsummiert haben – schon allein deshalb nicht, weil man kaum täglich, sondern je nach Wohnsituation und Erledigungsrouten eher alle paar Tage, wenn nicht gar eher wöchentlich einkaufen geht.

Vielmehr weiß ich demgegenüber nicht, wie viel mehr unersetzliche Lebenszeit mich rote Ampelwellen oder das chronische Versagen der Deutschen Bahn bereits gekostet haben – doch auf alle Fälle zu viel, um mich über ein paar greise Münzzähler an der Kasse aufzuregen, denen ich meinen heutigen Wohlstand überhaupt erst verdanke. Doch ebenso wollte man mir (und der Allgemeinheit) ja auch den fehlkonstruierten Euro schmackhaft machen, bei dem vermeintlich lästiges Geldwechseln in der Wechselstube entfiele, das ebenfalls höchstens wenige Minuten in Anspruch nimmt und beim Durchschnittsbürger im Durchschnitt vielleicht alle zwei Jahre (?) mal notwendig war, wann immer mal ein Auslandsurlaub geplant war. Wenn dermaßen mikroskopisch winzige Nachkommastellen-Argumente herangezogen werden müssen, um mir den Euro oder das elektronische Bezahlen schmackhaft zu machen, weiß ich, dass es mit tatsächlich überzeugenden, nicht krampfhaft herbeikonstruierten Argumenten offenbar nicht weit her sein kann. Und ebendiese Vermutung bestätigte sich im Verlaufe des Artikels.

Dieser beginnt, auch wenn er sich tatsächlich über besagte Münzzähler aufregt, gar nicht an einer Supermarktkasse, sondern an einer Büsumer Eisdiele an der Nordsee und ließ mich beim Lesen dieser Beschreibung eines Höllentrips, den Autor Leon Bensch auf der Suche nach einem Kartenlesegerät durchlebt haben muss, einige Male herzlich schmunzeln – etwa, als dieser vorrechnet, wie preiswert es trotz Gebühren an etwaige Zahlungsdienstleister doch sein müsse, Kartenzahlung als Bezahloption anzubieten. Trotzdem entscheide sich fast jede Eisdiele gegen eine solche und lasse Kartenzahler-Kunden ohne Weiteres ziehen. Erst die fünfte Eisdiele habe auf Nachfrage elektronisches Zahlen angeboten.

Nun: Wenn es sich trotz an die Zahlungsdienstleister abzutretender Gebühren unterm Strich um ein nennenswertes Mehrgeschäft handeln würde, das sich per Karte so einfach und ohne jegliche sonstige (etwa technische) Macken und Aussetzer erzielen ließe – weshalb hat der beklagte Großteil dieser Eisdielen entsprechende Schritte nicht längst unternommen? Vielleicht aber auch möchten sich Zahlungsdienstleister auf rein saisonale Geschäfte, zu denen der Eisverkauf im Freien im eher kalten Deutschland zweifellos gehört, schlicht nicht beschränken.

Doch wie die Dinge diesbezüglich auch immer liegen mögen, die wahrscheinliche Antwort ist viel trivialer: Vermutlich gibt es da draußen schlicht kaum mehr als eine Handvoll nörgelnder Dauerunzufriedener, die es als menschenrechtsgleichen Anspruch betrachten, vom alleingesetzlichen Zahlungsmittel (Bargeld) abweichende Bezahlmethoden nutzen zu können. Die entsprechende Entscheidung obliegt nämlich nicht den Zahlungsdienstleistern, sondern den eigenen betriebswirtschaftlichen Abwägungen des jeweiligen Verkäufers beziehungsweise Inhabers, der sich schlicht dem Urteil des Großteils der Kundschaft beugt, offenbar unzureichend gefragte Nischendienste mit Nebenkosten dementsprechend nicht anbietet und dermaßen frustrierte wie mitteilungsbedürftige Minderheitler als ebensolche behandelt. Doch selbst, wenn wir dieses Erbsenzählspielchen einmal mitspielten: Wäre es denn im Allgemeinen keine ebenso legitime Forderung, der Kunde möge bitte kleine, definitiv nicht zu viel verlangte Beträge des einzigen gesetzlichen Zahlungsmittels mitführen, wie jene des sturen Kartenzahlers, man möge überall Kartenlesegeräte bereithalten?

Was nicht sein darf ...

Wie auch immer: Diese vom Verbraucherverhalten zweifellos mitangestoßene Unternehmensentscheidung darf als solche allerdings nicht stehen bleiben, „cash only“ müsse ein Ende finden, was ja auch der Digitalverband Bitcom sage – und der würde ja nie in eigener Sache sprechen, die bereits im eigenen Namen steckt. Es gehe dabei um die Schaffung einer Option, nicht um ein Bargeldverbot – und Optionen, weiß der Marktwirtschaftler, sind ja grundsätzlich etwas Positives. Doch für „Optionen“ sollte man sich nicht die Worte von Verbänden zu eigen machen, die an einem weiterhin hohen Stellenwert von Bargeld kaum Interesse haben dürften.

So folgt dann auch der Bogen vom persönlichen Leidenserlebnis zum gesamtgesellschaftlichen, um dem Ganzen mehr vermeintliche Legitimität zu verleihen: Es gehe ihn zwar nichts an, doch könne er trotz Kassenbons bei „diesen Geschäften“ nie sicher sein, dass auch alles korrekt versteuert werde. Auch Bitcom argumentiere ähnlich: So diene es der „Steuergerechtigkeit“, Schlupflöcher für jene zu schließen, die am Fiskus vorbeirechneten – was an und für sich stimmen mag, doch was angesichts etwa des vermutlich größten Steuerraubs der bundesrepublikanischen Geschichte, dem Fall CumEx, der seit Jahren über der Republik und Kanzleramt schwebt, mehr als nur skurril wirkt.

Dabei ließen sich unendlich viele Beispielbausteine an diesen Fall anhängen: Steuergeldverschwendung durch Hunderttausende von Euros für Politikerfriseure, -maniküren und -fotografen, gendersensible Tanzkurse in Afrika, Radwege in Peru, Geldspritzen für ein Afghanistan unter Taliban-Herrschaft oder Entwicklungshilfe für Weltmächte wie die Volksrepublik China oder kommende Weltmächte wie Indien – you name it.

Doch von diesen handelt der Artikel nicht, er handelt stattdessen von bargeldfreundlichen Fetisch-Deutschen (meist 60 plus), steuerlich womöglich dubiosen (Eis-) Verkäufern, münzenzählenden Schlangestehern und angeblichen „Irritationen“ von EM-Touristen, die ihre Kiosk- oder Kneipenbesuche nicht per Kartenzahlung begleichen konnten. Und von einer dank Geldstrafenandrohung gegen „Cash only“-Geschäfte womöglich bald aufgelösten „Panik“ (kein Witz!), das Eis wegen zu geringen Münzbestandes in der Hosentasche nicht bezahlen zu können.

Einige Tipps:

Erstens: Sich zunächst einmal mit Gegenständen befassen, die keine Minderheiten mit Sonderbefindlichkeiten, sondern die unmittelbaren und wichtigsten Säulen unserer Gesellschaft betreffen. Innere Sicherheit, korruptionsfreie Politik oder Nichteinmischung in fremde Interessenkriege wären einige Beispiele, deren Wichtigkeit man sich leider oftmals erst in ausländischen Medien erlesen muss.

Zweitens: Die angeblich so unendlich lange Wartezeit in der Eisdielenschlange dazu nutzen, um das Geld bereits möglichst passgenau abzuzählen und das eigene vermeintliche Gegenargument zu entkräften.

Drittens: Sich überlegen, welche (mindestens juristischen) Folgen die im Artikel ernsthaft vorgetragene Forderung hätte, Geschäfte dazu zu zwingen, Zahlungsmittel ohne gesetzlichen Rang anzubieten, während das einzige solche gesetzliche Zahlungsmittel diesen Rang selbst erstaunlicherweise aber nicht genießt – siehe etwa Weigerung des sogenannten „Beitragsservices“, die GEZ-Zwangsgebühren in bar entgegenzunehmen, obwohl es öffentlich-rechtliche Anstalten sind.

Viertens: Sich überlegen, wie beklagter Steuerhinterziehung eigentlich entgegengewirkt werden soll, wenn man elektronisches Zahlen lediglich „optional“ halten will.

Und fünftens: Man sollte einem „Ich bin ja nicht für ein Bargeldverbot“-Statement keine „Steuergerechtigkeits“-Argumentation der Kategorie „Gemeininteresse“ hinterherschicken, der zufolge „digital only“ ja eigentlich gar nicht so schlecht und aus moralischen sowie Fairness-Gründen angebracht wäre. Dann nämlich wird aus einem aalglatten „Ich bin ja nicht für ein Bargeldverbot“ ein (zumindest ehrlicheres) „Ich bin ja nicht für ein Bargeldverbot, aber ...“.