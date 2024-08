PorcFest 2024 – Teil 2 Mein erstes, aber wohl nicht letztes Mal

05. August 2024

Ein zweiter Erlebnisbericht vom „Porcupine Freedom Festival“

von Markus Mostögl

Bildquelle: Lukas Abelmann Der Zeltplatz: Traumhaft gelegen

Das Free State Project

Es muss irgendwann zwischen 2008 und 2010 gewesen sein, als ich das erste Mal vom „Free State Project“ gehört habe. Für diejenigen, die mit dem Begriff nichts anfangen können, hier ein grober Einblick. Es handelt sich um eine US-amerikanische Bewegung, die es sich seit der Gründung 2001 zur Aufgabe gemacht hat, für ihre Mitglieder die größtmögliche individuelle Freiheit zeitnah Realität werden zu lassen. Das Konzept ist schnell erklärt: Wenn sich viele Libertäre der Vereinigten Staaten in einem Bundesstaat konzentrieren würden, hätten sie dort signifikant mehr Gestaltungsspielraum, um freiheitsfeindlichen Kräften die Stirn zu bieten beziehungsweise freiheitsfördernd auf Politik und Gesellschaft einzuwirken. Als Ziel-Bundesstaat für das Projekt wurde New Hampshire ausgewählt, unter anderem aufgrund der geringen Größe (nur rund 1,4 Millionen Einwohner) und der bereits relativ freiheitsorientierten Politik. Beim Free State Project handelt es sich im Grunde um ein Migrationsprojekt mit dem Aufruf: „Libertäre der USA zieht nach New Hampshire!“ Grundsätzlich wären wohl Freiheitsliebende aus aller Welt willkommen, aber aufgrund der rigorosen Einwanderungsbeschränkungen der USA (zumindest gegenüber legalen Einwanderern) liegt der Fokus auf US-Bürgern, die keine Washingtoner Hürden, sondern nur ihre eigenen inneren Schweinehunde überwinden müssen. Und das scheint schwer genug zu sein, da bislang „nur“ einige Tausend dem Ruf gefolgt sind, obwohl das entsprechende Potenzial statistisch mindestens in die Hunderttausende gehen müsste. Möglicherweise ist der Leidensdruck für viele (noch) nicht groß genug und eine starke Heimatbindung dürfte beim Homo sapiens wohl eher die Regel als die Ausnahme sein. Nichtsdestotrotz halte ich das Free State Project für einen wichtigen Leuchtturm der Freiheit im sozialistischen Sturmtief unserer Zeit.

Das PorcFest

Damit kommen wir zum eigentlichen Thema, dem „Porcupine Freedom Festival“, meist liebevoll „PorcFest“ genannt, das seit 2003 jedes Jahr vom Free State Project organisiert wird. Namensgeber ist neben der Freiheit (Freedom) das Maskottchen der sogenannten Free Stater, das Stachelschwein („porcupine“). Das Ganze findet auf einem weitläufigen Campingplatz in der Idylle der White Mountains von New Hampshire statt und hat sich zu einem wichtigen Ereignis für Libertäre und Freiheitsfreunde entwickelt. Das Festival bietet eine einzigartige Mischung aus Diskussion, Bildung und geselligem Beisammensein. Besucher können eine Woche lang an Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden teilnehmen, einfach nur die Seele baumeln lassen oder auch ausgiebig feiern. Geschlafen wird (oft nur kurz) je nach Vorliebe und Budget im Zelt, im Auto, im Wohnwagen oder im Motel. Seit einigen Jahren hegte ich schon den Gedanken, einmal dieses Festival zu besuchen. Nun wurde aus der schönen Vorstellung endlich Realität, nachdem ich im September 2023 den ef-Artikel „Kommen Sie uns im Juni 2024 in New Hampshire besuchen!“ von Lukas Abelmann gelesen hatte. Seinem Aufruf folgend habe ich mich seiner PorcFest-Gruppe angeschlossen, was letztlich den entscheidenden Anstoß zur Teilnahme gegeben hat. Ich kam mit der Vorstellung nach Amerika, dass ein Festival über sieben Tage wohl auch einigen Leerlauf bieten würde, um mal rauszufahren und die landschaftlich reizvolle Umgebung im Zuge einer oder mehrerer Wanderungen zu erkunden. Da hatte ich aber die Rechnung ohne die Free Stater gemacht. Der Terminkalender des Festivals war gespickt mit interessanten Programmpunkten, von denen meist mehrere gleichzeitig an verschiedenen Orten stattfanden. Damit will ich keinesfalls andeuten, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt stressig gewesen wäre. Im Gegenteil, die gesamte Veranstaltung war eingetaucht in eine tiefenentspannte, herzliche Atmosphäre und im Handumdrehen war die Woche auch schon wieder vorbei. Die Wanderausrüstung blieb im Koffer.

Eine Begegnung der Free Stater Art

Trotz des imposanten Programms waren es die Menschen, die mich am tiefsten beeindruckt haben. Obwohl ich, wie Arnold Schwarzenegger, kaum verbergen kann, dass Englisch nicht meine Muttersprache ist, hatte ich bei allen Interaktionen das Gefühl, ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, die einem förmlich entgegensprühten, sind wie Balsam für die Seele. Illustrieren möchte ich das anhand der Kontakte zu Anfang und am Ende der Veranstaltung, die sich wie eine Klammer über die Woche legen und das warmherzige Klima des Festivals widerspiegeln. Nach meiner Anreise am Montagabend wollte ich mich ein wenig mit der Infrastruktur vertraut machen und steuerte auf ein, unweit vom Zeltplatz befindliches, Waschhaus zu. Der Eintritt wurde mir allerdings in Form einer versperrten Tür verwehrt. Ich konnte mein verdutztes Gesicht selbst nicht sehen, aber es hat scheinbar bewirkt, dass ich von einem vorbeigehenden Free Stater gefragt wurde, ob ich denn Hilfe bräuchte. Anderthalb Stunden später, es war inzwischen dunkel geworden, standen wir immer noch da und tauschten Gedanken und Informationen aus. Dabei erfuhr ich auch, dass mein Gesprächspartner als Pilot öfter nach Europa fliegt. Er bot mir an, bei Bedarf Euro in Dollar zu wechseln. Einige Tage später kam ich auf das Angebot zurück und es stellte sich heraus, dass es kein leeres Versprechen gewesen war. Natürlich wurde auch das Waschhaus-Thema geklärt, aber das ist nicht der Grund, warum mir dieses Ereignis wohl noch sehr lange im Gedächtnis bleiben wird. Am Abreisetag kam es, wie es kommen musste. Nachdem ich meinen Mietwagen eine Woche als Wohnmobil missbraucht hatte, verweigerte er seine Mitarbeit am Startvorgang: Batterie leer – der Klassiker. Ein zufällig daneben stehender Free Stater, mit dem ich mehrmals während des Festivals Kontakt gehabt hatte, schaltete unmittelbar in den Problemlösungsmodus und verschwand. Keine drei Minuten später (und das ist wörtlich gemeint) betrat er, mit Starterkabel in der Hand, wieder den Zeltplatz, gefolgt von einem roten Pickup, der langsam mit dem wohltuenden Klang von „ausreichend“ Hubraum vor meinen Wagen rollte. Wenige Augenblicke später war ich startklar zur Abfahrt.

Wo sind die Cowboys?

New Hampshire war und ist ja, zumindest in einschlägigen Kreisen, berühmt für seine liberalen Waffengesetze, die sich im Kern auf folgende, nur leicht überspitzte Form bringen lassen: „Was muss ich tun, um in New Hampshire eine Schusswaffe tragen zu können?“ Antwort: „Gehe zu einem Verkäufer und gib ihm Geld.“ Auch wenn ich persönlich zeit meines Lebens keine besondere Affinität zu Waffen entwickelt habe, so stehe ich solchen de facto kaum existenten Waffengesetzen als freiheitsliebender Mensch selbstverständlich positiv gegenüber. Wohl nicht nur in meinen Augen sind sie ein starker Indikator für den Grad an persönlicher Freiheit, den man von „seinem“ Gewaltmonopolisten gewährt bekommt. Trotzdem war ich im Vorfeld des PorcFests gespannt, wie ein „bewaffnetes“ Umfeld auf mich wirken würde. Natürlich habe ich nicht gedacht, dass hier alle herumlaufen wie die Cowboys im Wilden Westen, aber ich rechnete mit einer vergleichsweise hohen Präsenz von Schusswaffen und entsprechend damit verbundenen Aktivitäten. Am Festivalgelände angekommen sah ich – nichts davon! Es hat Stunden gedauert, bis ich die erste Handfeuerwaffe am Gürtel eines Teilnehmers erspähte. Von Waffenausstellungen oder Schießständen keine Spur. Wie konnte sich meine Erwartungshaltung so weit von der Realität entfernen? Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, bis ich darüber aufgeklärt wurde, dass sich durchaus eine hohe Anzahl an Waffen auf dem Gelände befindet, von denen die meisten aber eben verdeckt getragen werden oder die manchmal aus Bequemlichkeit im Auto oder Wohnwagen verbleiben. Damit war für mich die Welt wieder einigermaßen in Ordnung, aber vollends versöhnt hat mich folgende Begebenheit. Ein Mann mittleren Alters, bewaffnet mit Messer, offen getragener Pistole und umgehängtem Sturmgewehr geht an mir vorbei zu seinem Zeltplatz. Für mich ein surrealer Moment, aber weder die auf der Straße spielenden Kinder noch deren Eltern oder andere Personen reagierten auf diese Situation, die in Österreich oder Deutschland eine Massenpanik, den Einsatz eines Spezialkommandos und tagelange Berichterstattung in den Medien zur Folge gehabt hätte. Ich weiß nicht, aus welchem Grund der Mann mit so viel Feuerkraft über den Campingplatz spaziert ist, aber dass er es tun konnte, ohne auch nur ein Wimpernzucken bei anderen hervorzurufen, spricht Bände.

Fazit

Ja, der Besuch des PorcFest ist kein Billigurlaub, aber für mich war es eine Erfahrung höchster Güte und deshalb jeden Cent wert. Eine Woche lang dem Sozialismus den Rücken zu kehren und die schon so oft gedachte Freiheit am eigenen Leib zu spüren, war eine Wonne, von der ich noch sehr lange zehren werde. Ich hoffe, dass unsere Enklave im nächsten Jahr um einige Teilnehmer anwachsen wird und empfehle Interessierten den Beitritt zur unten verlinkten Signal-Gruppe.

„PorcFest 2025 – Wir kommen!“ – Signal-Gruppe