„Compact“-Verbot Inszenierung mit Symbolwirkung

17. Juli 2024

Es geht um Einschüchterung

von Roy Bergwasser

Nancy Faeser weiß, dass die Maßnahmen samt Razzien gegen das „Compact“-Magazin rechtswidrig sind. Sie ist Juristin und wird nicht eine Sekunde geglaubt haben, dass dieses Vorgehen später von Gerichten abgesegnet würde. Es geht hier alleine um die Symbolwirkung. Hinsichtlich der späteren Feststellungen seitens der Gerichte wird sie sich nicht verantworten müssen (maximal der Steuerzahler). Eigentlich wäre es nun an der vierten Gewalt – also der Presse –, der Sache auf den Grund zu gehen. Doch diese stand schon um sechs Uhr vor Elsässers Haus, als sich dieser im Bademantel nichtsahnend (vermutlich) die Milch für seinen Morgenkaffee aufschäumte. Und dies noch, bevor dort der erste Polizist aufkreuzte. Damit liegt zwangsläufig eine Straftat vor (siehe beispielsweise Paragraph 353b StGB). Denn keiner wird ernsthaft glauben wollen, dass die Pressefotografen, unter anderem der „Welt“, aufgrund eines glücklichen Zufalls vor der Polizei vor Ort waren. Doch dieser Frage wird man nicht auf den Grund gehen, denn eben jene, die gesamtheitlich angegriffen wurden – die Pressevertreter –, bejubeln derzeit Faesers DDR- und Dritte-Reich-Methoden. Und das wohl nicht zuletzt aufgrund der tollen „Zusammenarbeit“. So beispielsweise der „Spiegel“, ZDF-Moderatorin Dunja Hayali oder der Tagesspiegel.

Diese Inszenierung mitsamt der Presse ist beabsichtigt. Denn es geht um die Einschüchterung. Niemand der Andersdenkenden möchte an der Stelle von Elsässer sein; mit Bademantel zusehen müssen, wie das Privateste des Privaten durchstöbert wird. Sollte er mal im Urlaub ein Oben-ohne-Foto seiner Frau gemacht haben, können sich jetzt sehr viele Augen daran erfreuen. Keiner möchte jemals in solch einer Situation sein. Und genau darum geht es Nancy Faeser. Die späteren Feststellungen der Gerichte werden an der Wirkung auch nichts mehr ändern können.

Der problematischste Punkt ist, dass Faeser damit oppositionelle Positionen radikalisiert. Menschen aus der Mitte der Gesellschaft werden ins Radikale gedrängt, weil sie Bedenken hinsichtlich neuer Impfstoffe oder der inneren Sicherheit haben. Sollte jemand schon bald danach fragen, wie es sein konnte, dass sich Familienvater und Kinderarzt X plötzlich so radikalisieren konnte, wird die Antwort unter anderem bei Nancy Faeser liegen. Unsere Regierung hat zu verstehen gegeben, gar kein Interesse an Dialog oder Meinungsaustausch zu haben. Sie konzentriert sich auf das totalitäre Bekämpfen von Meinungen. Das „Compact“-Magazin ist ein Sprachrohr gewesen. Man muss die dort vertretenen Positionen nicht teilen, um die Folgenschwere zu erkennen, die mit der Stimmlosigkeit breiter Teile der Gesellschaft einhergeht.