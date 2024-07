Öffentlicher Verkehr Abenteuer Deutsche Bahn

04. Juli 2024

Wieder einmal …

von Klaus Peter Krause

Sich aufregen? Lieber nicht. Sich ärgern? Das schon. Den Vorfall registrieren und festhalten? Ja, durchaus. Also die Deutsche Bahn. Wieder einmal. Oder schon wieder. Sie soll den Fahrgast von Berlin zurückbringen nach Lübeck. Ankommen soll er dort am 27. Juni um 19.40 Uhr. Das geht ziemlich schief. Am Zielbahnhof Lübeck trifft er erst weit nach Mitternacht ein: um 2.20 Uhr, also am Folgetag. Statt der fahrplanmäßigen zwei Stunden und 34 Minuten ist der Fahrgast sieben Stunden und 14 Minuten unterwegs.

Die übliche Strecke führt von Berlin über Spandau, Wittenberge, Ludwigslust nach Büchen. Dort umsteigen in die Regionalbahn Erix und über Mölln und Ratzeburg nach Lübeck-Flughafen, wo der Fahrgast aussteigt und sein Auto auf ihn wartet. So läuft das seit Jahren ab, wenn auch nicht immer reibungslos (Verspätungen mit unterschiedlichen Ursachen). Diesmal ist es anders, die Rückreise gerät zum Abenteuer.

Der Tag ist heiß, der Zug eine Sauna

Der ICE fährt in Berlin zwar pünktlich ab, bleibt aber in Ludwigslust stecken (Ankunft dort um 18.19 Uhr). Das Zugpersonal teilt mit: Weiterfahrt nicht möglich, Strecke gesperrt. Nun steht der Zug – und steht und steht. Der Tag ist heiß. 27 Grad. Die Klimaanlage kommt dagegen nicht an. Der Waggon ist vollbesetzt. Sein Großraum wirkt schon seit Berlin wie eine unfreiwillige Sauna. Es wird halb sieben, es wird sieben. Das Zugpersonal lässt derweilen wissen, man fahre zurück nach Wittenberge, eine zweite Lok sei herbeigeordert.

Die zweite Lok

Warum eine zweite Lok? Erklären muss sich das der Fahrgast selbst. Der letzte Zugwaggon ist für das Rückwärtsfahren untauglich, weil es dort keinen Lokführerstand gibt. Der Zug war nämlich kein deutscher ICE, sondern ein tschechischer Zug, der aus Prag nach Berlin gekommen ist. Dessen geplante Endstation: Kiel.

Dann endlich trifft die zweite Lok ein und wird angekuppelt. Um 19.40 Uhrzieht sie den Zug nach Wittenberge zurück, wo er um 19.58 Uhr wieder eintrifft. Hier geht’s über die Umleitungsstrecke nach Stendal. Ankunft dort gegen 20.40 Uhr. Um 20.50 Uhr wird die neue Lok wieder abgekuppelt und entschwindet. Der Zug bleibt in Stendal stehen – und steht und steht.

Das Zugpersonal spendiert Mineralwasser

Das Immer-wieder-warten-Müssen ohne zu wissen, warum, ist eine Zumutung, die große Hitze im Zug, weil die Klimaanlage nicht richtig funktioniert, eine Strapaze. Das Zugpersonal spendiert, schon zum zweiten Mal, unentgeltlich Carat-Naturelle-Mineralwasser der Marke Christinen, halbliterweise abgefüllt in pfandfreien Behältnissen. Die spärlichen Durchsagen des Zugpersonals sind wegen scheppernder Lautsprecheranlage akustisch schwer bis gar nicht zu verstehen.

Die Deutsche Bahn hat eine tolle Kundschaft

Der Zug fährt in Stendal noch immer nicht weiter. Die Fahrgäste nehmen’s ergeben hin, diszipliniert, gelassen oder abgestumpft, auch schweigend, keine Flüche, jedenfalls keine vernehmbaren. Die Deutsche Bahn hat eine tolle Kundschaft, pflegeleicht und duldungsfähig. Abermals eine akustisch schwer verständliche Durchsage des Zugpersonals. Dann – oh Wunder! – setzt sich der Zug in Bewegung. Es ist jetzt 21.22 Uhr. Standzeit in Stendal: fast eineinhalb Stunden.

Von Stendal geht es weiter in Richtung Uelzen und Lüneburg. Ankunft in Lüneburg um 22.35 Uhr. Die Fahrgäste, längst resigniert und schafsgeduldig, richten sich schon auf eine weitere Standzeit ein. Aber nein, die Überraschung ist perfekt: Nur zwei Minuten später setzt der Zug seine Fahrt fort.

Raus aus dem Zug, rein in den Zug. Ein neuer Tag bricht an

Schließlich doch wieder ein Stillstand auf der Strecke an einer Haltestation in oder bei Maschen. Es ist jetzt 22.55 Uhr. Nach einer Stunde Warten erfolgt um 23.55 Uhr die Durchsage, die den Zuginsassen irgendwie bekannt vorkommt: Strecke gesperrt, der Zug könne nicht weiterfahren. Fünf Minuten später die Durchsage: Alle aussteigen, auf dem Gegengleis gehe es mit dem Metronom weiter, aber nur bis Harburg, dort dann mit der S-Bahn nach Hamburg. Es ist jetzt Mitternacht und ein neuer Tag angebrochen. Wir stehen nun draußen und warten auf den Metronom. Aber dann ist die Strecke wohl doch nicht gesperrt. Oder nicht mehr? Wie auch immer, um 0.10 Uhr informiert das Zugpersonal: Alle in den bisherigen Zug wieder einsteigen, der nun doch selbst bis Harburg fahre.

Umsteigen und warten in Harburg

Ankunft in Harburg um 0.20 Uhr. Durchsage: Alle aussteigen und umsteigen auf Gleis 5 in einen Regionalzug. Alle hasten zu diesem ziemlich entfernten anderen Bahnsteig. Der Regionalzug ist aber noch gar nicht da, fährt erst um 0.42 Uhr ein. Abfahrt in Harburg nach Hamburg um 0.45 Uhr.

In Hamburg: Kein Zug mehr nach Lübeck, der letzte Bus gerade weg. Was nun?

Ankunft im Hamburger Hauptbahnhof um 1.01 Uhr. Um diese Zeit fährt nach Lübeck kein Zug mehr, nur der berüchtigte Schienenersatzverkehr, vulgo Bus, aber der letzte um 1.05 Uhr ist nicht mehr zu erreichen. Der erschöpfte Fahrgast schnappt sich ein Taxi, vereinbart den Preis und lässt sich nach Lübeck fahren. An der Bahnstation Lübeck-Flughafen, wo sein Auto steht, kommt das Taxi um 2.20 Uhr an. Ein abermaliges Abenteuer mit der Deutschen Bahn ist beendet. Warum die Umleitung wirklich notwendig gewesen ist, weiß der Fahrgast noch immer nicht. Sein Trost: Er hat sämtlichen Lesestoff, den er bei Zugfahrten stets dabeihat, endlich mal vollends geschafft.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.