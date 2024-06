Make love not law Muhammad Ali, Held meiner Kindheit

28. Juni 2024

60 Jahre Weltmeister

von Carlos A. Gebauer

Bildquelle: Foto (Ali) von Polish Press Agency (PAP) / gemeinfrei / Wikimedia Commons Olympische Spiele 1960 in Rom: Muhammad Ali gewinnt erstmals Gold

Am 17. Januar 1942 wurde Cassius Marcellus Clay Jr. als Sohn von Cassius Marcellus Clay Sr. in Louisville (Kentucky) geboren. Er war einer der entscheidenden Helden meiner Kindheit. Nachdem er bei den Olympischen Sommerspielen 1960 in Rom die Goldmedaille gewonnen hatte, entschied er sich für eine Profikarriere als Boxer. Vier …