Hail Satan? Konforme Durchschnittsdemokraten

21. Juli 2024

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

Im Dezember letzten Jahres wurde in Iowa, USA, ein 35-jähriger ehemaliger Marinesoldat und republikanischer Kandidat vom Staatsanwalt angeklagt, ein „Hassverbrechen“ begangen zu haben, weil er eine im Kapitol des Bundesstaates ausgestellte Skulptur der „gehörnten Gottheit Baphomet“, auch unter dem Namen „Satan“ bekannt, zerstört hatte. Bei Redaktionsschluss war der Stand der Dinge, dass sich der Angeklagte Michael Cassidy des „Vandalismus“ schuldig bekannt hatte, um der schwerer wiegenden Anklage zu entgehen, nämlich einen Akt des „Hasses“ und der „Intoleranz“ gegen eine andersdenkende religiöse Minderheit begangen zu haben.

Nun könnte er theoretisch zu einer mittelhohen Geldstrafe, einem Jahr Gefängnis und einem „Dialog“ mit dem „Opfer“, einer Organisation namens „Satanic Temple“, verdonnert werden. Cassidy bekannte sich zwar vor dem Gesetz als schuldig, nicht jedoch vor Gott. Er berief sich auf sein Gewissen als gläubiger Christ: „Ich bin in einem Land aufgewachsen, das auf christlichen Grundsätzen gegründet wurde, und in einem Amerika, das eine Ethik des Guten und die öffentliche Repräsentation von Tugendhaftigkeit fördert“, sagte Cassidy. „Die Zurschaustellung des Bösen und das Fehlen von Maßnahmen dagegen haben mich als Christ überrascht und beleidigt. Satan ist böse und das Böse zu verherrlichen, ist kein amerikanischer Wert“, sagte Cassidy.

In dem Film „Hail Satan?“ (mit einem Fragezeichen) von Penny Lane kann man allerdings erfahren, dass sich die Köpfe des 2013 gegründeten „Satanischen Tempels“, der inzwischen angeblich über 700.000 Mitglieder hat, selbst keineswegs als „böse“, sondern als durchaus „ethisch“ orientierte Individuen verstehen. Einerseits präsentiert sich die meistens Schwarz in Schwarz gekleidete Metal- und Goth-Truppe um den einäugigen Aktivisten „Lucien Greaves“ im maximal „dämonischen“ Horrorfilmlook, andererseits beteuert sie, „eine Botschaft des guten Willens“, des „Wohlwollens“, der „geistigen Aufgeschlossenheit“ und des „freien Ausdrucks“ zu verkünden. Sie verstehen sich als Atheisten oder Agnostiker, die „Satan“ nicht als über- oder unterirdische böse Wesenheit betrachten, sondern als Symbol des „Rebellentums gegen jegliche Tyrannei“.

Der erste ihrer sieben Glaubenssätze lautet: „Man sollte sich bemühen, mit Mitgefühl und Empathie gegenüber allen Lebewesen im Einklang mit der Vernunft zu handeln.“ Nun ist der Teufel zwar dafür bekannt, „der Vater der Lüge“ und der Verstellung zu sein, im Falle des „Satanischen Tempels“ handelt es sich jedoch offensichtlich vorrangig um „Getrolle“ und Satire mit dem erklärten Ziel, Christen wie Michael Cassidy zu provozieren und die symbolischen, spirituellen und geistigen Grundlagen des „traditionellen“ Amerika zu unterminieren.

Die bewusst erzeugte kognitive Dissonanz zwischen „teuflischer“ Optik und ethisch unschuldig und „vernünftig“ klingenden Beteuerungen ist Teil der subversiven Strategie der Gruppe. Exemplarisch für ihre ikonoklastischen Absichten ist die 2015 in Detroit enthüllte „Statue des Baphomet“, die zwei andächtig lauschende kleine Kinder zu Füßen des Gehörnten zeigt.

Der politische Kampf von Greaves und seinen Spießgesellen für „religiösen Pluralismus“ und „gleichberechtigte“ Repräsentation im öffentlichen Raum ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass die Organisation es geschafft hat, von der Bundessteuerbehörde der Vereinigten Staaten (IRS) offiziell als „Kirche“ anerkannt und von Steuerabgaben befreit zu werden.

Wie der Fall Michael Cassidy zeigt – der sich wohlgemerkt in einem republikanisch regierten Staat ereignet hat –, scheint es das Ziel des „Tempels“ zu sein, den Staat unter dem Vorwand der „Gleichberechtigung“ als Schutzherrn und Instrument seiner aggressiven antichristlichen Agenda zu benutzen. Dabei liegt seinen Anhängern ganz besonders das Recht auf Abtreibung als Programmpunkt auf dem schwarzen Herzen – nicht anders als dem profanen urbanen Durchschnittsdemokraten.

Wie wäre nun dieses Unternehmen aus libertärer Sicht zu beurteilen? Nun, der zweite Glaubenssatz des „Tempels“ verrät ziemlich deutlich, wohin der Ziegenbock läuft: „Der Kampf um Gerechtigkeit ist ein ständiges und notwendiges Streben, das Vorrang vor Gesetzen und Institutionen haben sollte.“ Diese vorgeblichen „Satanisten“ sind also nichts weiter als linke „Social Justice Warriors“ mit einem Hang zu schauriger Ästhetik und schwarzhumorigem Theater. Ihre angebliche „Rebellen“- und „Freidenker“-Rolle ist kompletter Fake, da sie sich völlig konform innerhalb des üblichen Wertespektrums der amerikanischen Linken bewegen und ausschließlich auf „konservative“ Zehen treten. Das wird in Lanes Film mehrfach auf geradezu unfreiwillig komische Weise deutlich, wenn etwa eine „satanische“ Kundgebung mit einem – Schooock!!! – schwulen Zungenkuss endet oder wenn die höhnische „lesbische“ Schändung des Grabes eines Mitglieds der schrulligen homophoben „Hassprediger“-Familie Phelps als kühner und lustiger „rebellischer“ Akt präsentiert wird. In Zeiten, in denen das Weiße Haus alljährlich hochoffiziell den „Pride Month“ feiert und sich im Einklang mit quasi sämtlichen Großkonzernen der Welt mit Regenbogenfahnen schmückt, muss man schon enorm fehlgeleitet sein, um das Abfeiern von Homosexualität für eine „nonkonforme“ Tat zu halten.

Was haben diese mutigen Freidenker eigentlich während der „Pandemie“ so getrieben? Eine kurze Google-Stichprobe bestätigt den Verdacht: Sie waren natürlich muxmäuschenstill und forderten die Mitglieder des Tempels artig auf, sich impfen zu lassen: „Die Entscheidung einer Person, eine Impfung abzulehnen, wirkt sich direkt auf andere aus, indem sie sie einem Risiko aussetzt und damit ihre Freiheiten einschränkt.“

Kenner der amerikanischen Popkultur wissen, dass diese Farce nichts weiter als eine geschickte und zeitgeistkonforme Neuauflage eines recht alten Hutes ist: Schon die 1966 gegründete, heute noch in kleinen Nachfolgefraktionen weiterbestehende „Church of Satan“, die zeitweise Stars wie Jayne Mansfield und Sammy Davis Jr. in ihren Bann zu ziehen vermochte, war in erster Linie eine „okkultistisch“ geschmückte Medienshow rund um ihren exzentrischen Gründer Howard Stanton Levey alias „Anton Szandor LaVey“ (1930–1997), der ebenfalls beteuerte, in „Satan“ lediglich ein „Symbol“ für „Widersachertum“ zu sehen. Im Gegensatz zu Lucien Greaves war LaVey eine Art „Rechtslibertärer“, der sexuelle Libertinage und antichristliche Provokation mit einem „sozialdarwinistischen“, radikal-individualistischen Potpourri aus Nietzsche, Ayn Rand, Aleister Crowley und anderen, eher obskuren, Einflüssen verband.

Während der „satanic panic“ der Reagan-Ära, einer medial geschürten Hysterie über angeblich allgegenwärtig satanische Kinderschänderkulte, die den Phantasiegebilden der späteren QAnon-Bewegung ähnelte, präsentierten sich manche von LaVeys späteren Epigonen wie Boyd Rice, Nikolas Schreck oder Adam Parfrey gar als „okkulte Faschisten“, die eine bevorstehende Wiederkehr der angeblich „raubtierhaften“, von Demokratie und Egalitarismus unterdrückten „Natur des Menschen“, verkündeten. LaVey selber bezeichnete seine Variante des Satanismus als „Amerikanismus in seiner reinsten Form“ ohne „überholte Moralvorstellungen“.

Diesen Gedanken hat der „Satanische Tempel“ eins zu eins übernommen, benutzt ihn jedoch im Gegensatz zum unpolitischen LaVey als Waffe eines linksradikalen Kulturkampfes. Soll man an dieser Stelle vielleicht noch Ajatollah Khomeini zitieren, der die USA, seitenverkehrt „zustimmend“, als „großen Satan“ bezeichnete? Es ist wohl alles eine Perspektivenfrage, und darum gab es und gibt es „Satanisten“ in kommunistischen, sozialistischen, kapitalistischen, demokratischen, humanistischen und faschistischen Geschmacksrichtungen, wobei die bösesten Menschen vermutlich eher selten diejenigen sind, die sich unverhohlen die Teufelshörner aufsetzen und den Buhmann spielen.

Das Böse hat nun einmal, ebenso wie die Dummheit, unzählige Gesichter, je nachdem, wessen Seele es gerade zu korrumpieren gilt.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 27. Juni erscheinenden Juli-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 244.