Mitteldeutscher Rundfunk Kundendienst? Was zur Hölle ist das?

26. April 2024

Der Sender kanzelt einen Radiohörer, der Kritik wagt, ab: „Glauben Sie eigentlich wirklich den Quatsch, den Sie da behaupten?“

von Klaus Peter Krause

Wenn einer mehr weiß als solche, die eigentlich mehr wissen müssten, dann sollten es diese anderen lieber vermeiden, sich selbst bloßzustellen. Das setzt allerdings Klugsein voraus. Mit Klugheit und Wissen nicht so gesegnet ist offensichtlich der Kundendienst vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Ein Hörer hatte in einem Brief Kritik an einer Nachrichtensendung gewagt, an einem Interview zum Verpressen von CO2 ins Erdreich. Sie wissen schon: dieses Spurengas, das vorgeblich die Erde aufheizt, wenn es beim Verbrennen von Energierohstoffen entweicht. Und Sie wissen auch oder sollten ebenfalls wissen, dass mit dieser unbewiesenen Behauptung ein globaler Großbetrug an den Menschen gelingt, von dem die meisten nichts ahnen, viele auch nichts wissen wollen und Tatsachenaufklärung ablehnen. Was hat dieser Hörer geschrieben, was der öffentlich-rechtliche, zwangsfinanzierte MDR geantwortet?

Wieder einmal wurden nicht die richtigen Fragen gestellt

Geschrieben hatte der Hörer am 23. April um 7:46 Uhr dies: „Sehr geehrte Damen und Herren, mit Interesse habe ich heute auf Ihrem Nachrichtensender das Interview zum CO2-Verpressen angehört. Das Ganze endete damit, dass es viel zu teuer wird. Trotzdem wurden wieder einmal nicht die richtigen Fragen gestellt, die da wären: Welchen Sinn hat dieses CO2-Verpressen in Bezug auf das Weltklima, zumal das CO2 lediglich ein Spurengas in unserer Atmosphäre ist (0,04 %) und einen Einfluss auf das Klima hat, der gegen null geht? Antwort: Es hat keinen Sinn!!! Darüber einen Gedanken zu verschwenden, ist bereits ad absurdum zu führen!“

Es wird überhaupt nichts mehr bezweifelt und hinterfragt

„Es wird wieder einmal nicht hinterfragt, ob CO2 überhaupt irgendetwas mit Klima zu tun hat. Das Wort Klimaschutz ist an sich schon ein Irrsinn, zumal man einen statistischen Wert des Wetters nicht schützen kann. Was ist Klima eigentlich? Es ist nicht nur Temperatur. Nicht einmal diese Frage wird noch diskutiert!!! Wenn von falschen Voraussetzungen ausgegangen wird, ist alles, was darauf aufbaut, normalerweise auch falsch!!! Es wird überhaupt nichts mehr bezweifelt und hinterfragt. Was einmal politisch korrekt festgestellt wurde, ist für alle Ewigkeit festgeschrieben, egal, ob falsch oder richtig!!“

Die Schildbürgerstreiche werden noch übertroffen

„Gestatten Sie mir noch einen Gedanken, der mir in diesem Zusammenhang kam: Die Schildbürger (vielleicht ist Ihnen das bekannt) haben ja das Licht in Säcken in die Häuser geschafft, weil vergessen wurde, Fenster einzubauen. Was jetzt in Bezug auf das in der Natur dringend benötigte CO2 alles gemacht wird, übertrifft die Schildbürgerstreiche um das wahrscheinlich Millionenfache. Die Schildbürger könnten von der aktuellen (Klima-) Politik wirklich viel dazulernen!!

Freundlicher Gruß an den auch von meinem Zwangsbeitrag finanzierte MDR, von dem ich eigentlich erwartet habe, dass objektiv unabhängig von der herrschenden Politik berichtet wird!!! E. Schübel, Rentner“

Glauben Sie eigentlich wirklich den Quatsch, den Sie da behaupten?

Überhaupt nicht freundlich fiel des Senders Antwort knapp zwei Stunden später aus. Die Redaktion MDR-Aktuell-Radio-Hörerpost schmetterte ihrem Kunden entgegen: „Sehr geehrter Herr Schübel, glauben Sie eigentlich wirklich den Quatsch, den Sie da behaupten? Dass CO2 keine Wirkung hätte, weil es „nur“ 0,04 Prozent der Atmosphäre ausmacht? Die Zusammenhänge sind endgültig geklärt, auch wenn Sie sich weigern, die wissenschaftlichen Fakten anzuerkennen. Jedenfalls ist es nicht unsere Aufgabe, immer wieder beim Urschleim anzufangen, als seien wir am Beginn des menschlichen Erkenntnisprozesses. Wenn Sie auf diesem Niveau verharren, sei Ihnen das unbenommen. Ist für Sie die Erde eigentlich auch eine Scheibe? Freundliche Grüße, Ihre Hörer-Redaktion MDR Aktuell – Das Nachrichtenradio Mitteldeutscher Rundfunk, Anstalt des öffentlichen Rechts.“ So geschehen am 23 April 2024 um 9.30 Uhr.

Kundendienst? Was zur Hölle ist das?

Tolle Typen sind das dort. Sitzen arrogant auf hohem Thron. Haben sich dort gut eingerichtet. Kundendienst? Was zur Hölle ist das? Höflicher Umgangston? Wieso denn das? Ein Kunde verweigert sich der Mehrheitsmeinung? Wagt Widerworte? Lästiges ignorantes Geschmeiß. Ist abzukanzeln. Verdient es doch gar nicht, uns hören zu dürfen.

Dann schwingen sich Staatsfunker zu Volkserziehern auf

Was für eine Bloßstellung. Man sieht: Das kommt dabei heraus, wenn der Staat Kaufzwang verordnet, den Kaufpreis bestimmt und dem Anbieter die Einnahmen garantiert. Dann betet dieser ohne Verstand nach, was der alimentierende Herr ihm vorgibt. Dann werden Verharren in Unkenntnis und Nicht-wissen-Wollen nicht mehr am Markt finanziell abgestraft. Dann klärt Journalismus nicht unabhängig auf, sondern sinkt abhängig herab zum Wiederkäuer von Halbwahrheit und Desinformation. Dann schwingen sich Staatsfunker zu Volkserziehern auf und beschimpfen Kundschaft, wenn sie nicht pariert. Was sich der MDR hier gegenüber einem Kunden leistet, wirft auf die Verkommenheit öffentlich-rechtlicher Medien ein Schlaglicht.

„Erdreistet, derart primitiv zu antworten“

Jener Kunde – ein Dipl.-Ing. a. D. – hat auf das Abkanzeln noch einmal geantwortet, darunter unter anderem so: „Ich weiß nicht, welcher ‚supergebildete‘ Mensch aus Ihrem Hörerservice mir hier geantwortet hat. Deshalb gilt mein Schreiben für Ihre gesamten Mitarbeiter. Ihre Antwort allerdings ist wirklich so dummdreist, dass sich eigentlich jeder ‚Kommentar‘ dazu erübrigt. Ihre Worte sagen mir, dass Sie nicht mehr in der Lage sind, selbständig zu denken. Die jahrelange Propaganda zeigt leider auch bei Ihnen volle Wirkung. Sie sind beratungsresistent geworden. Sie glauben alles, was Ihnen politisch-korrekt vorgesetzt wird. Ich hätte nie gedacht, dass sich ein ‚Hörerservice‘ (egal, welche Personen dahinterstecken) erdreistet, derart primitiv auf eine Hörerzuschrift beziehungsweise eine Hörermeinung zu antworten. Unter Service verstehe ich etwas anderes.“

Wenn jemand etwas nicht verdient, dann dieser MDR diesen Kunden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.