Einwanderungsland Dubai Kapitalistisches Wunder in der Wüste

31. März 2024

Eine Art Reisebericht

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: André F. Lichtschlag Der Autor betreibt kulturelle Aneignung: Auf der Suche nach der (Steuer-) Oase

Ende Februar kam ich zurück nach sechs Tagen in Dubai – einmal Reinschnuppern in jene Metropole in der arabischen Wüste, in der immer mehr Deutsche gut und gerne leben, nicht zuletzt auch einige Libertäre. Vorneweg: Das wäre eher nichts für mich, nicht zuletzt aufgrund des extremen Wetters, das allerdings ausgerechnet …