Gute, wahre und schöne Gemälde Cesar Santander

14. April 2024

Zwischen Pop Art und Hyperrealismus – mit einem Spritzer Surrealismus

von André F. Lichtschlag

Naturgemäß fällt es schwer, das erste „Objekt“ einer neuen Kolumnenreihe nach der Einführung auszuwählen, in unserem Fall also den ersten vorzustellenden Künstler. Im Themenschwerpunkt in ef 237 und auch zuletzt beim Kolumnenstart in ef 240 hatten wir bemerkt, dass die foto- und hyperrealistische Bewegung in der Malerei als Abspaltung aus …