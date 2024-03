Die Bibelgeschichte zum Karfreitag Der Verräter

29. März 2024

Nur ein kleines Rädchen im bösen Getriebe

von Joachim Kuhnle

Judas Iskariot ist einer der zwölf Jünger, die dem Wanderprediger Jesus folgten und ihn stets treu zur Seite standen und stehen. Jesus ist ein sehr charismatischer Redner, zu seinen Ansprachen kommen öfter viele Tausend Zuhörer. Dabei kommt meistens Gänsehautstimmung auf. Judas hat sein früheres Leben für den Dienst an der Sache aufgegeben, hilft beim Organisieren und erläutert gerne die frohe Botschaft, wenn er von Teilen des Publikums darauf angesprochen wird. Zu den zwölf vom Meister persönlich auserwählten Jüngern zu gehören, erfüllt den Apostel mit Stolz. Doch die sonst so gute Stimmung im Team trübt sich in Jerusalem, dem lokalen Zentrum der Macht, ein wenig.

Beim Abendessen, dem letzten Abendmahl, spricht Jesus seltsame Dinge aus. Da ist von Blutvergießen die Rede und das Brot erklärt der Meister zu seinem Leib, der gegeben werden soll. Was soll das? Will der Anführer jetzt zum Märtyrer werden? Das kann nicht sein. Jesus ist doch der Heiland, der Erlöser, der Retter. Es wird erwartet, dass er die Macht übernimmt, die römische Besatzungsmacht vertreibt und ein neues Zeitalter des Glücks einleitet. Schließlich ist der Allmächtige der Verbündete, da kann eigentlich überhaupt nichts schiefgehen.

Mit den Römern hatte man bisher keinerlei Auseinandersetzung. Wie Jesus die Besatzer besiegen möchte, ist noch völlig unklar. Die Gruppe läuft sozusagen unter dem römischen Radar, das ist äußerst beruhigend. Nur mit der eigenen Kirche gibt es hin und wieder theologische Dispute. Die in hohen Kirchenämtern stehenden Eliten empfinden den Wanderprediger bisweilen als lästige Konkurrenz. Jesus ordnet sich nie den Hütern der Moral unter, sondern verkündet selbstbewusst seine eigene Auslegung der heiligen Schriften. Seine Argumente sind unschlagbar stichhaltig, sodass die Amtsträger bei Sachdiskussionen stets einen Rückzieher machen müssen. Daher werden verbale Streitereien in aller Regel vermieden, man will sich nicht blamieren.

Doch die Wut unter der Priesterschaft ist deutlich größer, als es sich die Jünger einschließlich Judas vorstellen können. Einige von ihnen wünschen Jesus tatsächlich den Tod, was mit der Moral der Religionsgemeinschaft eigentlich unvereinbar ist. Was wäre, wenn die Kleriker Jesus schnappen würden? Ist es wirklich denkbar, dass sie ihn töten? Das wäre Mord, ein Vergehen, das unter dem geltenden römischen Recht schwere Strafen nach sich zöge. Außerdem würde sich die Geschichte herumsprechen. „Hohepriester erwürgen einen Wanderprediger“, eine Schlagzeile, die innerhalb der Amtsträgerschaft niemand will. Sie würden ihn zur Rede stellen, klar. Aber in dieser kann und wird der große Meister als Sieger herauskommen, wie immer.

„Einer von euch wird mich verraten und ausliefern“, spricht Jesus beim Abendmahl zu seinen zwölf Aposteln. „Unmöglich“, erwidert Petrus, „wer von uns sollte so etwas tun?“ Warum Judas die Hohepriester aufsuchte und Jesus zur Auslieferung anbot, ist unklar. Ist es die göttliche Vorsehung? Oder wollte Judas, dass es zur klärenden Konfrontation kommt? Oder hat sich plötzlich der Satan in das Hirn des Judas eingeschlichen? Im Lukasevangelium ist das tatsächlich die Erklärung für den Verrat. Judas bekam von den Priestern zur Belohnung dreißig Silberstücke versprochen, nicht wenig Geld. Noch 2.000 Jahre später spricht man im Volksmund vom „Judaslohn“, wenn Verräter von den Profiteuren des Verrats eine Anerkennung erhalten.

Nach dem Abendmahl geht Judas zusammen mit der jüdischen Tempelwache in den Garten Getsemani, wo sich Jesus und die anderen Jünger aufhalten. „Wo ist dieser Jesus?“, fragt einer der Wachen. Judas geht zu Jesus und gibt ihm einen Kuss, woraufhin die Tempelwache den Messias festnimmt und zu den Hohepriestern bringt.

Das Drama nimmt dann seinen bekannten Verlauf. Die Priester diskutieren gar nicht, sondern bombardieren Jesus mit allerlei erfundenen Anschuldigungen und falschen Interpretationen seiner Aussagen. Eine übliche Methode, wenn man unliebsame Störenfriede der eigenen Ansichten loswerden möchte. Jesus reagiert nicht. Soll man sich für jede verleumderische Lüge rechtfertigen? Erst auf die Frage, ob er Christus sei, der Sohn Gottes, antwortet er „Ich bin es“. Daraufhin brüllt ein Geistlicher siegesgewiss: „Da habt ihr die Gotteslästerung gehört! Er ist des Todes schuldig.“ Sie liefern den Festgenommenen an die Besatzungsmacht aus und verlangen seine Hinrichtung, weil er angeblich ein Unruhestifter sei. Im Jahr 2024 würde man Begriffe wie „Delegitimierung des Staats“, „Verfassungsfeind“, „Verbreiter von Hass und Hetze“, „Faschist“ und so weiter verwenden. Die Forderungen werden den Römern mit maximalem Nachdruck überbracht. Die Hinrichtung ist damit moralisch und praktisch unabwendbar. Der „Ethikrat“ der Priesterschaft hat es einstimmig befürwortet. Mit so viel Hinterlist und bösartiger Heuchelei hatte niemand gerechnet. Jesus, der beliebte Prediger, der nur Gutes sagt und keiner Fliege jemals etwas zuleide getan hat, wird hingerichtet. Wegen nichts.

Das kann Judas psychisch nicht verkraften, er ist ein gebrochener Mann. Den Judaslohn, die Silbermünzen, will er nicht mehr haben. Er gibt sie den Priestern zurück. Anschließend begeht er Selbstmord. Das ist das tragische und vielleicht auch das gerechte Ende des Verräters.

Wie kann man die Geschichte im Jahr 2024 einordnen? Judas ist für viele der wichtigste Sündenbock. Die eigentliche Schandtat ist oft weniger im Fokus als der Verrat. Manche lieben den Verrat, aber hassen den Verräter. Der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner wurde im November 2019 vom Amt des Rechtsausschussvorsitzenden verjagt, weil er für die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an einen Hetzer gegen die AfD die Vokabel „Judaslohn“ verwendet hatte, was nicht wirklich passend war, aber angeblich antisemitisch gewesen sein soll. Dabei ist die christliche Erzählung die Geschichte von individueller Verantwortung und von individueller Schuld. Das ist das Gegenteil vom leider allgegenwärtigen Schubladendenken.

Im bösen Spiel von Macht und der Moral der Machthaber ist der Verräter nur ein kleines Rädchen, oft der Sündenbock und Prügelknabe für alles. Mit dieser Feststellung kann man den Verräter nicht rehabilitieren, muss aber darauf hinweisen, dass das größere Übel in der Regel zu wenig beachtet wird und die Haupttäter unbehelligt bleiben. Der Teufel ist wie ein großer Eisberg, der kleine Teil (der Verräter) ist für alle sichtbar und der große Teil bleibt verborgen (oder zumindest im Nebulösen) und betreibt das Böse weiter bis an der Welt Ende.

Allen Lesern von eigentümlich frei auch im Namen der Redaktion einen besinnlichen Karfreitag und ein frohes Osterfest 2024!