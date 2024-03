AfD-Klage vor Verfassungsgericht Unsystem der Selbsthilfe

26. März 2024

Die Alternative für Deutschland stellt aktuell keinen Vorsitz im Bundestagsausschuss – ist das rechtens?

von Jan Mehring

In den Internationalen Beziehungen, einer Teildisziplin der Politikwissenschaft, die sich mit Staaten als Akteuren befasst, spricht man in Sicherheitsfragen von einem „System der Selbsthilfe“. Immerhin existiert kein übergeordnetes Gewaltmonopol, das Staaten zuverlässig zu Sicherheit gegenüber anderen verhilft, während Arrangements wie die Nato keinen Ersatz eines solchen Gewaltmonopols darstellen können, solange einige Mitglieder so mächtig sind, dass sie etwa am Unterlassen von Hilfeleistung in Bündnisfällen nicht gehindert werden können.

Zwar gibt es zur internationalen Friedenswahrung rechtliche Mechanismen, das Kräftegeschehen in gewisser Weise zu fügen, doch insgesamt sind es vor allem informelle Signale und Druckmittel, die über die Verteilung der passiven sowie der aktiven Rollen entscheiden. So gilt etwa das Petro-Dollar-Prinzip, das dem US-Dollar etliche strukturelle Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Währungen verschafft, als ein solcher informeller Faktor. Dementsprechend fällt den USA eine faktische Gestalterrolle zu, der sich andere, weniger mächtige Staaten ebenso faktisch fügen müssen.

Nun sehen wir Ähnliches in der Bundesrepublik – die Alternative für Deutschland zieht vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Beklagt wird die Verweigerung mehrerer Ausschussvorsitze trotz Status als Bundestagspartei durch Nichtwahl der aufgestellten Kandidaten, wobei die AfD-seitige Vermutung einer gezielten beziehungsweise systematischen Verweigerung bekanntermaßen mitschwingt – immerhin stellt die AfD-Bundestagsfraktion selbst nach sechseinhalb Jahren Parlamentsaufenthalt und Nichtwahl aller vorgeschlagenen Kandidaten noch immer keinen Bundestagsvizepräsidenten.

Wie das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich des weiteren Verfahrens letztlich entscheiden wird, ist hier nebensächlich. Der Punkt ist, dass hier ähnliche Mechanismen wie auf internationaler Ebene wirken: Die gegebenen Machtverhältnisse prägen das Spiel der Kräfte stärker als das Regelwerk, denn laut Geschäftsordnung des Bundestags stünde der AfD die Besetzung der umstrittenen Ausschussvorsitze zu, doch existieren keine obligatorischen Automatismen, die ein derartiges Vakuum zeitnah schließen würden.



Die eine Krähe ... und so weiter

So wäre eine mögliche Lösung, eine Personalauswahl je Fraktion vorzulegen, aus der jeweils ein definitiver Kandidat zu bestimmen ist, sodass als Resultat jede Fraktion am Bundestagspräsidium teilhaben kann. Allerdings werden die internen Regelungen, die nicht im Grundgesetz getroffen oder von diesem der Institution zur eigenständigen Präzisierung überlassen werden, in aller Regel weitgehend unverändert von der jeweils vorangegangenen Legislaturperiode übernommen und obliegen zudem sämtlichen Funktionären innerhalb der Institution. Demzufolge kann die AfD eine Verfahrensreform nicht allein erzwingen, angesichts des kartellartigen Verhaltens der anderen Parteien ja nicht einmal ernsthaft erbitten – zumal es deren Eigeninteresse widerspricht, das Ausschluss ermöglichende aktuelle Regelwerk zugunsten der AfD abzuändern.



Wo kein Kläger, da kein Richter

Erwähntermaßen liegt es an der AfD selbst, dieses mutmaßliche Ausnutzen des Fehlens beschriebener Automatismen, jeder Fraktion das ihr Zustehende zuzuteilen, anzugreifen beziehungsweise vor Gericht verhandeln zu lassen. Bis sich allerdings ausreichend Fälle mutmaßlicher Ungleichbehandlung beziehungsweise mutmaßlichen Ausschließens angehäuft haben, die argumentativ angeführt werden können sowie auch eine sicherlich hilfreiche öffentliche Skepsis gegenüber der Behandlung der AfD erzeugen, ist eine Menge Wasser den Rhein hinabgeflossen. In dieser Zeit allerdings konnte beziehungsweise kann jede gegebene Ungleichbehandlung ihre Wirkung ungehindert entfalten – ein fehlender Posten zur Moderierung der Bundestagsdebatten hier, eine an Ignorieren grenzend geringe Berücksichtigung in den Talkshows der Republik da, ein leicht ungerechtes Parteistiftungsgesetz mit finanziellen Auswirkungen dort. All diese Stellschrauben ergeben in Summe eine Verzerrung des politischen Wettbewerbs, die der horizontalen Gewaltenteilung, der gegenseitigen Ausbalancierung der politischen Kräfte erheblichen Schaden zufügt und die Korrektur politischer Geisterfahrten massiv hemmt oder vollständig verunmöglicht.

Endlosschleife durch Reformblockade?

Was, wenn das Bundesverfassungsgericht keine Entscheidung zugunsten eines definitiv systematisch ausgegrenzten politischen Mitspielers fällt und dieser weiterhin den innerhalb der jeweiligen Regelwerke möglichen Ungleichbehandlungen ausgesetzt ist? Soll dieser Mitspieler mangels Automatismen, die Ungleichbehandlung sofort im Keim ersticken könnten, anstatt sie erst dem aufwendigen und keineswegs erfolgssichernden Rechtsweg zuzuführen, jedes Mal aufs Neue als Bittsteller den Gang nach Karlsruhe auf sich nehmen? Jenen, welche die AfD nur allzu gern als nörgelnder Dauerkläger in Opferhaltung darzustellen pflegen, kann die Funktionsweise all dessen, wie sie seit jeher vor uns liegt, nur recht sein. Die potenziellen Reformer ebendieser Funktionsweise sind mit jenen Negativdarstellern der AfD unglücklicherweise allerdings weitgehend personenidentisch.