Im Visier, die Waffenkolumne Machtprojektion durch Flugzeugträger

24. März 2024

Vom Provisorium zum Gamechanger

von Andreas Tögel

Schon immer dienten Kriegsflotten als Mittel zur Machtdemonstration und -durchsetzung. Sei es, um den eigenen Handel zu schützen, um gegnerischen Handel zu unterbinden, Häfen und Städte zu blockieren oder um Invasionsflotten an entfernten Stränden anzulanden.

Das Aufkommen von Flugzeugen und der kurz darauf entwickelte Gedanke, diese Flugzeuge von Schiffen aus zu starten, haben die Seekriegsführung entscheidend verändert und die Möglichkeit zur Machtprojektion stark ausgeweitet.

Als erster Flugzeugträger der Welt gilt die USS Birmingham, ein behelfsmäßig mit einer hölzernen Rampe versehener Kreuzer. Von ihm aus wurde am 14. November 1910 – also mehrere Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs – das erste Flugzeug gestartet. Die Briten stellten mit HMS Argus im Jahr 1918, kurz vor Kriegsende, ihren ersten Flugzeugträger in Dienst, einen umgebauten Passagierdampfer. Der erste Flugzeugträger, der als solcher auch schon geplant worden war – und zugleich der erste Träger der Kaiserlich Japanischen Marine –, war die ab Dezember 1922 einsatzfähige Hosho.

Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs galten Schlachtschiffe wie die deutsche „Bismarck“ und Schlachtkreuzer wie die britische „Hood“ als Königinnen zur See. Eine tödliche Bedrohung aus der Luft kam damals niemandem in den Sinn.

Der am 7. Dezember 1941 von sechs Flugzeugträgern aus vorgetragene japanische Angriff auf die US-Flottenbasis Pearl Harbor führte zu einem Umdenken in der Seekriegsführung. Die drei Tage später vor der Ostküste Malaysias erfolgte Versenkung der zur „Force Z“ gehörenden britischen Großkampfschiffe „Prince of Wales“ und „Repulse“ durch japanische Bomber und Torpedoflugzeuge machte endgültig klar, dass selbst stärkste Schiffe einem massierten Angriff aus der Luft nicht standhalten können, wenn sie sich ohne eigenen Luftschirm in vom Feind beherrschten Gewässern bewegen.

Die folgenden Seeschlachten im Pazifik wurden – von wenigen Ausnahmen abgesehen – durch von Flugzeugträgern gestartete Flugzeuge entschieden. Als Wendepunkt im Pazifikkrieg gilt die vom 4. bis 7. Juni 1942 geführte Schlacht um die Midway-Inseln, bei der die Kaiserlich Japanische Marine vier ihrer Flottenträger verlor, die ein halbes Jahr zuvor beim Angriff auf Pearl Harbor beteiligt waren. Von diesem Moment an befand sich Japan bis zum Kriegsende in der Defensive, da weder seine materiellen Verluste noch die an erfahrenen Kampfpiloten ersetzt werden konnten.

Während des Zweiten Weltkriegs gingen insgesamt nur wenige Großkampfschiffe in Schiffsartillerieduellen gegen feindliche Einheiten verloren. Die meisten fielen Luftangriffen zum Opfer – auch die beiden stärksten, die japanischen Schlachtschiffe „Musashi“ und „Yamato“.

Weiterentwicklung

Ein wesentlicher Fortschritt im Trägerbau nach dem Krieg besteht in der Teilung der Flugdecks in eine entlang der Schiffsachse im Vorschiff situierte Start- und eine im hinteren Teil des Schiffes schräg verlaufende Landepiste. Dadurch ist es möglich, zeitgleich Flugzeuge zu starten und zu landen, was den Kampfwert der Träger erheblich erhöht. Der Umstieg von Dieselantrieben auf nuklear betriebene Maschinen und der – erstmals in der USS Gerald R. Ford vorgenommene – Einbau von elektromagnetischen Startkatapulten (die eine raschere Startfolge erlauben als die bislang gebräuchlichen Dampfkatapulte) sind weitere Meilensteine in der Entwicklung dieser Schiffsklasse.

Neben diesen für konventionelle Trägerflugzeuge gebauten Schiffen gibt es auch solche mit geringerer Tonnage, die für senkrecht- und kurzstartfähige Kampfflugzeuge (V/STOL) oder Hubschrauber konstruiert sind.

Status quo

Die kampfkräftigsten Kriegsschiffe der Welt sind gegenwärtig die US-Träger der Nimitz-Klasse und die im Juli 2017 in Dienst gestellte USS Gerald R. Ford mit bis zu 90 Flugzeugen und einer Verdrängung von rund 100.000 Bruttoregistertonnen. Auf absehbare Zeit werden Trägerflotten das wichtigste Mittel zur „Projektion militärischer Macht“ – also zur Durchsetzung eigener Interessen weit entfernt vom eigenen Territorium – bleiben. Gegenwärtig steht den USA mit ihren elf Trägerflotten weltweit kein ernsthafter Herausforderer zur See gegenüber.

