21. März 2024

Annäherungen aus Wissenschaft, Politik und Praxis

Rausch-Amon, Bettina / Prisching, Manfred (Hrsg.): Bürgerliche Impulse: Annäherungen aus Wissenschaft, Politik und Praxis, 432 Seiten, 24,00 Euro, Verlag Noir 2023

22 vorwiegend aus den Bereichen Politik und Universitäten stammende Autoren beleuchten alle Aspekte der Entstehung und des Wesens des Bürgerlichen. In drei Kapitel gegliedert, beschäftigen sich die einzelnen Beiträge mit Begriffsbestimmung und Ideengeschichte, mit Demokratie und grundsatzpolitischerAnnäherung und mit ordnungs- und wirtschaftspolitischen Grundlegungen. Ein klares Bekenntnis zu einer auf dem Prinzip des allgemeinen und gleichen Wahlrechts basierenden demokratischen Ordnung gilt den Autoren als Wesensmerkmal des Bürgerlichen. Ebenso das Eintreten für eine „soziale Marktwirtschaft“ nach dem Vorbild des deutschen und österreichischen Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit. Pragmatismus statt Utopismus, Ablehnung jeglicher Form des politischen Radikalismus, ein Selbstverständnis als im Zentrum des politischen Spektrums stehende Individuen, die Verantwortung für sich selbst und das Gemeinwohl tragen, kennzeichnen das bürgerliche Denken der Gegenwart. „Der Bürgerliche setzt auf Planbarkeit und Pakttreue und nicht auf Affekte, Show und Emotionen“, heißt es in der Einleitung. Das mag zwar langweilig und zögerlich wirken und insbesondere auf junge Menschen keine große Anziehungskraft ausüben, erklärt sich aber aus der Ablehnung „großer Würfe“, die stets die Gefahr eines katastrophalen Scheiterns in sich tragen. Der Bürgerliche setzt auf kleine Schritte, auf Versuch und Irrtum. Die Bedeutung des Einzelnen und die Ablehnung von Kollektivismus und staatlicher Allmacht führen zum Eintreten für eine strikte Gewaltenteilung. „Bürgerliches Denken birgt eine tiefe Abscheu vor staatlicher Monopolisierung und Überreglementierung in sich“, liest man im zweiten Kapitel. Im dritten Kapitel wird für den Ordoliberalismus eine Lanze gebrochen. Staatliche Wirtschaftsinterventionen werden abgelehnt. Obwohl im Verlag der Parteiakademie der ÖVP erschienen, wirkt das Buch streckenweise wie ein liberales Manifest.

