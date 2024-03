Alternative für Deutschland Schmäh für die AfD – her damit

05. März 2024

Warnhinweis könnte zum Werbe-Button werden

von Klaus Peter Krause

Da hat sich der Deutsche Journalistenverband DJV etwas Feines gegen die AfD ausgedacht. In der Berichterstattung müsse kontinuierlich auf die extremistischen Absichten dieser Partei hingewiesen werden. DJV-Vorsitzender Mika Beuster: „Das muss wie ein unübersehbarer Warnhinweis wie auf Zigarettenschachteln in unseren Artikeln auftauchen.“ Also doch nicht etwa so: „AfD wählen ist tödlich“? Vermutlich etwas gelinder: die AfD beim Erwähnen stets mit dem Adjektiv die „rechtsextreme“ AfD versehen.

Aber machen das die System-, Gesinnungs-, Lücken- und Mainstream-Medien nicht längst? Sozusagen im vorauseilenden Gehorsam? Ja, machen sie. Na und? Hat das der AfD geschadet? Nein. Stereotypisches Wiederholen schleift sich ab, macht überdrüssig, immer mehr Leute merken, dass rechtsextrem bei der AfD nicht drin ist, was politische Gegner bei ihr draufschreiben, sondern genau das, was die Leute haben wollen, nämliche politische Wertarbeit und Qualität, solide und seriöse Politik. Wenn das „rechtsextrem“ ist, sagen sich die Leut’, dann her mit dem Schmäh.

Wohl eher ein Schuss in den Ofen

Wenn also die besagten Medien der köstlichen Schnapsidee ihres DJV weiterhin folgen, wird dessen damit verbundene Absicht wohl eher ein Schuss in den Ofen. Zum einen setzt er damit ein Zeichen heutiger journalistischer Verkommenheit seiner Mitglieder und seiner selbst und fügt der ganzen Sippschaft noch mehr Ansehensschaden zu. Zum anderen beschert er der AfD eher ein gar treffliches Markenzeichen, wenn man bedenkt, welche mögliche und gänzlich ungewollte Wirkung die gewollte Verleumdung haben könnte – und eigentlich schon hat.

Ach, möge der DJV doch Erfolg haben

Die AfD wird sich verbeugend bedanken müssen. Eine bessere Werbung, obwohl mit Witz auch sie selbst sehr einfallsreich agiert, und noch dazu eine unentgeltliche hätte sie selbst für die Qualität ihrer Partei nicht zustande gebracht. Ach, möge der Verband doch Erfolg haben mit seiner feinsinnigen, als Diffamierung gedachten Aktion, sodass sie weiterläuft und nicht so schnell ein Ende findet.

AfD – Made for Germany

Peter Boehringer, AfD-Mitglied des Bundestages und im Bundesvorstand seiner Partei stellvertretender Bundessprecher, verweist dazu auf ein historisch sehr bekanntes Beispiel, das damals für die Briten in die Hose ging und die Deutschen ungewollt noch weiter voranbrachte, und schreibt (siehe auch untenstehenden Link): „Vor mehr als 100 Jahren wollte Großbritannien Deutschland und dessen Industrieprodukte schmähen. Sie kreierten dafür den Warnhinweis (!) „Made in Germany“, der später zum absoluten Gütesiegel deutscher Produkte wurde. Ebenso böswillig und unfreiwillig wie damals die Engländer agiert heute der Deutsche Journalistenverband, der seine Mitglieder ernsthaft auffordert, künftig in allen Artikeln einen ‚Warnhinweis‘ einzubringen.“ Aus dieser historischen Vorlage ließe sich etwas machen, zum Beispiel, wie von Boehringer kreiert, für die AfD den Werbe-Slogan und einen Werbe-Button „AfD – Made for Germany“.

„Made for Germany“: Journalistenverband kreiert Gütesiegel für AfD

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.