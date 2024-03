Kowalskys Presseagentur beruhigt: Fürchtet euch nicht …

04. März 2024

… man kämpft um eure Freiheit!

von Kurt Kowalsky

Es jagen sich ja in der letzten Zeit die Sensationen. Die Polizei machte in Berlin-Kreuzberg eine ehemalige RAF-Aktivistin aus, die verdächtig ist, vor 30 Jahren Terroranschläge verübt zu haben. Zur großen Überraschung aller ist die Frau nun auch schon 65. Und, wer hätte es gedacht, sie wohnte in einer Mietwohnung und ging mit ihrem Hund spazieren.

Die „Welt“ machte dann auch eine Videoschaltung direkt zu einem Vertreter der Polizeigewerkschaft und insistierte wiederholt, warum die Polizei da einfach an der Wohnungstür geklingelt habe. Das sei doch gefährlich. Ja, da zittern die jungen Knochen. Was kann nicht alles passieren, klingelt man bei einer 65-jährigen alten Frau an der Wohnungstür. Besonders dann, wenn man zuvor Wochen Zeit hatte, sie zu observieren.

Dagegen sind Putins Atomraketen geradezu eine Lappalie. Rechts Terroristen, links Terroristen und mittenmang eine total verängstigte Bevölkerung, die um „ihre Demokratie“ bangt.

Das ist eine richtige Gratwanderung. Kaum wird einem bewusst, dass einem eine – bezogen auf die Wahlberechtigten – verschwindend kleine Clique von Ideologen die Heizung im Haus abdrehen will, wird man auch schon zum Rechtsradikalen. Und linksradikal war man als heutiger Besserverdiener oder Bundeskanzler ja selbst einmal.

Aber die Festnahme von Daniela Klette hat auch etwas Gutes. Nachdem man in ihrer kleinen Wohnung zwei Tage herumgesucht hatte, fand man doch tatsächlich eine Panzerfaustgranate sowie eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole und eine Kurzwaffe samt Munition.

Dem Vernehmen nach hat sich der ukrainische Verteidigungsminister persönlich darüber gefreut, weil er hoffte, dass das Zeugs direkt über Polen an die Front geliefert wird.

Das ist eben die wahre Demokratie. Kaum haben einem die politischen Gauner vor zwei Jahren Hilfe und Unterstützung im Namen der Freiheit und der Freiheit und der Freiheit versprochen, kaum hat man Zehntausende Soldaten an der Front verheizt, schon liefern sie vielleicht eine Panzergranate und eine Maschinenpistole.

Genug der Polemik. Die RAF hat sich 1970 formiert, weil die USA im Namen der Freiheit (was sonst?) Südvietnam fortgesetzte Hilfe gegen jede kommunistische Aggression versprochen hatte und dann mit einem breit angelegten Bombardement (unter anderem Napalm) und einer eskalierenden chemischen Kriegsführung zwischen 500.000 und 600.000 vietnamesische Zivilisten tötete.

Der Krieg war übrigens, im Namen der Freiheit, durch eine False-Flag-Operation begründet worden. Ich erwähne das nur für den Fall, dass morgen in der Tagesschau eine russische Drohne ein Loch in eine ukrainische Wand schlagen sollte. Im Töten der Zivilbevölkerung ist der freie Westen Weltmeister.

Die fortgesetzte Hilfe endete dann abrupt am 30. April 1970, als man das Land den Kommunisten überließ. Eine Stellungnahme der toten vietnamesischen Zivilisten ist nicht überliefert.

Der Verbrecher Putin, ein Autodidakt in Geschichtsknitterung, rechnet dem Vernehmen nach fest damit, dass sich die Geschichte in Bezug auf die westliche Freiheitshilfe wohl nicht wiederholt, jedoch immer wieder reimt. Vietnam, Irak, Afghanistan … (Spoiler Alarm!) Ukraine. Nicht zu vergessen, wie das verbrecherische Pfaffen-Regime im Iran durch westliche Sanktionen so was von in die Knie gezwungen wurde, dass sie beinahe vom Glauben abgefallen wären.

Die jungen Leute, die sich über das damalige Gemetzel in Fernost, das die deutsche Bundesregierung unterstützte, empörten und sich dann radikalisierten, wurden übrigens als „anarchistische Gewalttäter“ gesucht. Ich glaube nicht, dass sie sich selbst als Anarchisten verstanden haben.

Aber der letzte Satz ihrer Auflösungserklärung scheint mir dann doch erwähnenswert: „Wir denken an alle, die überall auf der Welt im Kampf gegen Herrschaft und für Befreiung gestorben sind. Die Ziele, für die sie sich einsetzten, sind die Ziele von heute und morgen – bis alle Verhältnisse umgeworfen sind, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Ihr Tod ist schmerzlich, aber niemals umsonst. Sie leben in den Kämpfen und der Befreiung der Zukunft weiter.“