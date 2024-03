Werteunion Hans-Georg Maaßen und der halbe Markus Krall

04. März 2024

Keine „libertäre Partei“, aber eine, die das Land verändern könnte

von André F. Lichtschlag

Monatelang hatte der Unternehmer und Publizist Markus Krall unter dem Hashtag #NeuePartei für eben eine solche geworben. Die Idee einer neuen libertär-konservativen Partei entwickelte gegen Ende 2023 immer größere Anziehungskraft. In den sozialen Medien konnte man geradezu einen Hype beobachten, wofür der originell-angriffslustige Markus Krall auch genau der richtige Initiator war.

Sicher, eine libertäre Partei, das ist ein Widerspruch in sich, zeigt doch die libertäre Analyse, dass Politik im Rahmen des Zwangsmonopolisten nicht nur immer unmoralisch und ökonomisch wertvernichtend ist, sondern systembedingt auch stets Fehlanreize setzt und Fehlanreizen strukturell ausgesetzt ist. Die vielleicht wichtigste Konsequenz: Macht korrumpiert. Immer. Und wer in der Vergangenheit den Staat über die Sisyphusarbeit in und per Parteien verändern wollte, den veränderten die genannten Anreize selbst erheblich mehr, als er dann wirklich verändern konnte. Und dann greift noch die Interventionsspirale – Libertäre wissen, wie, weshalb und warum.

Andererseits: Die #NeuePartei, das war nun gerade nicht die siebenunddreißigste strunzlangweilige liberal-konservative Abspaltung von der AfD, auch wenn manche neurechten Neunmalklugen sie schnell als eine solche zu diskreditieren versuchten. Nein, die Idee hatte deutlich mehr Sexappeal aufgrund von vier recht originellen Anliegen, die Markus Krall auf allen Kanälen immer wieder hervorzuheben suchte.

Erstens sollte ein libertärer Furor den Grundsound bilden, frei nach Javier Milei – Markus Krall trägt bekanntlich längst ein Kürzel als Zweitnamen: DDM – der deutsche Milei. So würde die neue Partei antreten, den Staat radikal zu verschlanken, Steuerarten und Ministerien in Serie zu schließen und „Staatsaufgaben“ in Reihe zu privatisieren. Staatsabbau mit der Kettensäge, das war das erklärte Ziel – das durchaus auf einem neuen internationalen Zeitgeist surfen könnte.

Zweitens sollte die #NeuePartei Koalitionspartner für die AfD für gemeinsame Regierungsübernahmen sein – mit weniger würde man sich nicht zufriedengeben. Anders als erwähnte bisherige liberal-konservative Rohrkrepierer, die meist explizit gegen die bislang einzige echte deutsche Oppositionspartei AfD gegründet wurden, war hier das Konzept gegenüber den Blauen nicht Feindschaft, sondern: Freundschaft! Und vor allem: Die (Brand-) Mauer muss weg!

Drittens erkannte Markus Krall, dass zwischen Union und FDP einerseits und AfD andererseits sich eine scheunentorgroße Lücke im Parteiensystem aufgetan hat. Man würde also nicht in erster Linie Wähler von der AfD ansprechen, sondern die von ihrer einstigen politischen Heimat Union und FDP enttäuschten Millionen Nichtwähler für sich gewinnen wollen.

Und viertens sollte die Partei nicht nur explizit libertär agieren, sondern auch in anderen wichtigen Fragen radikal an die Wurzel gehen – etwa rigoros den Corona-Totalitarismus aufarbeiten, inklusive Anklagen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Massenmigration in den Sozialstaat beenden und umkehren, den Klimahokuspokus nicht mitmachen und die derzeit immer aggressivere Kriegspolitik hinterfragen und auch hier friedliche Lösungen wie Wandel durch Handel anstreben.

So der Plan noch bis zum Jahreswechsel. Lange wurde über eine personelle Aufstellung der #NeuenPartei gerätselt – wer würde mit Krall vorne stehen? Hans-Georg Maaßen wurde immer wieder genannt, nicht zuletzt von Markus Krall selbst.

Dann überschlugen sich in den ersten Tagen des neuen Jahres die Ereignisse. Am 4. Januar ging Hans-Georg Maaßen an die Öffentlichkeit und kündigte das Antreten der bislang CDU-nahen Werteunion als selbständiger Partei an. Eine Mitgliederversammlung am 20. Januar solle entsprechend entscheiden. Markus Krall twitterte gefühlt Sekunden später, dass die Werteunion genau jene #NeuePartei sei, für die er so lange getrommelt hatte. Das Coming-out im Januar hatte er selbst angekündigt. Und Krall war ja auch dem Verein Werteunion bereits vor einiger Zeit beigetreten. Dann postete er noch das Siegerfoto: Krall mit Maaßen beim Bier. Prosit!

Seit diesem 4. Januar wurde die Euphorie um die Werteunion alias #NeuePartei noch größer. Selbst die „Welt“ kommentierte neugierig und freundlich. Mitgliedsanträge gingen zu Hunderten im Hause der bislang eher verschlafenen Werteunion ein.

Dann platzte am 7. Januar auf Youtube eine Bombe. Hans-Georg Maaßen gab dem Radiomoderator Markus Langemann ein Interview. Scheinbar beiläufig fragte Langemann am Ende des Gesprächs Maaßen, ob auch Markus Krall zum Führungsteam der neuen Werteunion gehöre. Maaßen machte eine rhetorische oder denkende Pause und sagte dann: „Nein.“ Dann wieder Pause, um mitzuteilen, dass er Krall als Volkswirtschaftler und Unternehmer schätze, aber: „Markus Krall hat bestimmte politische Positionen, die bei uns, glaube ich, nicht mehrheitsfähig sind. In manchen Punkten schießt er über das Ziel einfach hinaus.“

Wohlgemerkt: Das musste Maaßen interviewtechnisch nicht sagen, er hätte ja genauso gut auch anmerken können, dass über personelle Aufstellungen später entschieden werde. Nein, offenbar wollte (oder doch: musste) Maaßen an diesem Tag, in dieser Stunde Krall öffentlich in die Beine grätschen. Womöglich war die Frage sogar bestellt oder zumindest abgesprochen. Das liegt durchaus nahe, wenn man am Ende eines Interviews eine solche Bombe platzen lässt.

Was nun? Würde die #NeuePartei Werteunion noch vor ihrem Start implodieren? Nein, denn es kam, wie es in der Politik kommen muss: Alles sei eher eine Art Missverständnis gewesen, betonten bald beide, Maaßen und Krall, und Krall wolle ja eh vorerst kein Amt oder Mandat in der neuen Partei anstreben, sondern sich auf die inhaltliche Arbeit im Bereich Wirtschaftsprogramm für die neue Partei konzentrieren. Friede? Freude? Oder Eierkuchen?

Tatsächlich hatte Maaßen gerade diese inhaltlichen Positionen von Krall als in der Werteunion nicht mehrheitsfähig kritisiert. Und bei aller nun zögerlich geäußerten, weitgehenden Fast-Einvernehmlichkeit bleibt die Frage, ob er damit nicht doch grundsätzlich recht hatte.

Rückblick: Bereits an jenem 4. Januar als öffentlichen Starttermin der Werteunion fielen dem, der genau hinhörte, Unterschiede zur Strategie auf, die Markus Krall seit Monaten nicht müde wurde auszurufen und deren vier Leitlinien hier benannt wurden.

Maaßen präsentierte das Projekt Werteunion-Partei unter dem Slogan „Freiheit statt Sozialismus“. Vermeintlich, so dachten viele zunächst, war das genau die libertäre Losung Kralls, Punkt eins also in dessen Strategie. Aber „Freiheit statt Sozialismus“ lautete eben auch die Wahlkampfparole der CDU im Bundestagswahlkampf 1976 unter der erstmaligen Spitzenkandidatur von Helmut Kohl. Was, wenn das genau so gemeint war: die Werteunion als eine Neuauflage der 70er- oder 80er-Jahre-CDU? Weniger Milei also, dafür aber ganz viel Helmut Kohl. Ist das sexy? Heute? Auch und gerade bei den Landtagswahlen im Osten?

Maaßen betonte beim Bekanntmachen der Abspaltung, die neue Partei wolle nach allen Seiten gesprächsoffen sein. Zu gerne glaubten viele, hier Punkt zwei von Krall herauszuhören – nämlich den geplanten Pakt mit der AfD zur gemeinsamen Regierungsübernahme. Aber man konnte auch dies bei Hans-Georg Maaßen durchaus anders verstehen: Die Werteunion solle bereit sein zur Zusammenarbeit mit allen – bis hin zu Grünen und Linken. Also doch eher eine Art CDU+, zwar nun ohne Brandmauer, aber eben auch offen für alles andere.

Lediglich Punkt drei der Krall’schen Strategie verkörpert die Werteunion als klare Abspaltung der CDU perfekt, nämlich die Ansprache von Nichtwählern, die ehemals Union und FDP gewählt haben. Aber ist sie auch wirklich attraktiv für diese zutiefst Enttäuschten? Mit einem Mitgliederstamm derer, die selbst im Januar 2024 noch fast geschlossen der CDU angehört haben?

Kralls vierte Leitlinie, die Radikalität auch in anderen als vordergründig wirtschaftspolitischen Fragen, ist vielleicht der naheliegendste mögliche Scheidepunkt. Sicher, gegen die Massenmigration wird sich auch die Werteunion explizit aufstellen – und das ist die in der Bevölkerung auch drängendste Frage. Was die rigorose Corona-Aufarbeitung angeht, ist das schon etwas fraglicher in einem Stamm von Altunionisten. Die eigentliche Streitfrage könnte ganz woanders liegen: Sind es womöglich ausgesprochene Transatlantiker und Freunde der neuen außenpolitischen Aggressivität, die sich zuweilen unter dem Signet blau-gelber Ukraine-Flaggen im Projekt Werteunion zusammentun? Auf X (ehemals Twitter) zum Beispiel finden sich Aspiranten, die in ihrer außenpolitischen Rhetorik eher noch die Hexe der FDP übertreffen. Markus Krall steht da für eine andere Position. Und das weiß er offenbar auch, wenn er nun betont, nur für wirtschaftspolitische Leitlinien mit zuständig sein zu wollen. Kompromisse sind in der Politik unumgänglich.

Dennoch bleibt die spannende Frage: Sollte die Werteunion als eine Art Nato-Sondereingreiftruppe gegen AfD und Sahra Wagenknecht ins parlamentarische Feld geschickt werden? Erklärte das vielleicht das plötzliche Wohlwollen der Springer-Presse gegenüber Maaßens Projekt an jenem 4. Januar?

Die besondere Relevanz der außenpolitischen Bündnistreue in der Politik wird von Libertären oft unterschätzt. In ihr allein aber liegt der Grund, warum Rot-Grün bundespolitisch nie mit der Linken koaliert hat oder koalieren durfte. Hier ist das eigentliche Fundament für die Brandmauer und den andauernden aggressiven Ausschluss der AfD von allen staatlichen Trögen gelegt. Und hier findet man vielleicht auch das Erfolgsgeheimnis von Javier Milei in Argentinien, der womöglich trotz und nicht wegen seiner libertären Positionen gewinnen durfte, weil auch er außenpolitisch eine Art Helmut Kohl der 70er Jahre ist. (Aber: Kohl hielt keine Jahrhundertreden in Davos und sein Land vom Kopf auf die Füße stellte er auch nicht.)

Wir alle werden bald wissen, wie die neue Partei wirklich inhaltlich und personell aufgestellt sein wird. Was Letzteres betrifft: Der Austritt des langjährigen populären Landesvorsitzenden der FDP in Sachsen, Holger Zastrow, lässt erahnen, dass noch der eine oder andere Paukenschlag ertönen könnte. Aber selbst wenn einige Landtags- oder Bundestagsabgeordnete aus Union oder FDP überwechseln, vielleicht sogar der eine oder andere Halbkaräter oder Fernseh-Semipromi – wäre die Aufstellung wirklich attraktiver als das denkbar schärfste Team seit Nitro und Glycerin, also als das Duo infernale Ernie und Bert alias Markus Krall und Hans-Georg Maaßen, gerade in dieser unwiderstehlichen Kombination? Müssten nicht alle Beteiligten in der Werteunion Markus Krall auf Knien anflehen, doch die Führung mit zu übernehmen?

Noch eine Anmerkung im Detail: Mehr als ein halbes Jahr, spätestens konkret seit Sommer 2023, wurde die #NeuePartei Werteunion in Hinterzimmern beraten und angedacht. Man startete also fast zeitgleich mit dem Projekt Wagenknecht-Partei. Diese aber steht bereits und wird zur wichtigen Europawahl antreten, wo es nicht zuletzt für neue Parteien gilt, sich Wahlkampfkostenerstattung in Millionenhöhe zu sichern. Der Verein Werteunion aber beschloss dann erst am 20. Januar, zunächst den Vorstand mit einer Parteigründung zu beauftragen. Die soll noch im Februar stattfinden. Die Teilnahme an der Europawahl haben alle Beteiligten bereits abgeschrieben – zu viel Zeit hat man dafür bereits vertrödelt. Was aber, wenn heute oder morgen die Ampel-Koalition dem immer stärkeren Gegenwind nach- und also aufgibt, wenn Scholz plötzlich den Schröder macht und Bundestags-Neuwahlen bereits im Sommer oder Herbst 2024 anstehen? Dann wurde auch hier alles leichtmatrosenhaft verspielt, denn so schnell würde die Werteunion kaum intakte 16 Landesverbände gründen und 16 Listen aufstellen können. Insofern wird ausgerechnet die Werteunion der Ampel alle verfügbaren Daumen drücken, dass die Koalition wenigstens noch das Vierteljahr durchhält, das Wolfgang Kubicki zuletzt voraussagte.

Zuletzt überschlugen sich einmal mehr die Ereignisse. Am 31. Januar wurde öffentlich „durchgestochen“, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen ehemaligen Chef und nun eben Parteigründer Hans-Georg Maaßen als „Rechtsextremisten“ und Beobachtungsobjekt in den Akten führt. Umfangreiches Material habe die Behörde über ihn gesammelt, man späht ihn wie einen Staatsfeind aus.

Als viele dachten, tiefer kann dieses Land ohnehin nicht mehr fallen, nun also noch dies. Der unter Weisungsbefugnis von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) stehende Maaßen-Nachfolger Thomas Haldenwang macht den deutschen Inlandsgeheimdienst zum Gespött der Welt – Bananenrepublik Deutschland. Von der willfährigen Propagandapresse wird der Putsch einer außer Rand und Band geratenen deutschen Herrscherkaste noch flankiert. Maaßen selbst äußerte sich erschüttert über die Skrupellosigkeit, den Hass und Fanatismus der Regierung gegenüber Oppositionellen. Kommentatoren in den sozialen Netzwerken reagierten sarkastisch: „Der Nachfolger des Verfassungsschutz-Präsidenten lässt seinen Vorgänger überwachen, weil der sich regierungskritisch äußert: Ist das noch 1933 oder schon 1984?“

Nüchtern betrachtet muss die Werteunion in Gründung dankbar sein für diese Feindmarkierung aus dem wankenden politmedialen Herrscherhaus. Die aus dessen eigener Warte dümmer kaum sein könnte – wie so vieles, was es derzeit tut. Strategisch klug wäre es im Sinne der Regierenden gewesen, die Werteunion von der AfD zu trennen, beide gegeneinander auszuspielen und die neue Partei als Notnagel für den eigenen Machterhalt zurechtzubiegen. Das wäre ansatzweise möglich gewesen, wollte doch Hans-Georg Maaßen wie gesagt mit allen sprechen, die dazu bereit sind. Ganz zu schweigen von den karrieregeschmeidig auf einen Wechsel zur Werteunion wartenden Unionshinterbänklern, die ohnehin lieber weiter „mit dabei“ wären, weil das bequemer ist.

Mit der Stasi-Eskalation auf Anweisung der Innenministerin unter Applaus von Söder und Merz ist dieses Tischtuch für immer durchschnitten. Auch der Letzte erkennt jetzt: Diese politmediale Herrscherkaste hat jedes Maß, jeden Anstand und alle Skrupel verloren, etwa auch zu sehen an den inszenierten Aufmärschen der Einheitsparteien und ihrer Vorfeldorganisationen gegen die längst ebenfalls demonstrierende Opposition, Déjà-vu 1989. Diese Bande kann nach offenen Gesetzes- und Verfassungsbrüchen nun auch gar nicht mehr zurück, sondern muss weiter ins Totalitäre und immer Übergriffigere abgleiten, um am Ende beim Machtverlust die entsprechend totale Niederlage zu fürchten: Anklage- statt Oppositionsbank. Aburteilung statt Wiederwahl.

Der massenhafte Wechsel von bisherigen Abgeordneten aus CDU, CSU und FDP zur Werteunion ist durch die Stasi-Sonderbehandlung unwahrscheinlicher geworden. Das könnte eine Chance für die Werteunion sein; sie vor Zulauf allzu vieler Opportunisten erst einmal bewahren. Konservativ-liberale Wähler dagegen könnten, nachdem Union und FDP auch noch diese neosozialistischen Schweinereien aus dem Hause Faeser-Haldenwang offen mittragen, nun erst recht in Scharen zur Werteunion überlaufen.

Und diese nutzt die neue Ausgangslage noch vor der offiziellen Parteigründung marketingtechnisch bereits sehr geschickt: Auf X (ehemals Twitter) wirbt die Werteunion mit stringentem Design nicht nur mit dem jetzt erst recht zeitgemäßen Motto „Freiheit statt Sozialismus“ und den immer gleichen zwei Hashtags #konservativ und #liberal, sondern obenauf mit der spitzfindigen Parole „Wir sind Union“.

Und genau das ist es eben, was die Werteunion so besonders macht. Sie wird keine libertäre Partei sein. Das war ohnehin ein Widerspruch in sich. Aber sie wird jene liberal-konservative zweite Wahlalternative sein, auf die Millionen politikgläubiger Menschen sehnsüchtig gewartet haben. Sie wird zur Koalition mit der ebenso vehement bekämpften AfD und für eine „politische Wende“ bereitstehen, jetzt erst recht. Und vor allem wird sie Fleisch vom Fleische der Union und der FDP sein. Die Wählerwanderungen könnten bald Völkerwanderungen gleichen. Wetten, dass?

Bei alledem ist Deutschland 2024 gerade nicht Weimar. In der Weimarer Republik gab es keine Fünf-Prozent-Hürde. Beginnend in diesem Jahr wird lediglich die neue Wagenknecht-Partei die alte SED-Linke in den Parlamenten ersetzen (und die SPD-Mandate weiter dezimieren) – und die Werteunion wird die FDP leistungsgerecht ersetzen (und den Scheinriesen Union verzwergen). Die CDU könnte mit Wahlantritten der Werteunion – „Wir sind Union!“ – durchaus von über 30 auf unter 20 Prozent fallen, während die SPD bereits vielerorts im einstelligen Bereich angekommen oder sogar unter fünf Prozent mit Doppelwumms aufgeprallt ist. Und wenn das neue Wahlgesetz vom Verfassungsgericht nicht doch noch dem Söder-Markus gnädig kassiert wird, könnte die Werteunion in ihrem Aufstieg nicht nur die FDP begraben, sondern die CSU gleich mit. Und dann werden wir schauen, was in Deutschland so passiert.

Nicht, dass plötzlich Milch und Honig fließen. Aber in der Haut der heutigen Regierungskriminellen möchte ich dann nicht stecken. Sie selbst haben die Spielregeln geändert. Bei passenden Winden kann man den Angstschweiß aus Berliner Amtsstuben bereits im ganzen Land riechen. Was für Zeiten!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 23. Februar erschienenen März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 240.