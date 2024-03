Freibier Ohne Bauern kein Bier

18. März 2024

Wie der Deutsche Brauer-Bund die Landwirte verrät

von Helge Pahl

Die Bauern protestieren in deutschen Landen. Es geht gegen zunehmende Bevormundung, schleichende Enteignung und Verunglimpfung des Berufsstandes, gegen zuviel Bürokratie, weniger Steuern, weniger Intervention in ihr Leben, kurzum: für weniger Staat. An ihrer Seite sind mittlerweile viele Handwerker, Transporteure, Mittelständler. Gerade auf dem Land ist der Frust über die Politik besonders groß und viele „ganz normale“ Bürger haben sich den Protesten angeschlossen.

Von dem amerikanischen Journalisten H.L. Mencken stammt folgender Ausspruch. „Jeder anständige Mann schämt sich für die Regierung, unter der er lebt.“ Die Landwirte und mit ihr vermutlich 80 bis 90 Prozent der Landbevölkerung schämen sich nicht mehr nur, sie ertragen es nicht mehr, wie die unzähligen Proteste landauf, landab zeigen. Erstaunlich still hingegen verhält sich die Brauwirtschaft. Bis auf wenige Ausnahmen von kleinen Brauereien (zum Beispiel die Watzdorfer Erlebnisbrauerei, die Rhönbrauerei, Reichenbrander, Inselbräu Frauenchiemsee …) sucht man den solidarischen Schulterschluss mit den Erzeugern der wichtigsten Bierrohstoffe Getreide und Hopfen leider vergebens oder er wird medial totgeschwiegen.

Ähnlich verhält es sich mit den Lobbyorganisationen der Brauer. Allen voran der Deutsche Brauer-Bund glänzt mit lautem Schweigen. Vordergründig mag die Angst, eine etwaige Solidarisierung mit der Bauernschaft würde sofort von der regierungstreuen vierten Gewalt als „räääächts“ verurteilt, mitschwingen.

Als Interessenvertretung der Weiterverarbeiter und Veredler von Agrarerzeugnissen sollte man sich zum Behuf der Mitgliedsbrauereien und ihrer Kunden nicht nur für größtmögliche Preisstabilität starkmachen, sondern auch für die bestmögliche Qualität der Rohstoffe. Die Agrarpolitik von EU und Bundesregierung mit ihren Steuererhöhungen, zwangsangedrohten Flächenstilllegungen und weitläufigen Einschränkungen des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und Dünger torpedieren beides. Beides müsste daher lautstark auch vom Brauereiverband angeprangert werden. Aufgrund der hohen Qualitätseinbußen wegen der verordneten Stickstoffreduktion hat man letztes Jahr die Qualitätskriterien für Brotweizen gesenkt. Was bisher allemal als Viehfutter taugte, ist plötzlich auch für den Verzehr durch zweibeinige Schlafschafe geeignet. Das Dschungelcamp lebt es uns vor.

Die offenkundige Ignoranz der sogenannten Interessenvertreter hinsichtlich der Situation der Bauern, aber eben auch hinsichtlich der verheerenden Auswirkungen der wirtschaftsfeindlichen Politik im Allgemeinen erscheint befremdlich in einer Zeit, in der auch viele Brauereien in die Schieflage geraten. Beispielsweise meldete unlängst eine der ältesten Brauereien Bayerns, die im Jahr 1556 gegründete Maisach Brauerei in Fürstenfeldbrück, Insolvenz an. Auch die traditionsreiche Koblenzer Brauerei, gegründet 1689, hat nach vorangegangenem Insolvenzantrag den Betrieb im Januar 2024 eingestellt. Beim Lesen der Presseberichte darüber wird man schnell über den Schuldigen aufgeklärt: Putin.

Lockdowns, Massenquarantänen und staatlich sanktionierte Körperverletzungen im Zuge der sogenannten Corona-Pandemie, die von Joe Biden angekündigte, jedoch von „Unbekannten“ durchgeführte Pipelinesprengung, das Abschalten aller intakten Kernkraftwerke, permanente Geldmengenausweitung und Steuererhöhungen, das alles hat offenbar auch laut Brauer-Bund nichts mit der schlechten Wirtschaftslage zu tun.

Der Sitz des deutschen Brauer-Bundes ist inmitten des hippen Berlins. Seine Mitarbeiter sind also mehr oder weniger Teil der woken rotgrüngelben urbanen Blase und haben scheinbar die Bodenhaftung zum ländlichen Raum eingebüßt, falls sie diese überhaupt jemals besessen haben sollten. Auch zu den rund 1.500 Brauereien, die sie zu vertreten vorgeben, gibt es keinen beziehungsweise wenig direkten Kontakt. Diese sind nämlich entweder gar nicht, in konkurrierenden Verbänden (zum Beispiel „Die freien Brauer“) oder in den fünf regionalen Brauerverbänden organisiert. Letztere sind zwar als Verbände wiederum Mitglieder des Brauer-Bundes und repräsentieren somit indirekt die meisten deutschen Brauer. Der Deutsche Brauer-Bund hat aber zudem sechs Direktmitglieder: die größten Brauereien und Braukonzerne AB InBev, Bitburger, Paulaner (30 Prozent gehört Heineken), Krombacher, Radeberger und Warsteiner. Direktmitglieder nehmen

also direkt Einfluss auf den Lobbyverein und die Mitgliedsbeiträge werden nach Ausstoß in Hektolitern erhoben.

Es verwundert daher nicht, dass die Politik des Brauer-Bundes selten die Belange der klein- und mittelständischen Brauereibetriebe im Fokus hat. Den Großbrauereien ist es weitestgehend egal, dass Braugerste nicht aus Deutschland kommt. Gerade die multinationalen Konzerne wie AB InBev, Heineken oder Carlsberg kaufen ihre Rohstoffe über langfristige Kontrakte international ein. Auch „deutsches“ Bier wird oft international produziert. Beispielsweise bekommt die zu AB InBev gehörende Beck’s Brauerei regelmäßig Bier, das in anderen ausländischen Braustätten des Konzerns gebraut wurde, per Schiff geliefert. Dieses Bier wird in Bremen dann nur abgefüllt. Auf diese Weise nivelliert man nicht nur Überkapazitäten, sondern puffert gleichsam hohe Kosten ab, die in Deutschland aufgrund der Russland-Sanktionen, der desaströsen Energiepolitik, irrsinnigen Auflagen und hohen Steuern anfielen. Der kleine, nur regional aktive Brauer hat all diese Möglichkeiten selbstredlich nicht. Ganz im Gegenteil, er ist den Wohlstandsvernichtern der Regierung, unter der er leben muss, gnadenlos ausgeliefert. Er bleibt allein, ohne Rückendeckung seiner vermeintlichen Lobbyorganisation, auf der Schlachtbank zurück.

Im September 2023 hat übrigens die Bill und Melinda Gates Foundation für rund 100 Millionen US-Dollar 1,7 Millionen Aktien (circa 3,8 Prozent der Anteile) an AB InBev gekauft. Eine logische und konsequente Akquisition auf dem Weg zur industriellen Nahrungsproduktion, denn über seine Stiftung ist Bill Gates der größte Eigentümer von Ackerland in den USA. In einem korporatistischen Umfeld gilt: Je größer die Großen werden, desto mehr nehmen sie, direkt oder über Lobbyverbände, Einfluss auf die Politik.

Sie sind allesamt Feinde des freien Marktes. Unsinnige, höchst bürokratische Regularien werden – vermeintlich zum Wohle des Verbrauchers, der Umwelt, der Jugend, der Planetin – in den Rechtsabteilungen (und zuarbeitenden Anwaltskanzleien) der Big Player ersonnen und den Legislativen weltweit diktiert. Der einzige Grund dahinter ist, die kleinen Marktakteure letztlich zur Aufgabe zu zwingen und sich peu à peu diese unzähligen kleinen Kuchenstücke einzuverleiben. Das geschieht mit Zuckerbrot und Peitsche zugleich. Im Falle der Landwirtschaft beispielsweise mit extrem hohen, neuen schwachsinnigen Auflagen versus verlockende 20-Jahres-Pachtverträge für Solar- und Windflächen. Der Bauer sollte eigentlich dankbar sein, schließlich hat er sogar Wahlfreiheit zwischen permanentem Stress und Ruhe bis zum Lebensabend.

Neben der Übermacht der Konzernbrauereien hofiert der Deutsche Brauer-Bund die vorherrschende Politikerkaste und lässt sich von ihr hofieren. Sein größtes Event ist der Deutsche Brauertag, der jährlich in der Landesvertretung von Baden-Württemberg abgehalten wird. Sie liegt in bester Lage unweit des Alexanderplatzes. In Anlehnung an das oben genannte Zitat Menckens schießt dem Betrachter folgender Gedanke in den Kopf: Jeder anständige Steuerzahler muss beim Anblick dieses völlig unnötigen Prunkpalastes eine gewaltige Wut im Bauch bekommen. Immerhin kann man sich diese drinnen mit Tannenzäpfle der Badischen Staatsbrauerei Rothaus AG hinfortspülen. Vorübergehend. Beim Brauertag ernennt der Brauer-Bund seit 2002 sogenannte Bierbotschafter, die sich vermeintlich im Sinne des Bieres hervorgetan haben. Unter anderem waren das Norbert Blüm, Frank-Walter Steinmeier, Volker Kauder, Peter Altmaier, Winfried Kretschmann, Sigmar Gabriel und Cem Özdemir. Was soll man von einem Verein erwarten, der sich solche Maskottchen wählt?

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 23. Februar erschienenen März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 240.