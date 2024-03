Gute, wahre und schöne Gemälde Einführung

18. März 2024

Start der neuen Kolumne, die fortan jeweils einen Künstler vorstellen wird

von André F. Lichtschlag

Politik ist nicht die Lösung. Alles andere als das. Aber eben eine Erklärung dafür, warum die Menschen um uns herum immer gereizter werden. Was also tun? Im November habe ich in ef 237 im Themenschwerpunkt „Magie des Augenblicks“ meine ganz eigene Form der Psychohygiene vorgestellt: die Beschäftigung mit guten, wahren …