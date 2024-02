24. Februar 2024

Fehlender Zugang zu sauberem Wasser verursacht Krankheiten, ist häufig sogar Todesursache. Der weltweite Bedarf an Wasser wächst erheblich schneller als die Weltbevölkerung. Zugleich ist das Wasser ein wichtiger Träger regenerativer Energien. Wie könnte angesichts dieser doppelten Bedeutung ein zukunftssicheres Wassermanagement aussehen? Im Trauner Verlag ist jetzt das Buch „Emergency Preparedness“ erschienen; hier werden Probleme aufgezeigt und mögliche Lösungen präsentiert. Autoren sind Paul Rübig und Achim Kaspar. Die Lücke zwischen dem weltweiten Angebot an frischem Wasser und der Nachfrage wird sich bis 2030 voraussichtlich auf 40 Prozent der Gesamtmenge belaufen, wenn keine neue Technik eingesetzt und – das vor allem – kein Umdenken stattfindet werden. Kaum weniger dringlich ist die Frage der erneuerbaren Energien, speziell in Deutschland derzeit ein Thema, das ganz groß in Mode ist – über die reale, an sich schon große Problematik nochmals weit hinaus. Rübig und Kaspar rechnen vor, dass 58 Prozent der regenerativen Energie aus der Wasserkraft kommt. Rübigs Ausführungen sind dabei politisch durchaus relevant: „Nicht alle technologischen Entwicklungen, so vielversprechend sie auch sein mögen, werden von allen uneingeschränkt begrüßt. Nicht alle davon sind gut für die Gesellschaft insgesamt; nicht alle sind gut für den einzelnen Menschen.“ Das sind starke Worte in Richtung der Parteien, die sich als „ökologisch“ apostrophieren. ÖVP-Mann Rübig fordert nun die Europäische Union dazu auf, dringend – bis 2030 – einen Plan auszuarbeiten, um die Souveränität des EU-Binnenmarkts in Bezug auf die Energieerzeugung, die Lebensmittel- und Wasserproduktion sowie die Gewinnung der erforderlichen Rohstoffe erheblich zu stärken und für Autonomie bei den benötigten Technologien zu sorgen. Das solide eingebundene, höchst übersichtlich gestaltete Buch „Emergency Preparedness“ – zu Deutsch „Notfallvorsorge“ – ist sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache erhältlich.

