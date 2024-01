Das Volk als Zuschauer Wer ist der Souverän?

26. Januar 2024

Eine ausführliche Analyse zum Rechenschaftsverhältnis zwischen Regierten und Regierenden

von Jan Mehring

Insbesondere im Lichte der aktuell mit viel (berechtigter) Empörung aufgeführten Entwicklungsgelder für alle Welt (darunter für die prominenten Radwege in Peru), bricht sich zunehmend die Forderung Bahn, politische Funktionäre erstmals für ihr beispiellos unbekümmertes Ausgabenverhalten in persönliche Haftung zu nehmen – mit dem Ziel, ebendieses künftig einzugrenzen beziehungsweise an feste Zwecke zu binden.

Libertäre fordern, wie ef-Leser und -Leserinnen wissen dürften, diesbezüglich ausdrücklich umfassenden politischen Kompetenzabbau, um etwaige zweifelhafte Geberlaune erst gar nicht gedeihen zu lassen. Strengere rechtliche Ausgabenschranken werden derweil als unzuverlässiges Instrument zurückgewiesen, da erwartbar an mangelhafter Selbstkontrollfähigkeit der Politik scheiternd – dass ebendieser allein bereits der mit absehbaren Wahlterminen obligatorisch losbrechende kostspielige Versprechenswettbewerb entgegenstünde, die Wähler mit Wohltaten zu überhäufen, wäre einen eigenen Artikel wert.

Allerdings fehlt bislang ein allgemeinerer Blick aus der Vogelperspektive, wie etwaige Rechenschaftsverhältnisse, wer sich wem gegenüber Handlungs- und Ausgabeneinverständnis einholen muss, in ihre jeweiligen Gegenteile verkehrt wurden.

Normalerweise sollten Regierende (sofern es diese denn gibt beziehungsweise geben soll) zum Zwecke der Kontrolle ihrer Macht, ihres Selbstbildes und ihrer Ausgabenmentalität gegenüber den Regierten in einem streng und engmaschig verwirklichten Rechenschaftsverhältnis stehen. Bei (finanz- und haushalts-) politischem Fehlverhalten müssen den Regierten effektive Mechanismen zur Herbeiführung politischer Konsequenzen zur Verfügung stehen sowie, sofern zweifellos gerechtfertigt, persönliche juristische (Strafrecht) und finanzielle (Haftung) Nebenkonsequenzen folgen – so weit der auf diesen drei Säulen ruhende Sollzustand im Inneren.

Disneys „Die Unerreichbaren“

Der Istzustand hingegen ist ein gänzlich anderer: Juristische Immunität von Parlamentariern und Weisungsgebundenheit von Staatsanwaltschaften gegenüber den ihnen jeweils übergeordneten Justizministern standen immer wieder in der Kritik; die Entkopplung von Einnahmen- und Ausgabenverantwortung der Politik (die einen finanzieren, die anderen treffen die Ausgabenentscheidungen) gewinnt zumindest seit einiger Zeit zunehmend thematische Konjunktur.

Was die dritte Säule, die politische Rechenschaftspflicht der Regierenden betrifft, wird die Bundesrepublik (nicht allein in Lehrbüchern) häufig als demokratisches Musterknabenmodell herangezogen, das jegliches politisches Geschehen als demokratisch rückgebunden auszuschildern weiß. Konkret heißt dies: Niemand, dem nennenswerte Funktionen zugeordnet sind, wurde nicht von irgendwem legitimiert, der seinerseits vom Souverän legitimiert wurde – wenn auch über gleich mehrere Stufen (beziehungsweise Personen) hinweg, was kaum als ernsthafte demokratische Kontrolle bezeichnet werden kann, allerdings ebenfalls ein eigenes Thema ist.

Für die Praxis heißt dies etwa: Parteileute wählen Delegierte, Delegierte wählen Amtskandidaten, gewählte Amtsträger – in diesem Beispiel Parlamentarier – wählen den Regierungschef (Kanzler), dieser wählt faktisch (unter vernachlässigbarer Mitbeteiligung des ebenfalls unter anderem von den Bundestagsabgeordneten gewählten Bundespräsidenten) die Minister, die ihrerseits etwa ministerielle Funktionäre bestimmen. Doch abseits dieser Personal-Polonaise, in deren Zuge der Wählerwille beinahe schon sachlogisch (weitgehend) versanden muss, da von gleich mehreren in Reihe geschalteten Personalstufen abgefälscht, ist schon die für den Wähler erste (und einzige) Mitbestimmungsstufe des Wählens strukturell defizitär.

Dieses Wählen – ein rein politisches (Sanktions-) Instrument – erlaubt es den Regierten (zu Bundestagswahlen) lediglich, Parteien mit bereits festgezurrten Kandidatenlisten (Zweitstimme) sowie zwar individuelle, allerdings ihrerseits einer Vorauswahl aus Parteikreisen entstammende Wahlkreiskandidaten zu wählen (Erststimme).

Somit intervenieren die Regierten einerseits erst und ausschließlich in Stufe drei, der die parteiinterne Wahl der Parteidelegierten (Stufe eins) und wiederum deren Wahl der parteieigenen Amtskandidaten (die teils auf Parteifunktionen, doch primär auf Mandate abzielen) vorausgehen. Kurz: Der elektoralen (durch Wahlen ausgeübten) Einflussnahme der Regierenden gehen grundsätzlich parteipolitische, letztlich abfälschende personelle Vorabregelungen voraus.

Dies wäre im Grunde wenig problematisch, wenn schlechterdings den eigenen Parteizirkeln (oder sonstigen zum Wähler ungleichen Erwartungsgruppen) statt den demokratisch gewählten Programmen treues Personal zeitnah und eindrücklich durch die Regierten ausgetauscht werden könnte.

Doch andererseits kann der Souverän nicht allein erst verspätet intervenieren, wenn die zweistufige personelle Vorauswahl bereits abgeschlossen ist – auch dessen Instrumente zur politischen Personalkontrolle (im deutschen „Personalisierten Verhältniswahlrecht“ dessen Erst- und Zweitstimme) sind im Gesamtzusammenhang defizitär.

Zur Erinnerung: Per Erststimme werden individuelle Wahlkreis-, per Zweitstimme Parteien gewählt, die auf geschlossenen Listen weitere Kandidaten vorhalten. (Wie diese miteinander in Zusammenhang stehen, ist für alles Weitere irrelevant.)

Die Parteiwahl per Zweitstimme erlaubt keine individuelle politische Sanktion in Form gezielter Abwahl, wenn die Aussichten der abzustrafenden Person auf politisches Weiterwirken vom parteiintern festgelegten Listenplatz abhängen. Wird ebendiese Person von den eigenen Parteidelegierten erneut auf einen aussichtsreichen Listenplatz gehievt, ist der Wähler im Grunde auf die mangelhaften Optionen zurückgeworfen, den Abzustrafenden mit der Wahl der ihn stützenden Partei, von der er nicht abrücken will (und auch nicht müssen sollte), abermals (indirekt) zu bestätigen. Konkret: Wer einen SPD-Kandidaten abstrafen, doch zugleich die SPD wählen will, die ebendiesen Kandidaten in einer geschlossenen Kandidatenliste aufführt, wird dessen Wiederbestätigung hinnehmen müssen.

Ist dies indiskutabel, muss auf die Wahl der jeweiligen Partei im Ganzen verzichtet werden, obwohl als solche eigentlich favorisiert. Person und Partei können nicht entkoppelt werden, sodass jeweils eine Seite der Medaille mit der anderen gemeinsam unterstützt beziehungsweise abgestraft wird.

Wer sich aber von seiner jeweils favorisierten Partei als Stütze der abzustrafenden Person abzukehren bereit ist, muss allerdings entgegen dem eigenen ursprünglichen Willen entweder andere Parteien als „geringere(s) Übel“ in Erwägung ziehen (kein wünschenswertes Wahlmotiv), die diese negativ motivierte Wählerwanderung absorbieren. Oder aber der Wähler zieht sich gänzlich aus dem Wahlprozess zurück, sodass alternativ der Anteil der Nichtwähler steigt, dessen Größe (beziehungsweise die der Wahlbeteiligung) für die Legitimation des politischen Personals allerdings unerheblich und demzufolge kein effektives Abstrafungsinstrument ist.

Kurz: Beide Varianten sind unzureichend – entweder bestätigt der Wähler mit der Partei auch ihren Kandidaten oder er rückt in Gänze vom Wählen ab, wodurch sich der Anteil der Abzustrafenden am gegebenen politischen Kuchen nicht verändert (verringert) und somit schlichtweg keiner „Sanktion“ beziehungswweise „Abstrafung“ im jeweiligen Wortsinn entsprechen kann.

Neben ungewollter indirekter Wieder- und Nichtwahl bietet aber auch die Alternativwahl im oben genannten „Gesamtzusammenhang“ keinen geeigneten Ausweg, da alternativ wählbare Parteien beziehungsweise Kandidaten (besonders im deutschen Fall mit AfD-Brandmauer) fast durchgehend mit jener Partei zu koalieren bereit, gewohnt oder rechnerisch sogar gezwungen sind, deren Kandidat der Wähler eigentlich abzustrafen gedachte. Insofern droht abgelehnte und abgewählte Politik gegebenenfalls schließlich auf koalitionärem Wege fortgesetzt zu werden. Dies hebelt auch den Ansatz (und Zweck) per beziehungsweise der Erststimme aus, die es zwar theoretisch erlaubt, einzelne Personen per Direktwahl durch Unterstützung der Konkurrenz abzustrafen. Wenn Letztere allerdings mit den Abzustrafenden koaliert oder zumindest deren Linie fortsetzt, kann, selbst wenn die abgestrafte Person tatsächlich aus der Politik ausscheidet, von Abstrafung keine Rede sein (mehr dazu gleich).

Erscheint die abzustrafende Person allerdings erst gar nicht als per Erststimme wähl- beziehungsweise abstrafbarer Wahlkreis, sondern als Listenkandidat, verfällt diese Option ohnehin – zumal, falls diese Option tatsächlich doch gegeben ist, nur jene in dem jeweiligen Wahlkreis lebenden Wähler überhaupt wählen und abstrafen könnten. Wer in einem der anderen 298 bundesdeutschen Wahlkreise lebt und wahlberechtigt ist, in der die gezielt abzustrafende Person nicht als Direktkandidat antritt, kann auf diese auch nicht zugreifen. Die demokratische Kontrolle des Einzelnen ist im Rahmen dieser Logik im Grunde vollkommen nichtig beziehungsweise dermaßen voraussetzungsreich, dass einzig ebendieser enttäuschende Schluss ernsthaft argumentierbar ist.

Noch prekärer: Handelt es sich bei der Person von Missfallen um dem Träger eines Amtes, das überhaupt kein Mandat erfordert (das wählerseitig vergeben wird), obliegt dem Wähler schließlich auch keinerlei Sanktionsinstrument. Ein Bundesminister beispielsweise, der erheblich befugnismächtiger ist als ein einfacher Abgeordneter, muss auf keinem Wahlzettel erscheinen, da ein Ministeramt gar kein Parlamentsmandat (wählerseitig teils direkt, teils indirekt zu legitimieren) voraussetzt.

Fazit: Es ist bei Fortbestehen von Personalbestimmungsmodi, bei denen exklusive Personenkreise maßgeblich oder gar alleinbestimmend sind, schlicht nicht möglich, einzelne Verantwortliche effektiv heran- beziehungsweise herauszuziehen und politischer Quarantäne zu unterstellen – egal, welch gemeinschädliches (finanz- und haushalts-) politisches Fehlverhalten diesen auch zweifelsfrei zuzurechnen ist. Die Regierten sind nach Abschluss des ihnen enthobenen Prozesses der Personalvorauswahl im Grunde auf ein Zuschauerdasein beschränkt und können nur abnicken, was ihnen personell vorgelegt wird – Detailinterventionen entfallen faktisch.

Als Ausweg bliebe lediglich die durch Abwahl per Zweitstimme ausführbare Kollektivbestrafung ganzer Parteien, wenn diese etwa in Regierungsverantwortung unverantwortlich handeln. Dann allerdings opfert der Wähler zugleich die gewählten Inhalte und unterstützt notgedrungen andere, da der Austausch des Personals bei voller Beibehaltung der Inhalte ausgeschlossen ist. Zur Lösung dessen bräuchte es mehrere Personalstäbe innerhalb derselben Partei, die bei politischem Versagen beziehungsweise konkretem Verrat der eigenen Programminhalte gegen den jeweils nächsten ausgetauscht werden, sodass die Inhalte erhalten bleiben und lediglich die Personalstäbe wechseln, die mit deren Umsetzung betraut sind.

Wer sägt wirklich an wessen Ast?

Worin sich nun letztlich nicht nur die Aufweichung eingangs besagter Rechenschaftsverhältnisse, sondern auch deren Umkehrung zeigt, ist derzeit wieder an einer der Ursachen der aktuellen Proteste unter anderem der Landwirte ersichtlich: Zwar kann jeder im Rahmen der freien Berufswahl beruflich verfolgen, was er will. Doch werden etwa besagte Landwirte durch die Kontrolle durch die Politik (mithilfe des Füllhorns der Subventionen) zu immer aufwendigeren und voraussetzungsreicheren Organisationsmanövern gezwungen, um ferner Gehör bei der am längeren Finanzhebel sitzenden Politik zu finden.

Diese entscheidet mittlerweile faktisch über das Stehen und Fallen ganzer Branchen und indirekt aller Akteure, die mit ihr kooperieren und beziehungsweise oder die deren Produkte benötigen – im Grunde also jedermann. Bestünde dieses Rechenschaftsverhältnis in umgekehrter Form, dass die Politik nicht diktieren und Geldmittel einziehen könnte, sondern aktiv einholen müsste, würden das maßvoll zu wählende Verhältnis aus Volk und Staat nicht dermaßen beeinträchtigt und obigem Personalbestimmungs- und Abstrafungsdefiziten ein Riegel vorgeschoben.

Unstrittig ist: Kann eine ihr Amt problematisch auslegende und ausführende Person erst gar nicht auf jene Instrumente und Geldmittel zugreifen, durch deren Missbrauch sich diese für jedes weitere politische Wirken disqualifiziert, bräuchte es keine umfassende und tiefgreifende Denkarbeit, wie den oben beschriebenen Defiziten beizukommen sein könnte. Derartige Grundsatzdiskussionen, das politische Aufgabenprofil gegebenenfalls stark herunterzustutzen, finden allerdings noch immer nicht ausreichend statt und erschöpfen sich bislang weitgehend im Missfallen, die Politik mische sich in Identitätsempfinden, Kühlschrank, Autogarage und einige weitere private sowie berufliche Bereiche ein. Der große ideelle Durchbruch, der diese Grundsatzfrage stellt, wie viel Kompetenzen Regierte wirklich brauchen (und nicht einfach nur wünschen) und oben beschriebene Ohnmacht überhaupt erst aufwerfen, steht bislang aus.

Würde ein solcher Grundsatzdiskurs tatsächlich in die Breite geraten, stünden die maßgeschneiderten Schlagkeulen allerdings ebenfalls längst bereit: In gefühlt jedem zweiten „Experten“-Interview in den ÖRR wird ein angebliches Grundsatzmisstrauen „in unsere demokratischen Institutionen“ beklagt – natürlich gebetsmühlenartig als von „Rechts“ ausgehend dargestellt. Mit derartigen Reflexmentalitäten, die natürlich darauf abzielen, eigene Positionen und Privilegien bedrohende (aber sichtlich angebrachte) Reformen abzuwehren, wird jeder noch so gut begründbare Diskurs über Institutionen- beziehungsweise Regelumbau im Keim erstickt. So erhalten gemachte Nester Vorrang vor gemeinnützigen Reformanstößen, wie sich ebenso an diversen Gesetzesreformen in Sachen Wahl- und (Partei-) Stiftungsrecht zeigt.

Entsprechend lässt sich auch das faktisch mittlerweile rund elf Jahre währende Brandmauer-Experiment gegen die AfD lesen, das sich im Wesentlichen in Distanzeritis, „Wir Demokraten“-Floskeln, Ämter- sowie Geldmittelverweigerung und innerparlamentarische Sperrkartelle (speziell beim Abstimmungsverhalten) manifestiert. Dass sich diese Praktiken mit der AfD lediglich gegen eine Stellvertreterorganisation richten, hinter der sich viele Millionen Wähler versammeln, welche die eigentlichen Betroffenen und Teil des sonst so geheiligten „Souveräns“ sind, bestätigt obig genannte Verkehrung beziehungsweise berechtigt die Frage, wer in Wahrheit eigentlich wem Rechenschaft leistet.

Beide Arten selektiven Intervenierens in das wirtschaftliche (Landwirte und so weiter) und politische (AfD) Akteursgefüge zeigen, dass die Auswahl, wer in diesem effektiv mitmischen darf beziehungsweise kann, mittlerweile zunehmend den Regierten obliegt. Diese befinden etwa über Subventionen, Regulierungen sowie Belastungen und innerinstitutionell darüber, wer ins politische Geschehen voll integriert wird und wer nicht. Wer nicht auf Linie ist, den ereilen in Windeseile öffentliche Negativkampagnen, Wahlkartelle zur Verhinderung von Wahlerfolgen oder auch der eine oder andere morgendliche Hausbesuch durch die Staatsgewalt. Erwehrt sich das Individuum mit dem einzigen dieser drei Beispielinstrumente, das ihm ebenfalls zur Verfügung stünde – die Medienmacht –, rufen die Regierten umgehend nach mehr Regulierung der sozialen Medien „unserer“ Demokratie und bestätigend diesen Befund.

Dass dieser absolut ins Schwarze trifft, bezeugen auch zahlreiche Phänomene aus der Metapolitik. Man denke an unzählige „Promis“ und Unternehmen, die auf den Zug der politischen Korrektheit aufspringen, sowie an diverse Sport- oder Unternehmensverbände, die sich bereits vorauseilend von Gruppierungen oder Positionen distanzieren, zu denen überhaupt keine Nähe bestand und besteht – von erheblichen Teilen des Medienkomplexes ganz zu schweigen, die der Regierung seit Jahren Schützenhilfe leisten, statt deren sensible Arbeit wachsam zu begleiten. Einsichtig ist: Vor jenen, die am unteren Ende der Befehlsleiter stehen (sollten), müsste man eigentlichen nicht zurückweichen – dass dies doch so viele tun, lässt kaum Zweifel daran, dass sich das Rechenschaftsverhältnis gedreht hat.