Bauern-Demos Deutsche Bürger begehren auf

15. Januar 2024

Und haben dabei Mainstream-Medien und Altparteien massiv gegen sich

von Klaus Peter Krause

Die Bürger in Deutschland rühren sich und begehren auf, nicht nur die Bauern. Sind die „Spaziergänge“ schon vergessen? Die Pegida-Demos gegen die Islamisierung des Abendlandes? Die Proteste und Demonstrationen gegen die betrügerische und nutzlose Klimaschutzpolitik? Gegen die unwirksame, aber maßlos teure Energiewende? Gegen eine überdrehte „Öko-Politik“ mit einer typisch deutsch- enthemmten Bürokratie? Gegen die freiheitsbeschränkenden Verfassungsverstöße während der vorgeblichen und ebenfalls betrügerischen Corona-Pandemie? Gegen die Migrationspolitik, die Deutschland letztlich ruiniert? Um nur diese zu nennen.

„Von nun an ging’s bergab“

Sie und vieles andere haben schon vor der Ampel-Regierung eine zumeist öffentlich schweigende Bürgermehrheit politisch zur Verzweiflung getrieben und sind der CDU/CSU mit Kanzlerin Merkel anzukreiden. Auf Merkel passt der Refrain des Schlagers, den Hildegard Knef so unnachahmlich gesungen hat – „Von nun an gings bergab“ –, auch wenn Hilde Knef selbstironisch damit nur ihre eigene Biographie besungen hat und nicht Merkels von der Union unterstützte und hingenommene Zerstörungspolitik. Aber sinnbildlich passt der Refrain zu dieser Politik wie die Faust aufs Auge.

Die Bauern sind nicht die Ersten, die aufbegehren, aber sie haben Traktoren

Die Vorläufer für den gegenwärtigen Massenaufstand der Bauern, das sei nicht vergessen, sind mit ihren Protesten und Demonstrationen Nichtbauern gewesen, sie haben den Anfang gemacht. Die Bauern sind also nicht die Ersten, die politisch aufbegehren. Aber mit ihren beindruckenden Traktor-Ungetümen verbreiten sie kraftstrotzende Wirkung, sind unübersehbar und im Straßenverkehr samt Anreise von überall her weit spürbarer lästig als ein Demo-Zug von Fußgängern in einer Innenstadt. Man stelle sich vor, jeder Nichtbauer-Demonstrant würde ebenfalls mit einem Traktor bewaffnet zur Demo anrücken (können). In ganz alten Zeiten standen den Bauern für solche Aktionen Trecker noch gar nicht zur Verfügung. Damals konnten sie nur mit Mistgabeln versuchen, Eindruck zu schinden.

Der Zorn der bürgerlichen Mitte schwelt seit Jahren

Der Zorn in der bürgerlichen Mitte Deutschlands gegen die grün-rote Politik maßgebenden Altparteien, die sich mehr und mehr als sozialistische entpuppt, schwelt seit Jahren. Entladen hat er sich zunächst in der Gründung einer neuen Partei, der AfD, um den Bürgern eine Wahlalternative zu bieten. Die aber wird vom politischen Establishment boykottiert, hat noch keine Regierungsmacht, kann also politisch noch nicht durchsetzen, was sie programmatisch will und was geboten ist. Nur in den ostdeutschen Bundesländern bahnt sich bei den kommenden Landtagswahlen Regierungsmacht an. Bundesweit fehlt sie noch, aber dort ist die AfD in den Umfragen bereits zweitstärkste Partei nach der CDU/CSU-Union. Der Zorn der bürgerlichen Mitte wird also bisher nicht beseitigt, sondern schwelt weiter. Er muss sich noch steigern, bis er sich an einer Maßnahme entzündet, die das Fass auch bei diesen Menschen zum Überlaufen bringt.

Landwirte müssten nicht am Hungertuch nagen, falls …

Der Zündfunke für die Bauern ist der Beschluss der Scholz-Regierung, zwei Steuerbefreiungen zu streichen: die von der Kfz-Steuer auf landwirtschaftliche Fahrzeuge und die Erstattung der Mineralölsteuer auf Agrardiesel. Landwirte müssten nicht am Hungertuch nagen, wenn beides wirklich gestrichen würde. Ohnehin geht es normalen Landwirte-Haushalten gegenüber normalen Städter-Haushalten finanziell/wirtschaftlich vergleichsweise deutlich besser. Daneben gibt es immer mehr Landwirte, die an wirklichen Subventionen weit mehr bekommen, als sie einbüßen müssten und verkraften könnten, wenn sie die beiden Steuerbefreiungen verlören. Es sind die hochsubventionierten Einkünfte aus Windkraftanlagen, aus dem Vergären von Gülle und Pflanzenanbau zum Erzeugen von „Biogas“ und aus dem Produzieren von Strom mittels Photovoltaikanlagen auf Bodenflächen ihres Landes, das zum Pflanzenbau nicht oder nicht so gut geeignet ist. Das heißt allerdings nicht, dass deswegen den Landwirten die beiden Steuerbefreiungen gestrichen gehören; sie haben ihre eigene und durchaus begründete Bewandtnis. Auf das Streichen der Kfz-Steuer-Befreiung will die Regierung inzwischen verzichten. Zu Rrecht genügt das den Bauern nicht.

Aber Zorn und Verdruss der Bauern sitzen tiefer

Zorn und Verdruss der Bauern sitzen tiefer. Es geht um die gesamte Politik, auch nicht allein um Agrarpolitik, ohne dass es die Parolen auf den mitgeführten Protestschildern konkret beklagen oder fordern. Den Bauern ist weit mehr zuwider als der ursprüngliche Beschluss der beiden Streichungen, von denen die eine zurückgenommen und die andere zeitlich verzögert ist. Dazu gehören wohl gewiss der ungehemmte Massenzustrom von Muslimen und Schwarzafrikanern, der Niedergang in Schul- und Hochschulbildung, der Gender-Wahn, das Betreiben der Familienzerstörung, das Fördern der Abtreibung, Verfassungswidrigkeiten von Regierung und Parlament, Aufweichen von Rechtlichkeit und Rechtssicherheit, Missbrauch des Verfassungsschutzes zum politisch einseitigem Vorgehen gegen die Opposition, die künstliche Verteuerung der Energie, das Übermaß an Bürokratie, die zu hohe Steuerbelastung und anderes mehr. Es geht nicht nur um die Agrarsubventionen.

Springt der bäuerliche Zündfunke auf die bürgerliche städtische Mitte über?

Alles dies bewegt auch Nichtbauern. Die Protestwelle der Bauern könnte als Zündfunke auf die bürgerliche städtische Mitte überspringen. Er müsste es auch. Was sie an der deutschen Politik seit der Merkel-CDU und den Verhältnissen im Land zusehends empört oder empören müsste, wenn sie denn, was vor sich geht, mehrheitlich endlich erkannt hätte, deckt sich weitgehend mit dem, was die Bauern entrüstet. Andere Berufsgruppen und Verbände beteiligen sich an den Bauerndemonstrationen bereits, unterstützen sie oder kündigen es an, darunter Lkw-Fahrer, Spediteure und Handwerker. Viele Autofahrer reagieren auf die Proteste trotz der Verkehrsbehinderungen mit Verständnis, zeigen es mit Zurufen, Winken und Hupkonzerten. In der Bevölkerung macht sich derzeit eine Stimmung breit, wonach die Politik der Ampel-Regierung endlich zu beenden sei und eine politische Wende hermüsse. Der Bauernprotest wird zur Massenbewegung. Auch Zustimmung vom Ausland wird den deutschen Bauern zuteil: „Solidaritätsbekundungen kommen aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich, der Schweiz, Österreich, Ungarn, Tschechien und Polen. Einige Trecker aus dem Ausland nehmen an den Protesten teil. Schweizer transportieren Lunchpakete zu den deutschen Bauern“ („Freie Welt“ vom 9. Januar 2024). Sogar Elon Musk hat sich zu Wort gemeldet und zur Solidarisierung aufgerufen.

Mediale Stimmungsmache gegen die Bauern-Demos

Aber mit verzerrender Berichterstattung und Kommentierung oder „Framing“ versuchen regierungsfromme Medien, den bäuerlichen Zündfunken durch Stimmungsmache gegen die Bauern-Demos auszutreten. Es sind, schreibt Mario Thurner in „Tichys Einblick“, „Medien, die sich nicht mehr als Kontrolleure der Mächtigen verstehen, sondern ihre Leser, Zuhörer und Zuschauer auf Kurs halten wollen“. Die Redakteure der üblichen grünen Medien würden das tun, was sie bereits seit acht Jahren täten: den Nazi in jedem suchen, der nicht mit ihnen auf Linie sei. Für diesen Teil der Medien reiche das schon, um die üblichen Naziverdachts-Beiträge zu produzieren.

Die dubiose Rolle des Deutschen Bauernverbandes und sein neuer Konkurrent LSV

Und nochmals Thurner: Sogar der Deutsche Bauernverband (DBV) sei auf die Kampagne der grünnahen Medien voll eingestiegen und entschuldige sich nun präventiv für jeden, der im Rahmen der Proteste etwas sage, was den grünnahen Medien missfalle. Der Bauernverband wolle zwar hart demonstrieren, aber den warmen Platz in den Lobbys der Ministerien und die Sympathie der Medien nicht verlieren. Mit solchem Herumeiern hat der DBV die bäuerliche Gegenbewegung LSV (Land schafft Verbindung) herbeiprovoziert. Nach anfänglichen Kontroversen und Abspaltungen ist der LSV am 26. Juni 2021 als eingetragener Verein Landwirtschaft verbindet Deutschland e.V. neu mit Sitz im brandenburgischen Stüdenitz-Schönermark gegründet worden. Als dessen Sprecher fungiert der streitbare und eloquente, aber sympathische junge Landwirt Anthony Robert Lee. Wenn Sie sich von ihm einen persönlichen Eindruck verschaffen wollen, dann klicken Sie den untenstehenden Link mal an: Sie werden angenehm überrascht sein. Und in einem Interview (siehe ebenfalls untenstehenden Link) schildert er seine Demo-Eindrücke.

Für die ARD-Tagesschau waren die Bauern-Demos vor allem Verkehrsbeeinträchtigungen

Exemplarisch für mediale Stimmungsmache gegen die Landwirte ist auf die ARD-Tagesschau zu verweisen. Die Online-Zeitung „Die Freie Welt“ kritisierte, am 8. Januar habe die Tagesschau hauptsächlich unter dem Aspekt berichtet, welche Verkehrsbeeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer entstünden. Dann sei über die Gefahr gesprochen worden, dass „Rechte“ die Demonstrationen beeinflussen könnten. Und ausführlich sei Robert Habeck zu Wort gekommen. Kaum berichtet habe die Tagesschau über die zahlreichen Belange der Bauern und gar nicht über die Sorgen und Nöte der Lkw-Fahrer und Spediteure. Auch nicht über die Solidarität unter vielen anderen Berufsgruppen, die ebenfalls demonstriert oder gestreikt hätten.

Was ein „FAZ“-Redakteur den Bauern andichtend zutraut

Eine besondere Entgleisung hat sich die „FAZ“ geleistet. In deren Online-Ausgabe „FAZ.NET“ wird den Bauern offenbar zugetraut, die Berliner Trinkwasserbrunnen mit Gülle zu fluten. Wissenschaftsredakteur Joachim Müller-Jung schrieb dort am 4. Januar: „Die Sorge, dass wir ohne Agrardiesel künftig nichts mehr zu essen bekommen, verfestigt sich mit jeder neuen Drohung des Deutschen Bauernverbands. Wer weiß, wohin der ‚eskalierende Widerstand‘ der Letzten Traktorfahrergeneration noch führen wird? Vielleicht fluten sie morgen schon die Berliner Trinkwasserbrunnen mit Gülle, nur damit den ahnungslosen Fleisch- und Gerstensaftverwertern klar wird, wie harte Arbeit auf dem Sattel der Dieseltriebwerke wirklich schmeckt.“

Beschimpfen der Bauern als Gesellschaftsfeinde

Die Redaktion von „Tichys Einblick“ konstatiert, dass die offene Beschimpfung der Bauern als Gesellschaftsfeinde bei der „FAZ“ besonders hervorsteche. „Brunnenvergiftung“ gelte seit dem Mittelalter als Synonym für eine besonders heimtückische und gemeinschaftsschädliche Handlung. Zuvor hatte das liberal-konservative Magazin (täglich online, monatlich gedruckt) den meisten etablierten Medien vorgeworfen, sich gegen die Proteste der Bauern zu wenden. Sie stellten die Bauern als uneinsichtig, hinterwäldlerisch und reaktionär dar. Offenbar nähmen es deren Redakteure ihnen übel, „dass sie sich nicht vorbehaltlos der grünen Transformation öffnen, die außerdem noch vorsieht, Moore wieder zu vernässen, den Viehbestand zu reduzieren und den Agrarproduzenten mit zahlreichen anderen gängelnden Vorschriften das Leben schwerzumachen“.

Einseitige Protestberichterstattung an Abscheulichkeit kaum noch zu überbieten

Die einseitige, propagandistisch negativ ausgerichtete Berichterstattung über die friedlichen Bauern-Proteste der Mainstream-Medien sei an Abscheulichkeit kaum noch zu überbieten, urteilte die Online-Zeitung „Die Freie Welt“ am 9. Januar. Da würden Umsturzversuche und sonstige Verschwörungstheorien konstruiert, da werde weiter gelogen und betrogen, Plakate würden umgedichtet oder völlig sinnfrei umgedeutet, Aussagen sinnentstellend aus dem Zusammenhang gerissen und so zusammengeschnitten, dass sie einen völlig anderen Inhalt wiedergäben. Im Vorfeld sei übelste Stimmung gegen die Bauern und ihre Proteste gemacht, von „Unterwanderung der Proteste durch Demokratiefeinde“ fabuliert und auch sonst jede Menge Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt worden. Da seien Umsturzversuche aus der Luft gegriffen worden.

Umsturz dieser Politik allerdings wäre nötig, natürlich nicht die der Demokratie, die wäre zurückzuerobern. Mal sehen, ob und wie lange sich die ahnungslose, politisch unwillige oder nur bequeme Kundschaft der Lücken-Medien von deren Bauern-Bashing beeindrucken und prägen lässt und ob auch bei ihnen zündet, wogegen sich die Bauern auflehnen. Ich wage als Voraussage: Das wird sich hochschaukeln. Diese anschwellende Protestbewegung übersteht die Ampel-Koalition nicht.

Hey Klimakleber – ihr seid beim falschen Empfänger – Anthony Robert Lee

Bauernproteste: Infos, Framing und Ziele (Interview Anthony Lee)

Dieser Artikel, zusammen mit vielen weiterführenden interessanten Links, erschien zuerst auf dem Blog des Autors.