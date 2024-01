Die FDP auf Instagram Gelbe Scherze zum Jahresende

08. Januar 2024

Die Partei lobt sich selbst und merkt dabei gar nichts mehr

von David Andres

Die Zeit zwischen den Jahren war geprägt von Jahresrückblicken. Die Massenmedien fassten in teuren Hochglanzproduktionen zusammen, was wir im vergangenen Jahr für wichtig zu halten und wie zu bewerten haben. Kabarettisten wie Dieter Nuhr oder Matthias Richling streuten im Rahmen des Möglichen Salz in die Suppe. Freiheitsfreunde wie André F. Lichtschlag und Martin Moczarski fanden die richtigen Worte in Bild, Ton und Text. Privatmenschen schrieben ihr Journal oder Tagebuch ins Reine. Auf dem Land saßen manche beim Bierchen beisammen und schauten nicht bloß zurück, sondern bereits gespannt nach vorn auf den heutigen Tag, den 8. Januar, an dem die Revolution ausbrechen soll.

Einen Jahresrückblick der besonderen Art spülte mir neulich der Algorithmus von Instagram in meine Timeline, da dieser offenbar immer noch davon ausgeht, es bei mir mit einem bürgerlichen Liberalen zu tun zu haben (was weitgehend stimmt) und der immer noch bei der FDP sein Kreuzchen machen würde (was längst nicht mehr stimmt). Auf dem Account der Bundestagsfraktion (@fdpbt, 40.000 Follower, 241 gefolgt) listete die Partei auf einem ansprechend gestalteten Täfelchen auf, was sie bislang in der Regierung geleistet hat. „Wir gestalten das Land von morgen“, steht über der Liste. Untertitel: „Die Erfolge der freien Demokraten“. Bevor Sie nun dorthin surfen und schauen oder hier weiterlesen, halten Sie einen Moment inne und fragen Sie sich, was Sie als Liberaler oder gar Libertärer bei einer Partei, die rein theoretisch die Freiheit vertreten sollte, als „Erfolge“ betrachten würden. Ich tippe mal, dass darunter massive Steuersenkungen in allen Bereichen, der Abbau von Subventionen, die Abschaffung oder zumindest Vereinfachung von Gesetzen, Bürokratieabbau aller Art sowie das aktive Gegenwirken gegen linksradikale Ideologien, die in den vergangenen Jahren aus den nach Fußschweiß und Gras stinkenden AStA-Fluren der Unis bis in die Regierungspolitik aufgestiegen sind, fallen. Schauen wir also mal, was die FDP auf Instagram tatsächlich zu ihren Erfolgen erklärt …

Sie habe „den Ausbau erneuerbarer Energien entfesselt“, steht dort in forschem Enthusiasmus, und „das Blutspendeverbot für homosexuelle Männer aufgehoben“. Das „freie Namensrecht“ sei „auf der Zielgeraden“ und das „Heizungsgesetz vom Kopf auf die Füße gestellt“. Man hat sich offenbar an der Errichtung von „LNG-Terminals“ beteiligt und „sektorübergreifenden Klimaschutz“ betrieben. Was allein in diesen Punkten an planwirtschaftlichem Blödsinn sowie Symbolpolitik steckt, die Gerd Schröder als „Gedöns“ bezeichnet hätte, muss ich keinem Leser dieser Seiten erklären. Erläutern Sie mir aber mal gern in den Kommentaren, ob ich falsch denke, wenn ich mich angesichts der Blutspendensache frage, ob der Spender nicht ohnehin zuvor (oder wenigstens sein Blut danach) auf Erkrankungen getestet wird. Weil, wenn ja, dann ist ein Spendeverbot für Schwule selbstverständlich diskriminierender Quatsch, den eine liberale Partei aufheben darf. Wenn aber nein und das Verbot existiert deshalb, da die Wahrscheinlichkeit auf Erkrankungen bei homosexuellen Männern als höher bewertet wird, erscheint mir die ganze Spendekultur fraglich.

Viele Punkte auf der FDP-Tafel des Selbstlobs klingen liberal oder konservativ-bürgerlich, sind aber Blendgranaten. „Klare Kriterien für Einbürgerung“ sagt noch nichts darüber aus, wie diese inhaltlich aussehen. Konkreter liest sich da schon das „Einwanderungsgesetz mit Punktesystem nach kanadischem Vorbild“. Schlägt man nach, was dieses im Juli vom Bundesrat beschlossene Fachkräfteeinwanderungsgesetz beinhaltet, liest man schon in einem Mainstream-Beitrag bei ntv von einer „leichtere(n) Anerkennung von Bildungsabschlüssen“ sowie den „Nachzug von mehr Familienmitgliedern“, sodass die besagten Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten fortan „nicht nur die sogenannte Kernfamilie, sondern auch Eltern und Schwiegereltern nach Deutschland holen können“. Es ist anzunehmen, dass die „klaren Kriterien für die Einbürgerung“, welche die FDP „eingebracht“ hat, in eine vergleichbare Kerbe schlagen. Und dass das „Sondervermögen Bundeswehr“ hanebüchene Schulden sind sowie das „Wachstumschancengesetz“ nichts anderes ist als eine planwirtschaftliche Transformationsideologie, die alle Unternehmen bestraft, die nicht dem New Green Deal der neuen Weltordnungsvisionen folgen, macht die Orwell’sche Begriffspropaganda perfekt.

Um fair zu bleiben, ich habe nichts gegen „unbegrenzte Zuverdienste-Rente“ oder einen „neuen Anlauf für mehr Freihandel“, lese aber ansonsten diese Tafel und frage mich ebenso wie der Nutzer @blachnickpeter (gefällt 53 Mal): „Das ist Ironie, oder?“ Die meisten anderen Nutzer werden deutlicher, zorniger, polemischer. Nur einer, der @jobstgiehler (gefällt 9 Mal) ist voll des Lobes und schreibt an die Partei: „Stark, wie viele positive Punkte es nach nur knapp zwei Jahren schon sind. Trotz zweier linker Parteien in der Koalition.“ Und den anderen lästernden Nutzern schreibt er ins Tagebuch: „Ganz schön viele ,Politikexperten‘ hier unterwegs … hoffentlich engagiert ihr euch auch in einer Partei.“

Da möchte man sagen, lieber Jobst, keine Sorge, Markus Krall steht in den Startlöchern.

Frohes neues Jahr!

Wir gestalten das Land von morgen (Instagram)

Kanada als Vorbild Bundesrat billigt „weltweit modernstes Einwanderungsgesetz“ (ntv)