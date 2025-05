Heinos zehnter Frühling Grundlos gute Laune

24. Mai 2025

Wie der Blonde mit der schwarzen Brille mal wieder für Aufruhr sorgt

von David Andres

In einer Predigt vom August 2024 sagt der felsenfest katholisch-konservative Hamburger Pastor Oliver Dembski: „Wenn Sie in die Kirchengeschichte gucken, werden Sie feststellen, dass die Kirche immer schon anstößig, antimodern und autoritär war, und da, wo sie es nicht wahr, gab es mit ihr Probleme.“ Übertragen auf das weltliche Leben, ließe sich dieser vorliegende Beitrag somit einleiten mit den Worten: „Wenn Sie in die Geschichte des Sängers schauen, werden Sie feststellen, dass Heino immer schon anstößig, antimodern und patriotisch war, und daher gab es mit ihm immer Probleme.“

Der neue Bierkönig

Sommer 2025. Die Rede ist von einem „Rekord-Deal“ in Spanien und sie handelt nicht von einem deutschen Fußballer, sondern von einem deutschen Volks- und Schlagersänger. Heino hat am Ballermann unterschrieben, auf Mallorca, mindestens sechs Auftritte wird er im Bierkönig bestreiten, dem bekanntesten Party-Lokal der Insel, für eine Gage, die wohl alles übertrifft, was dort je ausgezahlt wurde. Laut „Mallorca Magazin“ erhält Heino rund 25.000 Euro pro Auftritt – mehr als doppelt so viel, wie der lokale Platzhirsch Mickie Krause einstreicht. Dieser singt bis heute über „Zehn nackte Frisösen“, seine Kollegen DJ Robin & Schürze sorgten noch im Jahr 2022 für bundesweite Diskussionen wegen ihres Gassenhauers „Layla“ mit dem Vers: „Ich hab’ ’nen Puff, und meine Puffmama heißt Layla, sie ist schöner, jünger, geiler.“ Der aus politisch korrekter Sicht böse, alte Heino kann mit seinen 86 Jahren in dieser Szene nicht nur bestehen, sondern aus dem Stand dominieren, weil er eine ähnliche Freude an der Provokation hat. Erst kürzlich brachte er seine neue Single „Ein kleines Gläschen“ heraus, deren Text und Video man sich mit diebischer Freude auf der Zunge zergehen lassen kann. Darin hebt Heino schon zu früher Stunde auf Mallorca sein Glas, das in mehreren Szenen gar kein Glas ist, sondern eine ganze Flasche, die oben statt eines normalen Halses eine Glasform als Ausguss hat. Hat das Glas tatsächlich Glasform, ist es mit rund 70 Zentimetern Höhe und geschätzten eineinhalb Litern Fassungsvermögen die Comic-Karikatur eines Weinmodells. Den fröhlich propagierten Alkoholismus betreibt er gemeinsam mit Erotikmodel und Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Micaela Schäfer sowie dem erst 17-jährigen Influencer „Streichbruder“, der für laute Störungen der öffentlichen Ordnung und sein selbstgewähltes Image als Außenseiter und „Sigma Boy“ bekannt ist. Das Lied, sein Inhalt und die Wahl der Kollaborateure sind somit ein neuer Höhepunkt von Heinos Attacken auf alles, was die Tugendwächter der heutigen deutschen Gesellschaft für guten Geschmack, gute Etikette und gute Gesinnung halten.

Mit dem Zeitgeist gegen den Zeitgeist

Allein – was heißt heute? Seit Beginn seiner Karriere tritt der in Düsseldorf-Oberbilk geborene gelernte Bäcker Heinz Georg Kramm dem von Vordenkern und Vorturnern offiziell vorgeschriebenem Zeitgeist vor das Schienenbein. Als er Mitte der 70er Jahre seine Karriere startet, die in deren Verlaufe ihre ersten riesigen Höhepunkte erreicht, ist das Land geprägt von der Achtundsechziger-Wende, dem Deutschen Herbst und den linken Intellektuellen, die besonders in der Musikwelt und der Kultur die Diskurse bestimmen und langsam ihren langen Marsch durch die Institutionen beginnen, dessen Endergebnis wir heute betrachten und erleiden dürfen. Heino spielt und bewahrt derweil deutsches Liedgut, besteht auf der unerschütterlichen Kraft der Tradition, verschmilzt sie mit der süßen Schmiere des Schlagers, spielt zum Entsetzen der Boomer-Generation auch den Soundtrack für den Lebensabend derer Eltern, die nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs einfach noch ein paar Jahre ihr Bierchen am Morgen und den Doppelkorn neben die Spielkarten auf die rutschfeste Gummitischdecke vor ihrem Wohnwagen auf dem Dauerstellplatz in Holland stellen wollen. Heino besteht darauf, weiter „Lustig ist das Zigeunerleben“ zu singen, da die Sinti und Roma, die er persönlich kenne, sich davon in keiner Weise beleidigt fühlten. Noch beim Oktoberfest 2024 intoniert er es vor Tausenden Fans – und löst damit eine hitzige Debatte in den sozialen Medien aus. Diese weiß er längst zu bespielen und für sich zu nutzen, denn während er inhaltlich immer der unkorrekte Fels in der Brandung blieb, nahm er formal und sogar musikalisch den Zeitgeist stets strategisch mit. Nach einer kleinen Erfolgsflaute in den 80ern gelang ihm sein großes Comeback rund um die Wiedervereinigung mit Pop-Rap-Versionen von „Enzian“ und „Schwarzbraun ist die Haselnuss“. 2013 brachte er das Album „Mit freundlichen Grüßen“ heraus, auf dem er zu deren großem Ärger Bands wie Die Ärzte coverte – und spielte damit sogar auf dem Metal-Festival Wacken. 2014 legte er mit dem Album „Schwarz blüht der Enzian“ nach, auf dem er seine Hits – passend zu seiner tiefen, sonoren Stimme – komplett im Metal-Stil und in Anlehnung an Rammstein neu interpretierte.

Der böse Onkel

Unter jungen, angepassten Menschen gibt es häufig das Meme das „verstörten Onkels“, den man auf Familienfeiern trifft und angeblich ertragen soll, aber nicht ertragen möchte; dessen ständiger, anti-woker Grantelei man genauso den Weg versperren muss wie Handwerkern, Pflegediensten und Krankenwagen auf einer Straße, für die es dank festgeklebter „Klima-Aktivisten“ nicht weitergeht. Heino ist dieser Onkel hoch hundert, hoch tausend. Im Sat.1-Frühstücksfernsehen sagt er 2023 in Richtung der gendernden Menschen: „Denen haben sie ins Gehirn geschissen, so wie wir im Rheinland sagen.“ Heino palavert gegen die Ampel und den anhaltenden Vaterlandsverrat gegen eine Heimat, mit der er nicht den Fanatismus der braunen Sozialisten verbindet, sondern ein „kulturelles Erbe“, das nicht aus Angst vor Missverständnissen oder Missbrauch aus der Öffentlichkeit verbannt werden dürfe. 2018 schenkt er daher der nordrhein-westfälischen Heimatministerin Ina Scharrenbach von der CDU eine LP mit alten deutschen Heimat- und Vaterlandsliedern, darunter auch „Wenn alle untreu werden“ von Max von Schenkendorf aus dem Jahr 1814, das die SS während der Nazizeit als „Treuelied“ nutzte. Aufruhr, Presse, Empörung – das Muster ist uns vertraut. „Die Lieder können doch nichts dafür, wenn sie instrumentalisiert worden sind“, sagte Heino damals gelassen. Scharrenbach verteidigte sich nervös und klagte, dass sie bei dem Pressetermin keine Gelegenheit gehabt habe, die Platte „auf politische Korrektheit“ hin zu überprüfen.

Vor hohen Tannen

In den vergangenen Monaten richtete sich Heino gegen die sogenannte politische Elite Deutschlands und wünschte sich explizit eine Führungspersönlichkeit nach dem Vorbild von Donald Trump. In einem, natürlich, Aufruhr verursachenden Clip auf Social Media sitzt er im September 2024 vor den hoch aufragenden Tannen einer Bergkulisse und sagt: „Ich habe mich politisch noch nie geäußert, weil ich Sänger bin, aber es macht mir große Sorgen, was hier in unserem Land passiert. Es kann nicht sein, dass man in Deutschland Angst haben muss, dass man irgendwo abgestochen wird. Wir wollen keine Messerstecher haben, wir wollen uns in unserem Land sicher fühlen. Deutschland braucht Politiker, die sich um Deutschland kümmern, die sich um Deutschland bemühen.“ Bis zu dieser Stelle können wahrscheinlich sogar libertäre Minimalstaatler den Clip unterschreiben, die dem Staat, wenn überhaupt, das Aufrechterhalten der inneren Sicherheit als Kernaufgabe zugestehen. Und ganz bestimmt haben eigentümlich freie Geister bis zu dieser Stelle des Rückblicks auf ein freches, souveränes Dasein, ihre Freude an Heinos Schaffen; womöglich träumen schlagerfreundliche Leser sogar von einer Kooperation zwischen Heino und Martin Moczarski, die dafür sorgt, dass eine Neuauflage libertärer Schlager wie „Drei Worte wie ein Gedicht (Steuern sind Raub)“ oder „Und ich bleibe dabei (Ich lieb’ CO2)“ eine Millionenverbreitung findet. Doch dann … dann geht Heinos Clip weiter mit den Worten, die nun wiederum uns erschauern lassen: „Und da setze ich natürlich auf Friedrich Merz und Markus Söder.“

Vor hohen Bergen

Heinos Instagram-Reel stammt aus den Tagen der Ampel, wenige Wochen vor deren Zusammenbruch. Damals sah es für restbürgerliche Menschen noch so aus, als würde ein Friedrich Merz die CDU wieder zu ihrem Markenkern zurückführen und sich womöglich sogar ein kleines Meißelset für die ersten Abrissarbeiten an der Brandmauer zurechtgelegt haben. Damals konnte auch ein Heino, der Merz sogar im Wahlkampf zur Seite sprang, noch nicht das Ausmaß der Wählertäuschung ahnen, das der Sauerländer vom schwarzen Felsen durchziehen würde, mit Aufnahme von frischen Billionenschulden und einem Kotau vor rotgrüner Politik, der seinesgleichen sucht. Allerdings – erst kürzlich, im April 2025 saß Heino, Monate nach der Wahl, im großen, reichweitenstarken Interview mit Julian Reichelt bei „Nius“ vor einer pittoresken, wuchtigen Bergkulisse in Österreich und bekräftigte seine Hoffnungen in die neue CDU-geführte Epoche. „Derzeit habe ich ein positives Gefühl, weil wir eine andere Regierung bekommen. Ich habe mich natürlich geärgert, wenn wir einen Bundeskanzler haben, der vergisst – das ist für dieses Land nicht gut. Deswegen bin ich froh, dass … es muss sich ja erst mal herausstellen, ob Merz, Söder, ob Klingbeil, ob die es auch hinbekommen, Deutschland wieder zu einer Machtstellung zu formen, und ich glaub schon, wenn wir alle mitarbeiten, wenn wir alle dran denken … Wir müssen auch den Politikern helfen, die jetzt sehr viel zu tun haben, und ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer wird, aber man soll die Hoffnung nie aufgeben.“ Politiker als eigentlich Wohlmeinende, die uns etwa nicht mit allen Mitteln von Fiskus, Farce und Verleumdung hinter die Fichte führen, sondern unseren Support brauchen wie eine Fußballmannschaft den der Fans aus der Kurve – kann man das glauben?

Grundlos gute Laune

Das Charmante an Heinos Werk besteht in einer gnadenlosen Naivität und Direktheit, in Versen und Bildern, die so dreist im Wagen mit Flammenaufdruck durch die Ziellinie des Kitsches fahren, dass sie ihn zu Staub zermahlen. Es gibt Deep Cuts in seinem Schaffen – Lieder abseits der Hits –, an denen man unschuldige Freude haben kann. „Ich machte der Mutter oft Sorgen“, singt er in „Auch ein Baum wird älter“, „bis zum zwanzigsten Kerzenlicht / unsere Zeit hatte oft keinen Morgen / aber missen, möcht’ ich sie nicht.“ Geht es versöhnlicher? Erst kürzlich machte mich zudem ein Freund aus dem Ruhrgebiet auf die „Kohlenpott-Hymne“ namens „Einer von uns“ aufmerksam, die latent an Roger Whittaker erinnert und Verse enthält wie: „Hier kannst du heißen, wie du willst, hier kannst du aussehen, wie du willst – du bis einer von uns / Hier kannst du glauben, was du willst, hier kannst du beten, was du willst – du bist einer von uns.“

Keiner „von uns“ sind die Messerstecher, die Heino „für zehn Jahre weggesperrt“ sehen möchte, was er „Merz und Söder“ auch zutraut, wie er bei Julian Reichelt sagt. Die frischen Billionenschulden nehme er dem Friedrich „nicht übel“, denn was solle der Mann schon machen mit dem, was er an desolaten Zuständen vorfindet? Irgendwie müsse das ja alles bezahlt werden. Einwände bügelt er mit dem Hinweis ab, „kein Politiker“ zu sein. Man schaut sich das an und kann sich nicht vorstellen, dass der Mann so nachsichtig, so gleichmütig und tatsächlich so naiv ist. Julian Reichelt, der bei „Nius“ längst AfD-Politiker einlädt und seine eigene Loyalität zur CDU aus den „frühen“ Tagen seines Formats klar aufgegeben hat, stellt Nachfragen. Ob Heino sich nicht sorge über Politiker, die das eigene Volk wegen Beleidigungen verklagen und morgens Türen eintreten lassen. Heino glaubt, dies könne sich ändern. Ob eine vernünftige Wirtschaftspolitik überhaupt denkbar sein kann, wenn Lars Klingbeil den Finanzminister gibt. Heino hofft, dass er sich am Riemen reiße, weil er sonst seine Chance verspiele, eines Tages selbst Kanzler zu werden. Eine grundlos gute Laune, die sich nur mit einer enttäuschenden Hypothese erklären lässt.

Ein verräterisches Textil

Wer meine Beiträge hier und bei den Freiheitsfunken verfolgt, der wird wissen: Ich bin U-Boot-Forscher. In ef 243 habe ich dargelegt, inwiefern ich Georg Maaßen, Elon Musk und sogar Javier Milei für Agenten der dunklen Seite halte, für Heldendarsteller, die widerborstige Geister verwirren sollen. Heino war früher ein Sozialdemokrat, wie er selber zugibt; jetzt hält in absurder Nibelungentreue an einem Friedrich Merz fest, obwohl dieser für eine massive Lockerung der Schuldenbremse und eine Rekordverschuldung steht und sich auch ansonsten linker Politik andient. Es sieht alles danach aus, als habe er sich – unabhängig von den politischen Inhalten, die die rot-schwarze Koalition durchsetzen wird – zur Loyalität verpflichtet. Mit frischer Popularität hält er das Volk zugunsten der Regierung bei der Stange, die ja nicht so schlimm sein kann, wenn er sie für vertrauenswürdig hält. Im Video zu „Ein Gläschen am Morgen“ nutzt er sogar die Technik der subtilen Suggestion – die Anzugkombination, die er dort trägt, ist tiefes Schwarz mit sattem Rot. Seine lebenslange, zeitlose Treue gilt der Katholischen Kirche. Sein Großvater war Organist im Kölner Dom, zwei seiner Cousins wurden Priester. Mit der Konzertreihe „Die Himmel rühmen“ hat er eine Kirchentournee entworfen, die ihn bis Anfang 2024 in über 170 Gotteshäuser Deutschlands, Österreichs, Belgiens und Italiens führte. „Die Himmel rühmen ist mehr als ein Konzert“, sagt Organist Franz Lambert, der Heino dabei begleitet, „es ist ein spirituelles Erlebnis.“ Mag zwischen Heino und den infamsten Politiker der vor langer Zeit einmal christlich-konservativen Union auch kein Blatt passen – der Spagat zwischen Trunkenheitstaumel am Ballermann und geistlichem Liedgut überbrückt dafür umso größere Distanzen. Zumindest auf einer Seite dieser Extreme dürfte hier und da auch heimlich der Hamburger Pastor mitschunkeln.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 23. Mai erscheinenden Juni-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 253.