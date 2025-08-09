09. August 2025

Neoreaktion und dunkle Aufklärung Cyberpunk? Lieber Schlumpfhausen!

Warum die Ideenwelt von Yarvin, Land und JD Vance in die Irre führt

von David Andres

Artikelbild
Bildquelle: David Merfield / Wikimedia Commons (CC0 1.0 Universal) Dunkle Eminenz im Hintergrund: Curtis Yarvin

Die ganze Welt ist eine Bühne. Und ein Ensemble besonders perfider Schauspieler hat unsere freiheitlichen Werte und Worte gekapert. Sie nennen sich libertär und spielen die Rolle der coolen Rebellen gegen die bisherigen Eliten und ihren kultursozialistischen Wokismus. Tatsächlich aber wollen sie nichts anderes, als die Herrschaft der einen durch …

Autor

David Andres

