Neues Jahr – (kein) neues Glück? Alle großen Gefahren bleiben uns erhalten

04. Januar 2024

… und keine Abhilfe ist in Sicht

von Klaus Peter Krause

Die Neujahrskonzerte klingen noch nach. Besonders das der Wiener Philharmoniker, diesmal mit Christian Thielemann am Pult. Die Perfektion, der Wohlklang, die Kompositionen und ihre Harmonie, die schmissigen Polkas, Märsche, Walzer aus einer längst vergangenen Zeit, die Balletteinlagen, die Schönheit des Konzerthauses, der österreichischen Schlösser und herrschaftlichen Gärten: Dies alles steht in einem eklatanten Gegensatz zu dem, was in Österreich politisch passiert. Und nicht nur in Österreich, ebenso in Deutschland und jenen Ländern, wo glanzvolle Orchester ebenfalls mit Silvester- oder Neujahrskonzerten das begeisterte Publikum erfreuen. Sie lassen die Besucher für solche und ähnliche Stunden unerfreuliches und schreckliches Geschehen vergessen, privates wie politisches und kriegerisches. Wir werden mit schlimmen Nachrichten überhäuft. Tag für Tag. Sie nur Hiobsbotschaften zu nennen, wäre unangebrachte Schönfärberei. Zu vieles von dem, was passiert, krempelt das Herkömmliche um und erschwert gewohnte Lebensweisen oder lässt sie Vergangenheit werden. Dieses Geschehen kehrt jetzt in unsere Gedanken zurück.

Migration, Klimaschutz, Gender-Wahn, Abtreibung, bröckelnde Rechtsstaatlichkeit, EU-Unterdrückung, WWF und, und …

Alle großen Gefahren bleiben uns erhalten, darunter der Ukraine-Krieg, der Krieg im Gazastreifen, ein dadurch möglicher Dritter Weltkrieg, die gewollte Unterwanderung Deutschlands und seiner Nachbarländer durch Muslime und Schwarzafrikaner, der CO2-Betrug, der mit ihm inszenierte Klimaschutz-Irrglauben als verkappter grüner Sozialismus (in Deutschland mit Figuren wie Habeck und Baerbock), der Gender-Wahn, der Wokeismus, die Freigabe der lebensverachtenden und das Volk dezimierenden Abtreibung, die unverantwortliche Frühsexualisierung von Kindern, die bröckelnde Rechtsstaatlichkeit, die Verfassungsverstöße durch Politiker deutscher Altparteien, die heruntergekommene mangelhafte Schulbildung, die unsäglichen EU-Bestrebungen zur Zentralisierung, Entnationalisierung, Unterdrückung und Alleinherrschaft, ferner das auf lange Sicht im Endstadium geplante Unter- beziehungsweise Aufgehen der Deutschen und anderer weißer christlicher EU-Völker in einem farbigen Völkergemisch, die angesteuerte „New World Order“ durch das Weltwirtschaftsforum (WWF) von Davos zusammen mit ähnlichen übernationalen Verschwörungszirkeln finanziell und politisch Mächtiger.

Verantwortungslose Hauptstrom-Medien

Dass noch immer zu viele Wahlberechtigte nicht mitbekommen oder nicht wahrhaben wollen, was sich gegen Deutschland und andere Staaten der westlichen Welt abspielt und deren Bürger existenziell und in ihrer noch vorhandenen restlichen Freiheit bedroht, ist bedrückend. Dass sich die meistkonsumierten Medien den gewählten und ungewählten Herrschenden andienen, statt sie wirksam kontrollieren zu helfen, und ihrer Kundschaft wesentliche Informationen darüber vorenthalten, was sich so bedrohlich vollzieht, ist verantwortungslos.

Abhilfe für 2024 nicht in Sicht

Warnungen vor dieser fürchterlichen Entwicklung gibt es seit Langem. Aber Täter und mediale Mittäter denunzierten sie als „Verschwörungstheorien“ und tun es, obwohl bewahrheitet, teils noch immer. Recht zu bekommen mit dem, was abzusehen war, ist bitter. Ohnmächtig zusehen zu müssen, wie sich das Abzusehende unerbittlich vollzieht, ist grausam. Das wohl schier Unaufhaltsame miterleben zu müssen, ist unerträglich. Die Vorstellung, das neue Jahr 2024 könnte Abhilfe bringen, ist abwegig.

So gehen Vorsätze dahin

Eigentlich will ich meine vor bald 16 Jahren (März 2008) begonnene Blogseite beenden und Zusätzliches zum Geschehen, das regierungsfromme Hauptstrom-Medien aussparen und mich bewegt, nicht mehr aufgreifen. Doch dann drängt sich Vernommenes mir abermals auf, und ich bringe das Aufgeben weiterhin nicht fertig. Auch so gehen Vorsätze dahin. Dabei ist das neue Jahr doch erst einen Tag alt.

Up Platt deit sik dat all beter anhöörn:

In ’t niege Johr

Dat olle Johr, dat is nu gahn,

dat niege vör dei Döör hett stahn.

Wi laten’t rin un täuben af,

wat ’t niege uns woll bringen mach.

De Welt is vull von Plagen.

Wi willn dat trotzdem wedder wagen

un gahn in Rauh un Tauversicht

in ’t Johr un daun denn unse Plicht.

(Dr. Kurt Wulf, 1923 bis 2019)