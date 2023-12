Bürgerliche Weihnachtsansprache 2023 Frohe Weihnachten!

24. Dezember 2023

Tradition im Wandel der Zeit

von Joachim Kuhnle

Es ist Weihnachten. Wie in jedem Jahr. Wie werden wir das Fest gestalten? Traditionell kommt an Weihnachten die Familie zusammen. Von Generation zu Generation wurden Bräuche vorgelebt und weitergegeben. In der modernen Welt der veröffentlichten Sitten kommt die klassische Familie kaum noch vor. Die fortschreitende Spaltung der Gesellschaft beschleunigt diesen Niedergang, der Streit treibt Keile bis in die Familien hinein. Die während der Maßnahmentyrannei propagierte soziale Distanzierung sollte den Angehörigen auf ein potenzielles Ansteckungsrisiko reduzieren – keine gute Basis für ein warmherziges Miteinander. Allerdings muss man solche kaltherzigen Verordnungen der Obertanen nicht mitmachen. Private Streitereien, Unglücks- oder Trauerfälle sind natürlich auch ganz ohne staatliche Zwänge möglich. Auch an Weihnachten und manchmal besonders zu diesem Zeitpunkt gibt es Einsamkeit. Die glückliche Familie bleibt in jedem Fall das ideale Umfeld, das ein Fortleben schöner Traditionen erst möglich macht.

Der geschmückte Tannenbaum ist ein Brauch aus Deutschland, der im 18. und 19. Jahrhundert populär wurde und sich schließlich in alle Welt ausbreiten konnte. Der immergrüne Baum ist ein Sinnbild für das ewige Leben. Die schmückenden Früchte und die brennenden Kerzen wurden aus praktischen Gründen durch Christbaumkugeln und elektrische Lichter ersetzt. Mit schöner Weihnachtsmusik ergänzt, ergibt sich eine urgemütliche Stimmung.

Anlass der Feierlichkeiten ist das Gedenken an die Geburt Jesu vor mehr als 2.000 Jahren in Betlehem, einem Vorort der israelischen Hauptstadt Jerusalem. Die Geschichte der Geburt ist im Neuen Testament erzählt, der Kern im Lukasevangelium, Kapitel 2, Verse 1-20. Die Umstände waren unglücklich. Der römische Kaiser hatte zum Zwecke der Steuereintreibung eine Volkszählung angeordnet, wofür die werdenden Eltern von Nazareth nach Betlehem pilgern mussten. Die allgemeine Reisetätigkeit führte zu chaotischen Verhältnissen, es war keine Herberge zu finden. Als Notunterkunft diente ein Stall, in dem das Kind schließlich geboren und in eine Futterkrippe gelegt wurde. Hirten in der Nähe bekamen ein göttliches Zeichen. Sie waren die ersten Gratulanten vor Ort. Die eher unkomfortable, aber im Rückblick romantische Situation wird in Gottesdiensten am Heiligen Abend gespielt, erzählt und besungen. Die Kirchen sind an diesem Abend voller als sonst, ein Besuch leitet das Weihnachtsfest im Kreise der Familie idealerweise ein.

Auch wenn vor allem die Amtskirchen nur noch ein erbärmliches Bild abgeben, unnötig politisieren und bei der Zerstörung der Kultur eifrig mitmachen, ist das Weihnachtsfest eine Gelegenheit, ein versöhnliches Miteinander zu zelebrieren.

Das gegenseitige Beschenken ist eine schöne Geste. Man zeigt, dass man aneinander denkt. Der große Kommerz ist vermutlich rückläufig, auch weil der allgemeine Wohlstand schrumpft. Aber darauf kommt es nicht an. Auch an weniger üppigen Gaben kann man sich als Schenkender oder als Beschenkter erfreuen.

Schließlich ist Weihnachten auch immer mit Schlemmen verbunden. Dank der beiden Weihnachtsfeiertage ergibt sich die Gelegenheit, verschiedene Verwandte zu besuchen und ein paar Stunden miteinander zu verbringen.

Wie erwähnt, sind die Umstände an Weihnachten nicht für jeden schön. Kranke und Einsame können dabei vielleicht das Beste aus der Situation machen. Besonders schlimm trifft es die Menschen im Krieg. Nahe der erwähnten Stadt Betlehem, im Gazastreifen, werden Menschen schwer verletzt oder getötet. Ohne Partei ergreifen zu müssen, kann man mit den Opfern auf beiden Seiten mitleiden. Für die Einzelnen kann man nur noch beten.

Vielleicht noch etwas gruseliger ist die Situation in den Schützengräben in der Ukraine. Bei erbarmungsloser osteuropäischer Kälte ist das kein Ort des Vergnügens. Der Stellungskrieg scheint völlig sinnlos, ein militärischer Sieg der Ukraine, wie vom Westen propagiert, ist nicht in Sicht. Folglich wird man irgendwann mit der Diplomatie anfangen und so den Krieg beenden müssen. Umso länger man damit wartet, desto mehr sinnlose Todesopfer werden gezählt. Ist das der vom Westen gewollte Zweck der Sache? Das wäre verwerflich. Hier kann man in der Fürbitte nicht nur die Betroffenen einbeziehen, sondern auch dafür beten, dass endlich Diplomaten hervortreten und den Krieg beenden mögen.

Wird es in Zukunft das Weihnachtsfest in Deutschland noch geben? Die Bevölkerung vollzieht gerade einen dramatischen Wandel. Junge Deutsche werden durch hohe Steuern und Abgaben aus dem Land und Sozialhilfeempfänger aus aller Welt ins Land getrieben. Die Mehrheitsreligion in Deutschland wird in einigen Jahren der Islam sein. Gleichzeitig wird die Kultur der Biodeutschen von den eigenen Leuten selbst zerstört. Der Umbau der Gesellschaft ist derart gründlich, dass man von einer dauerhaften und unumkehrbaren Entwicklung ausgehen muss. Das Recht, nicht zu verwechseln mit dem Gesetz, baut immer auf einem gesellschaftlichen Minimalkonsens auf. Gesetze, die von einem Teil der Bürger abgelehnt werden, wirken tendenziell unterdrückend und werden als Unrecht empfunden. Es sind Eingriffe in die Freiheitsrechte. Ohne ein gemeinsames Werteverständnis kann es kein Rechtssystem geben. Mit der extremen Spaltung der Gesellschaft und mit der politisch gewollten Masseneinwanderung wird das bisherige Wertesystem gesprengt. Bereits jetzt schon ist vom Wertewesten nicht mehr viel übrig. Am Ende werden nur noch Trümmer übrigbleiben. Aus diesen Trümmern wird dann etwas Neues wachsen.

Die Zukunft ist ungewiss. Ein von oben aufgezwungenes Wertesystem wird keinen nachhaltigen Bestand haben. Woke-Ideologie oder Islamismus ist kein brauchbares Konzept. Vielversprechend ist nur eine von den Menschen getragene Zukunft in Freiheit.

Das Kind in der Krippe bietet alle Voraussetzungen, um auch in Zukunft Wertmaßstäbe zu setzen. Die Familie als Keimzelle der Gesellschaft ist unverzichtbar. Persönliche Verantwortung, das Bekenntnis zur Fehlbarkeit des Menschen (Bekenntnis zur Sünde) und die Vergebung als zentrales Prinzip sind eine perfekte Grundlage. Glaube, Hoffnung und Liebe werden weiterleben. Darauf kann man sich an Weihnachten besinnen.

Allen Lesern, auch im Namen der Redaktion und der freien Mitarbeiter:

Frohe Weihnachten!