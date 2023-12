ef 239 Editorial

18. Dezember 2023

2024 wird das Jahr einer historischen Wende

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 239, Jan./Feb. 2024.

Haben Sie die Top-Nachrichten mitbekommen? In China ist ein Sack Reis umgefallen. Und der Unternehmer Theo Müller hat sich privat mit Alice Weidel getroffen. Beides stimmt wirklich – von spezialausgebildeten Faktencheckern gegengeprüft. Ist das nicht superskandalös?

So sehr, dass die grundsolide und beinahe jeglichem Skandal zutiefst abholde Innenministerin Nancy Faeser (SPD), als sie davon erfuhr, flugs sich ihre Armbinde überzog und nach Peking reiste, um die chinesische Sack- und Ascheindustrie am deutschen Wesen zu ermahnen, einheitlich nur noch quadratische Säcke zu produzieren. Die können nicht umkippen. Nie mehr. Oder zumindest tausend Jahre nicht. Nein, Spaß beiseite und jetzt wirklich wichtig: Sie forderte „die deutsche Wirtschaft“ auf, anders als der allenfalls noch zu boykottierende Kollege Müller „Haltung zu zeigen“ im „Kampf gegen die AfD“. Damit selbst quadratische Säcke in China nicht mehr umkippen? Nein, wegen „der Demokratie“ hier bei uns.

Nun hat Nancy Faeser halbstündlich totalitäre Gelüste und manchmal geht auch die Binde mit ihr durch. Altbundespräsident Joachim Gauck ging noch einen totalitären Denkgleichschritt weiter. Auf die Fernsehfrage, ob der Oppositionspolitiker Björn Höcke in den Knast gehöre, antwortete Gauck: „Nein, noch nicht. Sonst wäre er da schon.“

Björn Höcke aber hat – außer die eine oder andere Herrn Gauck nicht passende Meinung zu vertreten – in seinem Leben nichts verbrochen. Als Lehrer arbeitete er ohne Fehl und Tadel – alles andere wäre längst bekannt und faktengecheckt skandalisiert. Als Politiker war er in keiner Regierung bislang weisungsbefugt, hat sich also für keine einzige Tat zu verantworten. Ganz anders als jene exklusive Auslese auf deutschen Regierungsbanken, die in ihrem Leben oft niemals je etwas produziert hat, was andere freiwillig nachfragten. Gestalten, die stets nur andere Menschen drangsalierten und ausbeuteten, also richtig Dreck am Stecken haben. Ob hier eine Projektion aus Gauck heraussprudelt? Und aus Faeser, die längst spüren dürfte, dass sich „die Wirtschaft“ in Wirklichkeit zunehmend angewidert von den Regierungsleistungen jenes Kabinetts abwendet, dem sie angehört? Wie lautete nochmal ihr Wahlergebnis in Hessen?

Theo Müller muss sich kaum um die Zukunft von Müllermilch und Co sorgen. Um ein allerletztes Mal mit Thomas Gottschalk zu sprechen: Wetten, dass Weihenstephan und Landliebe-Joghurt in deutschen Wohnstuben gerade mit besonderem Genuss und noch häufiger konsumiert wird als vor dem skandalisierten privaten Treffen des Unternehmenspatriarchen?

Da, wo Faeser, Gauck und willfährige Medien angekommen sind, ist der Abgrund bereits nah. Sehr nah. Und dann kam auch noch Elon Musk. Und hat es wirklich getan. Er hat das Twitter- (jetzt X-) Konto „des ultrarechten Verschwörungsideologen Alex Jones“ freigeschaltet. Jetzt darf auch Jones auf X wieder seine Meinung sagen. Und das geht gar nicht, sagt der deutsche wie US-amerikanische Propaganda-Mittelstrahl. Was erlauben Musk?

Nur wer ohnehin gleicher Meinung ist, hat auch das Recht, in der schönen neuen Welt gehört zu werden. Alle machen mit beim fleißigen Löschen, Canceln, Zensieren und verbalen Teeren und Federn von liberalen, konservativen, libertären und rechten Stimmen, spätestens wenn – wie die Twitter-Files bewiesen – die Regierungen und Geheimdienste freundlich um Mithilfe bitten. Dann stehen Google mit Youtube oder Meta mit Facebook bereit zur ganz großen stalinistischen Säuberung des Internets. Nur bei diesen verdammten Galliern auf X herrscht jetzt sowas wie Anarchie. Die Folgen sind kaum absehbar.

Man muss Alex Jones nicht mögen, um zu verstehen, dass Tagesschau und „Spiegel“, CNN und die „New York Times“ mindestens ebenso oft manipulative Falschnachrichten verbreiten wie er, mindestens ebenso anfällig sind für die Verbreitung kruder „Verschwörungsideologien“ – von Corona über Trans und Ukraine bis Klima und zurück – wie „der böse Verschwörungsideologe“ auf der Mittelstrahl-Anklagebank. Immer mehr Menschen erkennen das verlogene Spiel derer, die da keifen gegen die Meinungsfreiheit von anderen wegen „Falschbehauptungen“. Die Ankläger sitzen splitterfasernackt im Fake-News-Glashaus – und jeder kann es auf X sehen, jeden Tag.

Allein deshalb ist es eine Wonne, Elon Musk dabei zuzuschauen, wie er sich über die Empörung der woken Tanten vor Lachen selbst kaum mehr einkriegt . Nein, sie sind wirklich erledigt. Sie wissen nicht mehr ein noch aus. In ihren eigenen Kommentarspalten können sie erleben, wie sehr sich der Wind gegen ihre totalitären An- und Absichten gedreht hat, wie sehr er ihnen ins nur noch errötete, dauerempörte Gesicht bläst.

Eine letzte Patrone hätten sie noch – die Löschung von X etwa durch Google, Apple oder die Europäische Union. Es wäre der noch fehlende Offenbarungseid. Der Rückschlag wäre entsprechend noch heftiger. So oder so, den Kulturkampf hat die woke Linke verloren. Gegen die vereinte Kraft von Humor und Realität hatten die verbiesterten Traumtänzer dauerhaft nie wirklich eine Chance. Alles, was jetzt noch kommt, sind Aufräumarbeiten.

Das zu Ende gehende Jahr 2023 ließ die Folgen des neosozialistischen Gebarens für die breite Masse sichtbar werden. Kaum eine Bahn fährt noch pünktlich, in Krankenhäusern herrschen katastrophale Zustände, Handwerker- oder Arzttermine sind oft nicht mehr zu bekommen, in der Gastronomie und in vielen anderen Bereichen wird aus Personalmangel immer öfter geschlossen – nichts funktioniert mehr. 2023 geht in die Geschichte ein als das Jahr, in dem sich deshalb die breite Stimmung um 180 Grad gedreht hat – gegen einen völlig durchgeknallten, aus allen Fugen geratenen, verbissenen linkstotalitären Wahn, für die Rückkehr zu Vernunft und Lebensfreude.

Und 2024? Wird das Jahr einer historischen Wende. In vielen Bereichen. Ziemlich sicher. Verehrte Leser, ich wünsche Ihnen auch mit dieser Ausgabe viel Erkenntnisgewinn und Lesefreude. Im Zentrum steht ein Rückblick auf unsere wunderbare Usedom-Konferenz. Ich danke noch einmal allen Beteiligten – allen voran den beiden Kameraleuten. Erstens dem begnadeten Schwarz-WeißPhotographen Marc Bernot für die Fotos, die dieses Heft schmücken. Und zweitens dem Videospezialisten Robert Neuber, dessen Filmdokumentationen aller Reden nun nach und nach dem Youtube-Kanal von eigentümlich frei hinzugefügt werden. Schauen Sie doch mal rein!

Was bleibt? Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern auf verlorenem Posten! Mehr Freiheit!

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 22. Dezember erscheinenden Jan.-Feb.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 239.