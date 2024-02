Eldorado: Alles, was die Nazis hassen Transsexuelle im Berlin der 1920er Jahre

17. Februar 2024

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

„Eldorado: Alles, was die Nazis hassen“ von Benjamin Cantu, veröffentlicht am „Christopher-Street-Day“ (28. Juni) dieses Jahres auf Netflix, wurde von der Kritik durchweg gelobt: Der Film zeichne ein „aufschlussreiches“, „gelungenes“ und „komplexes Bild der 20er und 30er Jahre in Berlin“ („FAZ“), ein „fesselndes Bild von der Freiheit und der Vielfalt …