Freibier Viva la cerveza y la libertad, caracho!

18. Februar 2024

Hopfung in Argentinien – Gerstensaft im Land der Gauchos

von Helge Pahl

Bildquelle: Foto (Quilmes) von Helge Pahl Ein guter Begleiter für heiße argentinische Sommertage und -nächte: Quilmes

Nach dem fulminanten Sieg des anarchokapitalistischen Ökonomieprofessors Javier Milei bei der Stichwahl um den Posten des Präsidenten ist Argentinien – nicht nur bei Libertären – in aller Munde. So manch ein verdrossener Teutone erwägt, das Land der unbegrenzten Dummheit zu verlassen, um am Río de la Plata endlich in Frieden …