Die Mär vom Treibhausgas Ein schwachsinniger Irrweg

08. Dezember 2023

Klimawandel hat andere Ursachen als anthropogenes CO2

von Klaus Peter Krause

Deutschland versinkt in Kälte und Schnee, und in Dubai wollen fast 100.000 angereiste Klimaschutz-Touristen die Erde vor Erwärmung retten. Klar, Deutschland ist nicht der Globus, nur ein winziger Teil von ihm. Aber auch Deutschland werde nicht vom Aufheizen seines Klimas durch CO2 verschont, behaupten die Klimaschützer. Doch danach sieht es nun gerade nicht aus. Schon der September war ungewöhnlich kühl, sonnenarm und regenreich, der Oktober mit viel Regen alles andere als ein goldener Oktober und der November wie eh und je grau, nass und ungemütlich, jedenfalls nach meiner eigenen Anschauung in Norddeutschland. Und jetzt der viele Schnee. Dabei meine ich mich zu entsinnen, dass vorgebliche Klimaexperten vor geraumer Zeit für Deutschland sogar nie wieder Schnee vorausgesagt hatten.

Net Zero wäre eine Katastrophe, nicht ein sich erwärmendes Klima

Aber nicht Norddeutschland ist bei der Klimaschutzkonferenz in Dubai (COP28) Maßstab, sondern die fragwürdige Globaltemperatur. Und das angestrebte Ziel sind Netto-Null-Emissionen, im Klimaschutz-Jargon kurz Net Zero genannt, von vermeintlichen Treibhausgasen wie Kohlendioxid (CO2). Ein mir bekannter Gegner der Klimaschutzpolitik, der (wie unabhängige Wissenschaftler und ich) diese Politik für einen groß angelegten Betrug mit ganz anderen Zielen hält, schrieb zu Beginn der Konferenz: „Nicht das sich langsam und mild erwärmende Klima, sondern Net Zero wird die Katastrophe sein, wenn wir es nicht verhindern.“ In der Tat, gerade CO2 ist für die Pflanzenwelt das Lebenselexier und damit auch für Mensch und Tier lebensnotwendig. Weniger davon mindert das Pflanzenwachstum, mehr davon fördert es.

Wann immer sich das Klima auf der Erde wandelt, wann immer also Warmzeit herrscht oder Kaltzeit, dann hat das nachweislich andere Ursachen als CO2 – vor allem die Sonne, die Umlaufbahn der Planeten, die kosmische Strahlung sowie Meeresströmungen, Vulkane und Wolken.„Klimaschwankungen verlaufen seit über 500 Millionen Jahren im Einklang mit dem kosmischen Strahlenfluss. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre passt in den letzten Jahr(hunderten)en zufällig dazu“ (siehe untenstehenden Link).

Der CO2-Treibhaus-Alarmismus geht trotzdem weiter

Gleichwohl, der CO2-Treibhaus-Alarmismus geht weiter, konzentriert jetzt in Dubai bei der Weltklimakonferenz. Die CO2-Emissionen seien so hoch wie nie, meldet die „FAZ“ vom 6. Dezember 2023 (Seite 1 und 15). Einer Studie zufolge steige der Ausstoß fossiler Treibhausgase im laufenden Jahr um 1,1 Prozent und führe zu einem Rekordausstoß von 36,8 Milliarden Tonnen. Wenn die Emissionen dieselbe Höhe beibehielten wie 2023, bestehe eine 50%ige Gefahr, dass die maximal tolerierbare Erderwärmung um 1,5 Grad schon Anfang der 2030er-Jahre erreicht werde.

Was sie soll, bringt die Klimaschutzpolitik nicht hin, sie kann es auch nicht

Dabei haben die Alarmisten mit ihrer irregeführten Gefolgschaft schon auf 27 Weltklimakonferenzen versucht, dem „Aufheizen“ abzuhelfen. Die erste „Konferenz der Vertragsparteien“ (COP) hat im März 1995 in Berlin stattgefunden, und das Vorhaben, die durch den (vorgeblichen) Treibhauseffekt entstehende Erderwärmung auf 1,5 Grad (im Vergleich zur vorindustriellen Zeit) zu begrenzen, ist 2015 mit dem Klima-Abkommen von Paris beschlossen worden. Aber das, was sie soll, bringt diese Klimaschutzpolitik nicht – sie kann es auch gar nicht, sie verschlingt nur unglaublich hohe, unsinnige Summen an Geld, traktiert die Menschen und beutet sie aus.

Bei der COP28 in Dubai mehr Teilnehmer als je zuvor – fast 100.000

Nun findet in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAR), bis 12. Dezember die 28. Conference of the Parties (COP28) statt – mit mehr Teilnehmern als je zuvor. Vor Ort registriert sind laut UN-Klimasekretariat 97.372 Personen, darunter rund 52.000 Delegierte aus 197 Staaten und Beobachter sowie knapp 4.000 Journalisten. Allein Deutschland ist mit 250 Delegierten angerückt, ebenfalls mit mehr als je zuvor. Akkreditiert sind aber auch 2.450 Vertreter und Lobbyisten der fossilen Energie-Industrie, viermal mehr als im Vorjahr.

Ein Aufreger vom diesjährigen COP-Vorsitzenden Sultan Ahmed Al Jaber

Doch ausgerechnet von Sultan Ahmed Al Jaber als Gastgeber und Vorsitzendem dieser Klimakonferenz wurden zur COP28 Äußerungen wie diese bekannt: „Ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, eine alarmierende Diskussion zu führen. Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse und kein Szenario, das besagt, dass der Ausstieg aus fossilen Brennstoffen das Ziel von 1,5 Grad Celsius erreichen wird.“ Bekannt wurde dies aus einer direkt übertragenen Online-Veranstaltung mit dem Sultan vom 21. November 2023. Darüber berichtet hat „The Guardian“ am 3. Dezember (siehe untenstehenden Link).

„Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nicht notwendig“

Keine Forschung, so der Sultan, habe bisher gezeigt, dass es notwendig sei, aus fossilen Brennstoffen auszusteigen, um den durchschnittlichen Temperaturanstieg auf der Erde unter 1,5 Grad zu halten. Und im weiteren Gesprächsverlauf: „Bitte helfen Sie mir, zeigen Sie mir den Fahrplan für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, der eine nachhaltige sozioökonomische Entwicklung ermöglicht, wenn Sie nicht wollen, dass wir wieder in Höhlen leben.“ Die Klimaschützer reagierten alarmiert und mit Widerspruch. Ahmed Al Jaber ist auch Vorsitzender der staatlichen Erdölgesellschaft der VAR Adnoc und daher wie die anderen arabischen Ölförderländer mit den Gegnern der energetischen Nutzung von Erdöl im Interessenkonflikt.

Für die Klimawirkung von CO2 keine Beweise und wie sehr es sogar gebraucht wird

Doch falsch liegt der Sultan überhaupt nicht. Es gibt keine einzige wissenschaftlich fundierte Studie, die den Zusammenhang zwischen CO2 und Klimawandel beweist. Auch stammen 97 Prozent des CO2 in der Atmosphäre aus natürlichen Quellen. Und CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, ist nicht nur sinn- und zwecklos, sondern auch gefährlich. Warum mehr CO2 das Leben auf der Erde fördert, statt es zu vernichten, und wie notwendig es ist, erläutert ausführlich und verständlich auch der Naturwissenschaftler und Umweltschützer Prof. Dr. Klaus-Dieter Döhler: „CO2 ist keineswegs nur das böse Klimagas, es ist vor allem das ‚Grundnahrungsmittel‘ der Pflanzen, der Rohstoff der Photosynthese und damit die Grundlage auch des menschlichen Lebens. Weniger CO2 bedeutet jedoch auch weniger Pflanzenwachstum und weniger Ernteerträge. Beweise für die Klimawirkung des farb- und geruchslosen Gases habe ich nicht gefunden, dafür aber viele Studien, die keinen Zusammenhang belegen.“

Der Entzug von CO2 bringt Missernten, Hungersnot, gefährdet das Leben

Wer die Welt dekarbonisieren wolle, so Döhler weiter, der enthalte den Pflanzen ihr Grundnahrungsmittel für die Photosynthese vor, das CO2. Er sei demnach verantwortlich für Missernten und Hungersnöte und gefährde letztlich das Leben auf der Erde. Der Mindest-CO2-Gehalt der Luft liege bei circa 160 bis 180 Parts per million (ppm). Darunter sei Leben nicht mehr möglich. Im Mittelalter sei dieser Wert auch mal real erreicht worden, und der habe dann neben aller Not der Kälte auch noch Hungersnöte ausgelöst. „Heute liegen wir mit 420 ppm CO2 in der Luft“, so Döhler, „mehr als doppelt so hoch wie im Mittelalter und haben deutlich höhere Ernteerträge. Im Gegensatz zur Behauptung vieler Medien, die Ernteerträge würden aufgrund der angestiegenen Temperaturen und CO2-Werte zurückgehen, zeigen viele Studien genau das Gegenteil.“

Ohne CO2 geht es nicht, sonst wäre Schluss mit allem

Ohne CO2 müssten die Pflanzen verhungern. Immer, wenn im Laufe der Erdgeschichte die atmosphärischen CO2-Konzentrationen niedrig gewesen seien, habe es Missernten und Hungersnöte gegeben. Eine andere kohlenstoffhaltige Nahrung, die mithilfe von Photosynthese aufbereitet werden könne, stehe nun einmal nicht zur Verfügung. Was es für Mensch und Tier bedeute, wenn es keine Pflanzen gäbe, sollte jeder erahnen können. Dann sei nicht nur Schluss mit dem (E-) Auto, dann sei auch Schluss mit „Veggie-Day“. Dann sei Schluss mit allem. Dennoch würden Kinder, Politiker und Journalisten das unsichtbare, farblose, geruchlose, nicht brennbare und ungiftige Photosynthesegas CO2 teils wider besseres Wissen als Phantom verteufeln.

Widerspruch gegen die CO2-Gaukelei des Klimawandels von über 40.000 Wissenschaftlern

Und was ist mit den Wissenschaftlern? Döhlers Antwort: „Dort, wo die Wissenschaft und Wissenschaftler nicht auf staatliche und Fördergelder angewiesen und nicht gezwungen sind, stets politisch korrekte Ergebnisse zu liefern oder fürchten müssen, ihren Job zu verlieren, hat sich der gesunde Menschenverstand bewahrt. Ein Beleg dafür ist, dass sich über 40.000 Wissenschaftler mit Petitionen an ihre Regierungen gewandt haben und dem anthropogenen, dem Narrativ vom menschengemachten Klimawandel widersprechen. Diese 40.000 Wissenschaftler sind hier [siehe untenstehenden Link] namentlich genannt.“ Die allgemeingültige Erkenntnis lautet: Das Klima schützen kann der Mensch nicht, er kann sich nur vor dem Klima schützen.

Ein schwachsinniger Irrweg, Zeitvergeudung, rausgeschmissenes Geld

Der Döhler-Beitrag mit dem Titel „CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, ist sinn- und zwecklos“ ist in der „The Epoch Times“ vom 12. September 2021 erschienen (siehe untenstehenden Link). Er sollte in seiner ganzen Länge gelesen werden – vor allem von den irregeführten Klimaschutzgläubigen. Aus ihm wird klar: Die 28. Weltklimakonferenz ist wie ihre 27 Vorgänger ein schwachsinniger Irrweg, Zeitvergeudung, rausgeschmissenes Geld. Menschengemachtes („anthropogenes“) CO2 und andere „Treibhausgase“ heizen die Erde nicht auf. Sie zu vermeiden oder abzuschaffen, hält den Klimawandel nicht auf und schützt das Klima nicht. Politische Führungen, die das nicht kapieren, sind ohne Verstand. Jene, die wegen verschwiegener anderer Ziele das Kapieren verweigern, begehen an den Menschen, die sich ihnen anvertraut haben, einen Riesenbetrug. Beide Typen sind zur Führung untauglich und für ihr Volk hochgefährlich. Sie durch Abwahl wegzufegen, ist dringlich. Was sie sonst an Schäden anrichten, macht es noch dringlicher.

CO2 aus Atmosphäre zu entfernen, ist sinn- und zwecklos („The Epoch Times“)

Cop28 president says there is ‘no sciene’ behind demands for phase-out of fossil fuels („The Guardian“)

Es gibt keinen Konsens unter Wissenschaftlern zum anthropogenen Klimawandel (Arbeitskreis Klarsicht)

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.