„Menschengemachter Klimawandel“ Der wärmste Oktober seit 1940?

14. November 2023

Fakten gegen die Panikmache von Politik und Medien

von Klaus Peter Krause

Die Klimawandel-Alarmisten haben wieder zugeschlagen. Der Oktober 2023 soll mit Abstand der wärmste Oktober seit Beginn der Messreihe im Jahr 1940 gewesen sein. So hat es der EU-Klimawandeldienst Copernicus (Copernicus Climate Change Service) am 8. November mitgeteilt. Global gesehen sei er um 0,4 Grad wärmer gewesen als der bisher wärmste Oktober 2019. Europa habe den viertwärmsten Oktober gehabt. Einen Rekord breche auch das bisherige Kalenderjahr: Von Januar bis Oktober 2023 sei es im Durchschnitt um 0,1 Grad wärmer gewesen als in den ersten zehn Monaten von 2016, dem bisher wärmsten Kalenderjahr.

Es gilt, die CO2-Mär von der Klimaerwärmung zu bewahren wie ein rohes Ei vorm Zerbrechen

Medien wie das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ („FAZ“) haben diese Information weiterverbreitet. Für sie, die als Teile der „Hofmedien“ alles tun, um die Mär von der Klimaerwärmung durch anthropogenes CO2 aufrechtzuerhalten und wie ein rohes Ei vorm Zerbrechen zu bewahren, ist das im wahrsten Sinn des Wortes eine heiße Nachricht, die nicht untergehen darf, sondern alarmistisch-liebevoll gepflegt werden muss. So liest man denn in der „FAZ“ (9. November, Seite 7) als dpa-Meldung: „Die durchschnittliche Oberflächentemperatur in diesem Oktober von 15,30 Grad war 1,7 Grad wärmer als der geschätzte Durchschnitt für den Zeitraum zwischen 1850 und 1900, dem vorindustriellen Referenzzeitraum. Die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur von 20,79 Grad sei die höchste, die seit Messbeginn 1940 für einen Oktober aufgezeichnet worden sei.“

Nachtigall, ick hör dir trapsen

Auswirkungen, so die „FAZ“ weiter, hätten die globalen Temperaturen auch auf das gesamte Jahr. Das Blatt zitiert hierzu die stellvertretende Copernicus-Direktorin Samantha Burgess: „Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass 2023 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird und derzeit 1,43 Grad über dem vorindustriellen Durchschnitt liegt.“ Ach, ja, demnächst findet schon wieder die nächste UN-Klimakonferenz statt, vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in Dubai, die 28. Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the Parties), kurz COP28. „Nachtigall, ick hör dir trapsen“, sagt der Berliner in solchen Fällen. Und so schrieb denn auch die „FAZ“, mit Blick auf die bevorstehende Klimakonferenz in Dubai habe Frau Burgess betont: „Die Dringlichkeit ehrgeiziger Klimamaßnahmen für die COP28 war noch nie so groß wie heute.“ Klar, 2023 der wärmste Oktober, 2023 das wärmste Jahr – wenn der Globus so hart leiden muss …Und so schicken sich denn abermals Tausende zur Pilgerreise an, um dem Klimaschutz ihren Kniefall und die übliche religiöse Inbrunst zu bekunden.

Wärmster Oktober? Die Norddeutschen hätten ihn liebend gern gehabt

Norddeutsche allerdings hätten einen wärmsten Oktober gerne gehabt, also einen, wie der Volksmund so sagt, goldenen Oktober. Den allerdings gab’s nicht. Dieser Oktober ist für sie stattdessen ungewöhnlich kalt und nass gewesen. Für den zuweilen nur einen Sonnentag zwischen all seinen Regentagen gaben sie sich in seliger Dankbarkeit hin. Nun, Norddeutschland ist nicht gerade der Maßstab für die Welt. Auf dem übrigen Globus mag es wärmer gewesen sein. Aber die 0,1 und 0,4 Grad mehr dort machen nicht gerade viel her, beeindrucken also nicht sonderlich.

2023 als „das Jahr der Rekordkälte“

Zu der Nachricht vom wärmsten Jahr 2023 freilich nicht so recht passen will die Botschaft, dass das Jahr 2023 „das Jahr der Rekordkälte“ sei. Warum, erfährt man vom österreichischen Sender AUF1. Dieser Sender mit Sitz in Linz besteht seit Mai 2021, gegründet von Stefan Magnet, der auch sein Chefredakteur ist. Für das ZDF ist AUF1 „einer der erfolgreichsten Kanäle für Corona-Leugner, Putin-Fans und Verschwörungstheoretiker“. Die ARD-Tagesschau urteilt: „AUF1 verbreitet Falschmeldungen und Verschwörungsmythen – und erreicht dabei auch in Deutschland viele Menschen.“ Wikipedia schreibt: „AUF1 verbreitet rechtsextreme Inhalte und spricht vor allem Corona-Leugner, Klimawandelleugner, Verschwörungstheoretiker sowie Putin-Anhänger an.“ Eine solche einhellige Kennzeichnung von Mainstream-Medien spricht sehr dafür, dass dieser Sender eigenständig, unabhängig und verlässlich unterrichtet und daher in die persönliche Informationssuche regelmäßig einbezogen werden sollte.

Über den „wärmsten Oktober seit mehr als 125 000 Jahren lustig gemacht

Burgess vom Copernicus-EU-Klimawandeldienst ließ auf ihrem Linked-Account noch wissen, dass, wenn man die Daten des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate gleich Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen) hinzuziehe, es sich zeige, dass der Oktober 2023 der „wärmste Oktober in mehr als 125 000 Jahren“ gewesen sei. Das hat so auch das ZDF wiedergegeben. Darüber lustig macht sich Zuschauer Guy Franquinet, ein Niederländer, der seit vielen Jahren als selbständiger Unternehmer in Deutschland lebt. Er schrieb dem ZDF per E-Mail am 8. November um 17:43 Uhr und zog ZDF und Copernicus so durch den Kakao.

Zu Hause ein paar Tassen abhandengekommen?

„Sehr geehrte Damen und Herren,

heute Nachmittag berichteten Sie um 16:00 Uhr darüber, dass 2023 das wärmste Jahr seit 125.000 Jahren werden könnte. Haben Sie sich da nicht geirrt? Ich komme sogar auf 126.118 Jahre, aber ich kann mich natürlich verrechnet haben. Geht bitte heute heim und schaut dort mal nach, ob da nicht ein paar Tassen abhandengekommen sind.

Mit freundlichen Grüßen

Guy Franquinet“

Die belustigte Ironie aufgegriffen

Franquinets Berechnung von 126.118 Jahren griff mit der gleichen belustigten Ironie am 9. November um 8:39 Uhr ein Gilbert Brands auf: „Das stimmt auch nicht. Ich kann mich noch gut an das Jahr 87.132 vor Christus erinnern, in dem es deutlich wärmer war, und meine Frau hat zusätzlich auf das warme Jahr 22.477 hingewiesen, dem 22.476 ein sehr kaltes folgte. Gruß GB“

Eine weitere vergnügliche Reaktion

Diesen tiefgründigen Stellungnahmen schloss sich vergnüglich am gleichen Tag um 9:22 Uhr ein Walter Ruegg an: „Stimmt auch nicht ganz. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sein Urgroßvater ihm erzählte, dass sein Urgroßvater ihm erzählte …, dass er bei 43 Grad Celsius im Rhein badete, als ein Nilpferd ihn fast getötet hat. Zum Glück wurde es durch einen Elefanten verscheucht. Es war so um das Jahr 117.376 vor unserer Zeitrechnung, in der letzten Zwischeneiszeit. Gruß WR (Walter Ruegg)

PS: Man hat aus der letzten Zwischeneiszeit (Eem-Warmzeit) verschiedentlich Knochen von Nilpferden im Rhein und Elefanten (sogar in Norddeutschland gefunden!), gut drei bis sechs Grad Celsius wärmer als heute. Grönland praktisch eisfrei, Nordpol im Sommer sicher auch (und die armen Eisbären??).

Fakten gegen die Panikmache von Politik und Medien

Apropos, wirklich gemessen wurde die globale Temperatur nie, nur modelliert. Bei globalen Temperaturen handle es sich nie um Messungen, sondern stets um Modellrechnungen – die auf merkwürdige Weise „korrigiert“ würden, sagt der promovierte Ingenieur und Elektrotechniker Bernd Fleischmann im Gespräch mit dem Sender AUF1. Es gebe kaum Wetterstationen, die exakt an derselben Stelle lägen wie vor 100 Jahren. Die meisten seien vom Land in Städte verlegt worden, wo es um zwei bis drei Grad wärmer sei. Fleischmann befasst sich seit Jahren mit dem Klimawandel und resümiert: „Es gibt keine Klimakrise.“ Das Schaffen von Angst basiere auf falschen Informationen und Modellrechnungen. Im Interview widerlegt er sämtliche Klima-Mythen. Die Systemmedien seien an einer faktenorientierten Berichterstattung nicht interessiert. Und in der Wissenschaft würden nur Studien finanziert, die den menschengemachten Anteil am Klimawandel untersuchten. Zudem werde verschwiegen, dass Pflanzen CO2 für ihr Wachstum brauchten – und es in den letzten Jahren deutlich grüner geworden sei. Gegen die Panikmache von Politik und Medien argumentiert Fleischmann mit einer Reihe aufschlussreicher Fakten. Das ganze Gespräch finden Sie in untenstehend.

„Die Wüste wächst nicht, sie schrumpft“

Dass es auf der Erde grüner geworden ist, belegt am Beispiel der Wüsten der Geologe und Klimaforscher Stefan Kröpelin: „Die Wüste schrumpft und wächst nicht.“ Glaube man den Hofmedien, dann werde es auf der Erde nicht nur wärmer, sondern auch trockener. Somit müssten sich die Wüsten wegen vermeintlichen Mangels an Niederschlag ausdehnen. Aber durch seine Arbeit vor Ort kommt Kröpelin, der zu den führenden deutschen Wüstenexperten zählt, zu ganz anderen Ergebnissen.

„Es gibt keinen Klimanotstand“

Ohnehin steht die CO2-Erwärmungshypothese erneut durch wissenschaftliche Arbeiten unter Beschuss. Drei Studien widerlegen den durch CO2 menschengemachten Klimawandel abermals. Doch die Autoren sehen sich Verleumdung und Vergeltung ausgesetzt. Darüber berichtet hat die „Epoch Times“. Das Klima-Narrativ stürzt immer mehr in sich zusammen. Immer mehr renommierte Wissenschaftler der ganzen Welt widersprechen dieser Erzählung energisch. Inzwischen haben bereits 1.831 von ihnen (Stand: 9. November) die Weltklimaerklärung von „Clintel“ unterzeichnet, die eindeutig sagt: „Es gibt keinen Klimanotstand.“

Klima-Apokalypse abgesagt: 2023 ist das Jahr der Rekord-Kälte (AUF1)

AUF1 drängt nach Deutschland: Verschwörungsmythen in Dauerschleife (ZDF)

Sender AUF1: Desinformation ohne Lizenz (tagesschau)

AUF1 (Wikipedia)

Provokante These: CO2 und Temperaturanstieg sind gut (AUF1)

Klimaforscher Stefan Kröpelin: „Die Wüste schrumpft und wächst nicht“ (EIKE)

Wissenschaftler in Aufruhr: Studien widerlegen erneut menschengemachten Klimawandel („Epoch Times“)

Das Klima-Narrativ wackelt: Wissenschaftler kontern „politischem Instrument“ („Epoch Times“)

There ist no Climate Emergency (clintel)

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.