Freibier Das treffliche Trinkgefäß Teil 1

Krüge aus Stein und Silber

von Helge Pahl

An dieser Stelle wurde es wiederholt erläutert: Bier ist das schönste Getränk der Welt. Wie bei einer schönen Frau kann die volle sensorische und vor allem optische Pracht des Trankes aber nur im richtigen Kleid, sprich im Gefäß wirklich zur Geltung kommen. Woher weiß die Frau, welches Gewand ihr heute am besten zu Gesicht steht?

Öffnet sie den Kleiderschrank, ist das Wehklagen oft groß, denn die Auswahl ist, zumindest in ihrer subjektiven Wahrnehmung, stets spärlich. Analog fragt sich der auf Bierexkursion befindliche Genussfreund: Was ist das rechte Gefäß für das Bier des Feierabends? Der erste Gedanke schweift natürlich zum Material Glas. Mit ihm sind wir gut vertraut und assoziieren es sofort als ultimativen Container und das nicht nur für unsere Lieblingsflüssigkeit Bier. Glas hat übrigens keinen festen Aggregatzustand, sondern wird physikalisch als sehr langsam fließende „feste Flüssigkeit“ bezeichnet, weil die Glasmoleküle sich nicht in festen Kristallgittern anordnen, sondern ihre zufällige Anordnung behalten. Wer ein Trinkglas benutzt, trinkt also eine Flüssigkeit aus einer Flüssigkeit.

In der Geschichte des Biertrinkens ist die Verwendung von Gläsern jedoch eine relativ neue Mode. Obwohl der Mensch bereits seit dem Altertum Glas herstellt – das älteste erhaltene gläserne Trinkgefäß ist der Glaskelch des ägyptischen Königs Thutmosis III. und datiert auf 1450 vor Christus – wurde Bier bis weit ins 20. Jahrhundert hinein weitestgehend im Steinkrug oder tönernen Seidel ausgeschenkt.

Das war zunächst der größeren Verfügbarkeit von irdenem Geschirr und dem damit einhergehenden geringeren Preis geschuldet. Bei Steinkrügen macht sich zudem der Effekt der Verdunstungskälte bemerkbar. Kondens- und Spülwasser an der Oberfläche des frisch gefüllten Steinkruges verdampfen unter Einwirkung von Sonnenstrahlen. Dabei wird dem Krug Wärme entzogen, was den schönen Effekt hat, dass man selbst im sonnigsten Biergarten stets einen kühlen Schluck aus dem Humpen nehmen kann. Den gleichen Effekt erfährt man übrigens auch unter den Kastaniendächern der ursprünglich bayrischen Biergärten. Sie entstanden oberhalb der traditionellen Bierkeller, in denen die Brauer ihr Bier in den Sommermonaten einlagerten. Zum Ende des Sommers, als Erntedankfesttrunk, durften die Brauer ihr frisch aus dem Keller befreites Bier ausschenken, obwohl sie kein Krugrecht besaßen. Die flachen Wurzeln der Kastanien beschädigen die Kellergewölbe nicht und ihre Blätter spenden an sonnigen Tagen nicht nur Schatten, sondern an ihrer Oberfläche verdunstet außerdem Wasser. Dadurch wird der Umgebung des Baumes Wärmeenergie entzogen. Ohne elektrische Hilfe genießt der Biertrinker trotz Hochsommers in angenehmer Kühle eine kalte Maß. Biergenuss, sowohl aus dem Steinkrug als auch unter dem Kastanienbaum – die beides völlig klimaneutrale Klimaanlagen sind –, ist daher die perfekte Behandlung gegen Wahnvorstellungen, die durch den menschengemachten Klimaschwindel hervorgerufen worden sind. Der unverkennbare musikalische Klang des beim Zuprosten aneinanderschlagenden Steingutes vertreibt die bösesten Angstgeister.

Allerdings hat die Sache leider einen Haken, denn seit 2014 muss in allen Steinkrügen der sogenannten Europäischen Union ein vorauseilender Warnhinweis eingebrannt sein. „Nicht für schäumende Getränke zu verwenden“, ziert nun den auch unter dem Namen „Keferloher“ bekannte Steinzeug-Bierkrug. Der Hintergrund ist wie folgt: Ein ganzes Bataillon von Lobbyisten verfolgter EU-Bürokraten kümmert sich vermeintlich um das Wohl seiner Bürger, weil diese bekanntermaßen allesamt zu blöde und unfähig sind, sich selbst um ihre Belange zu kümmern. Und so wurde in Brüssel im Jahr 2014 festgestellt, dass ein Krug nicht einfach ein Krug ist, sondern „ein Hohlmaß, das für die Bestimmung eines festgelegten Volumens einer zum sofortigen Verbrauch verkauften Flüssigkeit ausgelegt ist“. Schankgefäße müssen einen Eichstrich haben, der die genormte Füllmenge markiert. Fehlt dieser oder ist er unter Schaum verborgen, merkt der tumbe Konsument nicht, dass der Wirt, der naturgemäß Unternehmer, ergo Kapitalist und somit potenziell Betrüger ist, ihn übers Ohr haut. In einer klassischen Good-Cop-, Bad-Cop-Posse hat man dem Gast allerdings ermöglicht, dass er dennoch schäumende Getränke aus Steinzeug trinken kann. Denn der gutmeinende Teil des Staatsapparates in Form des Bundeslandes Bayern hat den unsensiblen Eurokraten folgenden Kompromiss abgerungen: Steinkrüge eignen sich doch zum Biertrinken, wenn der Wirt dem Gast ein Referenzmaß zur Verfügung stellt, in das er sein frisch Gezapftes zwecks Volumenprüfung vor dem Trinken umfüllen kann. Die Regelung stammt aus dem Jahr 2014. Damals hat man sich noch keine Sorgen darum gemacht, wie viel CO2 dabei entbunden wird. Dass der mündige Konsument durchaus selbst für sich sorgen kann, zeigt der Verein gegen betrügerisches Einschenken e.V., dessen Wurzeln bis ins Jahr 1899 zurückgehen. Unter anderem prüfen die Mitglieder des Vereins regelmäßig die Füllmengen der Maßkrüge auf dem Münchner Oktoberfest. Auf der Wiesn ist jede Maß im Durchschnitt um zehn Prozent unterfüllt (siehe ef 197). Wenn man als Gast dagegen aufbegehrt, wird man naturgemäß von den Kellnern ignoriert. Die Stadt München, die sich anmaßt, das korrekte Maß der Maß kontrollieren zu müssen, bleibt indes weitestgehend tatenlos. Das ist nicht verwunderlich, denn als größter Profiteur und Teil des Oktoberfest-Brauereikartells hackt man den anderen Krähen kein Auge aus.

Nichtgläserne Krüge, Humpen und Seidel bestehen aber nicht nur aus Steinzeug. Auch Metalle, wie beispielsweise Silber, haben sich in der Geschichte als Material bewährt, freilich nur bei den Besserbetuchten. Der Silberschmied ist traditionell ein Gefäßemacher, der es versteht, geduldig, geschickt und kunstvoll Becher, Krüge, Kelche, Vasen, Pokale aus Blech zu treiben. In meinem Heimatort gibt es eine traditionsbewährte Schützengilde, der auch ich angehöre. Im Laufe von fast fünf Jahrhunderten haben Dutzende von Gildebrüdern der Gilde unter anderem metallene Krüge geschenkt. Allein die gravierten Inschriften, die den freiwilligen Schenkungsakt bezeugen, sind heute für Heimatforscher ein unerschwinglicher Schatz. Vermutlich werden die Krüge deshalb von uns als „Silber“ bezeichnet, obwohl sie weitestgehend aus Zinn sind und zuweilen auch mit nicht EU-konformen übergrenzwertigen Bleianteilen glänzen, wenn auch nur matt. Das hindert uns Gildebrüder nicht, daraus unser traditionelles Braunbier zu trinken, wenn es an der Zeit ist. Während des Festes kreist jedoch nur ein Zinnkrug über den Tisch, an dem 36 Menschen tafeln. Der krugbesitzende Trinker klopft auf den Tisch und fordert so seinen Nebenmann zum Trinken auf. Dieser nickt. Der Klopfer nimmt sodann einen tüchtigen Zug und wünscht seinem Nachbarn etwas Gutes (wie beispielsweise Freundschaft, Gesundheit, Wohlstand, guten Sex …), was der Bewünschte schließlich mit seinem Schluck aus dem Kruge besiegelt. Nun ist der Krug seiner, doch alsbald wendet er sich wiederum seinem Nebenmann auf der anderen Seite zu und wiederholt das Ritual, und so geht es fort. (Keine Angst: Die Viren des sich über den Abend vermischenden Speichels der Trinker werden umgehend vom toxischen Blei, das der Zinnkrug enthält, abgetötet.)

Wie bei allen Dingen, so ist auch der Wert eines Trinkgefäßes subjektiv. Deshalb können Eurokraten ihn nicht stehlen. Ob wir aus profanem Steinzeug oder glänzendem Silber trinken: Wertvoll sind die Momente, in denen wir uns in Freiheit und Freundschaft den Schaum von den Lippen wischen.

