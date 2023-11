Die dritte deutsche Diktatur Permanenter Bummelstreik

11. November 2023

Über die letzten Tage der Herrschenden

von Roland Woldag

Man kann diesen Staat gar nicht so sehr bescheißen, wie er es verdient!“, war ein gängiger Fluch in der DDR. Der Alltag in dieser von mir als eingezäuntes Arbeitslager erlebten „Zone“ begann in der Regel vor sechs Uhr und startete mit einem wegen der Mangellage wenig abwechslungsreichen Frühstück. Das Weißbrot …