Bleigrau Die „Farben“ des Sozialismus

16. Juni 2024

Spektralanalyse einer bleiernen Zeit

von Roland Woldag

Wer hinter dem Eisernen Vorhang aufgewachsen ist, kennt noch die allgegenwärtige An- oder Zumutung des Sozialismus und des Verfalls: Bleigrau, die „Farbe“ einer schweren, also bleiernen Zeit, die sich wie eine Last auf die Seelen der Menschen legt und sie gebeugt und fade erscheinen lässt. Grau wird am Ende alles, …