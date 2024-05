Eigenproduktion von Wein Die Obstweinkolumne aus dem Kieler Anbaugebiet

02. Mai 2024

Meine Erfahrungen als Winzer

von Roland Woldag

In jedem Herbst ist es derselbe Jammer. Allerorten sieht man Obstbäume, die ihre Umgebung ohne Not in Fallobstwiesen verwandeln. Die Notwendigkeit, Vitamine für den Winter durch Konservierung zu sichern, hat sich im Überfluss der Super- und Biomärkte aufgelöst, dort sind die Früchte auch schöner und man braucht sich im Regal …