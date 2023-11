Ernstfall. Regieren am Limit „Triumph des Willens“ war wohl witziger

13. November 2023

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

Bildquelle: (Ernstfall) von Youtube / ARD / SWR ARD-Propaganda im Krieg: Neue Deutsche Wochenschau

Propagandafilme machen immer nur die anderen. Die eigene Partei oder Interessensgruppe hingegen dreht Image- , Werbe- oder Dokumentarfilme, wenn sie denn überhaupt ihre manipulativen oder verführerischen Absichten zu erkennen gibt. Anders als in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts ist der Begriff „Propaganda“ heute ausschließlich negativ konnotiert, was aber nicht bedeutet, dass das Genre mit Leni Riefenstahls Entnazifizierung aufgehört hätte zu existieren. Im Gegenteil geht es ihm heute besser als je zuvor.

Im September 2023 wurden gleich zwei Kinofilme über den ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Gang veröffentlicht, einer lobhudelnd („Kurz – der Film“), einer „kritisch“ („Projekt Ballhausplatz“). Das Publikumsinteresse war in beiden Fällen nur mäßig. Es ist kaum überraschend, dass es der „kritische“ (natürlich linke) Film war (zu 80 Prozent mit öffentlichen Fördergeldern finanziert), der ein wenig mehr Besucher anlockte. Als Bonus gab es noch einen dritten Film, der online erschien, eine weitere Epopöe mit dem vollmundigen Titel „Sebastian Kurz – the Truth“, bizarrerweise gedreht von einem kroatischen Nationalisten.

Doch auch den bundesdeutschen Connaisseuren der zeitgenössischen Regierungsheroik bieten sich vortreffliche Chancen, ihre kostbare Lebenszeit in stundenlange Glorifizierungen ihrer Lieblingspolitiker zu investieren. Zum Beispiel in eine dreiteilige SWR-Doku-Serie von Stefan Lamby, die den bisherigen Ruhmestaten der Ampelregierung ein ehernes Denkmal zu setzen sucht. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland bewarb den Film hymnisch als „eindringliche Chronik von Höhen und Tiefen, von politischen Drahtseilakten und gewagten Manövern“. Das klingt ja richtig spannend. Aber ist es das auch?

Schon in der allerersten Szene hat man eher das Gefühl, eine Reportage über eine psychiatrische Anstalt zu sehen: Merkels letzter Gang aus den heiligen Hallen des Kanzleramts, flankiert links und rechts von in die Hände klatschenden Menschen, die FFP2-Masken im Antlitz tragen (Sie erinnern sich?), untermalt mit ruhelos treibendem Klaviergeklimper. Natürlich trägt auch das Lebewesen im Hosenanzug eine solche Maske, ebenso die Journalisten, die es umzingeln. Als wäre der Bescheuertheitsgrad allein dieser Szenerie nicht schon immens genug, hebt nun eine Erzählerstimme an und intoniert die Worte: „Es war einmal. Es war einmal eine neue Regierung mit guten Vorsätzen.“ Die erste Märchengestalt, die zu Wort kommt, ist das kindliche Fräulein Baerbock, das mit süßem Lächeln tiefsinnige Worte von der Honigkuchenpferdzunge tropfen lässt, die offenbar ein Gedicht von Hermann Hesse anklingen lassen sollen: „Jede neue Regierungszeit ist ein neuer Anfang, und bekanntermaßen hat jeder Anfang einen Zauber inne.“ Schnitt zurück zu Merkels Abschied, wie sie ihren ebenfalls mit Gesichtskübel bewehrten Nachfolger Olaf Scholz mit einem lässigen „Faustcheck“ begrüßt, eine neu-normale Umgangsform, die verhindern soll, dass man sich per Handschlag mit Corona ansteckt.

Nach diesem exquisiten „Cringe“, wie die jungen Leute heute sagen, erscheint Christian Lindner (ohne Maske) und erinnert sich daran, dass er „zunächst vorsichtig“ gewesen sei, „denn das ist eine große Verantwortung“. Sodann Robert Habeck (ohne Maske), der seine damalige „wilde Entschlossenheit“ beschwört, „jetzt den Aufbruch auch zu organisieren“. Man beachte: „Auch“ zu organisieren! Als Nächstes wieder Fräulein Baerbock (ohne Maske) im dunkelblauen Kleid, wie sie, gefolgt von einer Kubrick-Steadicam, mit verantwortungsschwerer Miene und schnellem Schritt einen Gang entlangeilt, begleitet von einer bedeutungsvoll gestikulierenden Dame, die ihr irgendetwas Bedeutungsvolles mitteilt. Es folgt der erste dramatische Donnerschlag: „Doch dann“, so die Stimme des Märchenerzählers, „dann kam alles ganz anders.“ Nächstes Bild: Die Mann- und Frauschaft des neuen Kabinetts präsentiert sich auf einer Treppe des Kanzleramts den Pressefotografen, in der ersten Reihe Faeser, Habeck, Scholz, Lindner und Baerbock, nun ohne Masken, da sie diese vorher in die Hosentaschen gewurschtelt haben, allerdings in einem Sicherheitsabstand von etwa zwei Metern nebeneinander aufgereiht, damit sie sich nicht mit Corona anstecken. Aus dem Off erklingt die Stimme der ersten feministischen Außenministerin Deutschlands: „Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürgern (sic), wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.“ (Schnitt auf Brustbild Scholz mit offenem Hemdkragen und schwarzer FFP2-Maske vor Mund und Nase, offenbar in einem Fahrstuhl stehend). „Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda (Schnitt auf Scholz von hinten, wie er durch ein Fenster auf den Reichstag und somit wohl auf die Demokratie selbst blickt) hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen.“ Scholzens Gestalt bleibt im Bild, doch der Anblick des Bundestags wird, einer Vision gleich, von apokalyptischen Szenen überblendet: Kampfhubschrauber über den Dächern einer Stadt, eine Straße, die vom Feuerball einer Explosion überrollt wird. Dann Präsident Putin, der auf Russisch irgendetwas Schreckliches und Bedrohliches sagt. „Kriegstreiber!“, ruft eine Stimme aus dem Off. Schnitt: Sie gehört Olaf Scholz! Mit beiden Händen umklammert er pathetisch das Mikrophon, einem Rockstar ähnelnd, der eine Powerballade schmettert: „Kriegstreiber“, wiederholt er das Epitheton, das ihm eben aus einer Meute wutentbrannter, ungeimpfter, vermutlich rechtsextremer Friedensschwurbler an den kahlen Charakterkopf geschleudert wurde, und kontert mutig: „Kriegstreiber ist Putin!“ Schnitt zurück zur Rückenansicht Scholz‘ aus der vorangehenden Einstellung, vor sich nunmehr russische Raketenwerfer in voller todbringender Aktion, gefolgt von straßenblockierenden Klima-Aktivisten, die von Polizisten rüde aus dem Weg geräumt werden, einem Auftritt der bekannten Rechtsextremistinnen Alice Wagenknecht und Sahra Schwarzer, einer weiteren Aufnahme der pöbelnden Putinversteher, dann Chinas Staatspräsident Xi Jinping aufrecht stehend in einer schwarzen Limousine, eine weitere Explosion, schließlich ausgebrannte Wohnblöcke (vermutlich in der Ukraine), dann endlich der Vorspanntitel: „Ernstfall – Regieren am Limit“.

Ich bin nun erst bei Minute 1:25 der ersten Folge der ersten Staffel angelangt, deren Informationsgehalt auch in den darauffolgenden rund dreißig Minuten keine nennenswerte Vertiefung erfährt. Auch ästhetisch tut sich nicht viel: Wenn die vielgeliebten Ampel-Stars nicht gerade tiefsinnig aus einem Fenster gucken (fast schon ein Running Gag), um der „unglaublichen Herausforderung“ (Regisseur Lamby), die mammutschwer auf ihren aufopferungsvollen Schultern lastet, auch mimisch und körpersprachlich geziemenden Ausdruck zu verleihen, geben sie Fluffsätze von sich oder tun anderweitig so, als ob sie etwas arbeiten würden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so schwallieren und simulieren sie noch heute.

Von „gewagten Manövern“ ist wenig zu bemerken, sieht man von der Dreistigkeit ab, die staatlich abgepressten Rundfunkgebühren für derart unkreativ fadenscheinige Speichelleckereien zu verwenden. Ich wünschte, ich könnte wenigstens sagen, dass der Film durch unfreiwillige Komik unterhält, aber am Ende waren die endlosen SA-Paraden in „Triumph des Willens“ witziger und abwechslungsreicher. Symptomatisch für den Scheincharakter der bundesrepublikanischen Medien und Politik ist das Machwerk allemal. Verantwortungsvoll habe ich mich aufgeopfert, um es mir anzusehen. Damit Sie es sich ersparen können.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 13. Oktober erschienenen November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 237.