Trans ist Trend Wie eine Ideologie unser Land verändert

14. Oktober 2023

Dokumentarfilmkritik

von Martin Lichtmesz

Bildquelle: Foto (Film) von Nius / Youtube Der Aufklärung verpflichtet: Judith Sevinç Basad in „Trans ist Trend“

Im Herbst wird der Bundestag darüber abstimmen, ob das sogenannte „Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag“ in Kraft treten soll. Dieses soll entsprechend geneigten Personen erlauben, ihren „Geschlechtseintrag“ und Vornamen durch das bloße Ausfüllen eines Formulars festlegen und ändern zu können. Es soll also in Zukunft genügen, …