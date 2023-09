Absenkung des Wahlalters Make Berlin grün again

22. September 2023

Werden Stadt und Land allmählich sturmreif reformiert?

von Jan Mehring

Diese innerberufliche Flexibilität muss man einfach lieben: Nun soll in der seit langer Zeit erstmals wieder CDU-geführten Erfolgsschablone Berlin aller scheinkonservativen Law-and-Order-Rhetorik von Bürgermeister Kai Wegner zum Trotze etwas vollzogen werden, das selbst in rot-rotem (2001–2011) beziehungsweise rot-rot-grünem Schoße (2016–2023) nie über das Stadium reinen Wunschdenkens hinausgekommen ist. Da seit Auftreten der AfD so eng miteinander geschmust, geschmaust und gemauschelt wird wie nie, soll gegen deren alleinigen Widerstand das Wahlalter für Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus auf 16 Jahre gesenkt werden.

Alle eintrainierte Einigkeit auf Abruf hätte es hierfür nicht einmal gebraucht, denn die dazu notwendige entsprechende Änderung der Landesverfassung wäre für den schwarz-roten Senat gemäß aktueller Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses wahlweise mit den Grünen oder der Linkspartei zu haben – und dass beide Parteien ebendiese Reform jeweils bedingungslos unterstützen, ist weder neu noch allzu verwunderlich. Wie so häufig nähert man sich der Antwort auf das Warum am besten anhand der altbewährten Hilfsfrage, wem der größte Nutzen eines etwaigen Vorhabens zufällt. Hierzu ist ein Blick auf die Altersstruktur der anvisierten Wählerschaft aufschlussreich, zu der dank der Berliner Wahlwiederholung aus dem Februar 2023 ausreichend aktuelle Daten vorliegen.

Diese weisen die Wählerzustimmung zu jeder einzelnen der berücksichtigen Parteien für jeweils verschiedene Alterssegmente aus. Aufgrund dessen, dass der Anteil der vernachlässigten sonstigen Parteien am gesamten Stimmenaufkommen zwischen den Alterssegmenten stark schwankt und somit keine absoluten Zahlen zu Vergleichszwecken geeignet sind (zum Beispiel bei Alterssegment 18 bis 24 Jahre Anteil sonstiger Parteien bei 22 Prozent, bei 70 Jahre und älter nur vier Prozent), habe ich für jedes Alterssegment jeweils den Anteil des rot-rot-grünen Blocks am Block aller berücksichtigen Parteien (FDP, AfD, Linke, Grüne, CDU und SPD) berechnet.

Bei dieser Vorgehensweise fällt auf, dass der Stimmenanteil des rot-rot-grünen Blocks von den jüngeren zu den älteren Alterssegmenten (fortan nur noch „Segmente“ genannt) mit Ausnahme des jüngsten und des ältesten Segments, wovon Letzteres traditionell eine hohe Parteibindung zugunsten der Mitte aufweist, fortlaufend zusammenschrumpft:

18–24 Jahre: 65 Prozent

25–34 Jahre: 69 Prozent (+4 Prozentpunkte)

35–44 Jahre: 60 Prozent (–9 Prozentpunkte)

45–59 Jahre: 49 Prozent (–11 Prozentpunkte)

60–69 Jahre: 46 Prozent (–3 Prozentpunkte)

70 Jahre und älter: 49 Prozent (+3 Prozentpunkte)

Für das Verständnis nachfolgender Schilderung sei Einsichtnahme in die zugrunde liegende Quellgrafik, die sich als Link unter dem Artikel findet.

Zwar liegt der Schwerpunkt des rot-rot-grünen Blocks nicht im jüngsten Segment (18–24 Jahre), sondern im zweitjüngsten (25–34 Jahre), während das jüngere Segment beziehungsweise alle älteren Segmente links beziehungsweise rechts des Schwerpunktsegments im Vergleich schwächer abschneiden, sodass vom geplantermaßen hinzuzunehmenden Linksaußen- bzw. Jüngstsegment (16-17 Jahre) eher keine Werte vom Niveau des Schwerpunktsegments (69 Prozent rot-rot-grüner Anteil) zu erwarten sind. Der potenzielle Mehrnutzen besteht allerdings nicht allein darin, ein Rekord-, sondern lediglich ein gegenüber dem Wahlergebnis vom 12. Februar überdurchschnittlich Rot-Rot-Grün wählendes Segment zu erschließen und auf diese Weise das Stimmgewicht insgesamt in dessen Richtung zu verschieben. Dessen Anteil am gesamten Stimmenaufkommen betrug zum Zeitpunkt der Wahlwiederholung lediglich 49 Prozent und lag damit mitten im Niedrigstniveau innerhalb der drei ältesten Segmente, demzufolge die geplante Reform zweifelsfrei zwar vermutlich überschaubare, aber mitunter den Unterschied machende Zugewinne in Aussicht stellt. Nicht selten hängen bestimmte potenzielle Koalitionsmöglichkeiten an nur wenigen, teilweise auch nur an einem einzigen Parlamentssitz.

Erst eine Schlacht gewinnen, dann den Krieg

Allerdings griffe man mit einem rein auf die Hauptstadt zentrierten Blick zu kurz, denn deren Vorhaben ist nicht die erste, sondern lediglich eine weitere Kerbe im Holz der Reformen. Mit Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Brandenburg und Baden-Württemberg ist das Wählen ab 16 Jahren bereits in sechs Bundesländern möglich, mit Berlin käme ein siebtes und (vor allem in medial-bundespolitischer Hinsicht) symbolisch starkes Bundesland hinzu. Sollte bald ein achtes folgen, ist bereits zahlenmäßige Parität zwischen Wahlen ab 16 Jahren ermöglichenden beziehungsweise nicht ermöglichenden Bundesländern erreicht, sodass das Losbrechen einer Debatte über bundesweites Vereinheitlichen zugunsten dessen nicht mehr fern und bei Einführung in einem neunten Bundesland nur noch eine Frage kürzerer Zeit ist.

Es ist nicht schwierig, sich die zahllosen möglichen rhetorischen Figuren vorzustellen, mit denen die angebliche Notwendigkeit bekräftigt werden wird, dass man „mit der Zeit gehen“ und/oder sich (was in der deutschen politischen Psychologie tief verankert ist) „dem Mehrheitstrend beugen“ müsse. Letzteres wird Hochkonjunktur erfahren, sobald die Anzahl der Wahlen ab 16 Jahren ermöglichenden Bundesländer nach Hinzukommen eines neunten die Anzahl jener überstiegen haben wird, die sich bislang aus guten Gründen dagegen sperrten.

Dabei sollte man sich nicht der Illusion hingeben, der Eroberungsgewinn der anderen Hälfte aller Bundesländer gleiche jenem des ersten und sei ebenso verdaulich wie ebendieser. Zur Veranschaulichung dieses Trugschlusses habe ich Sachsen, das mit gut vier Millionen Einwohnern dem Bevölkerungsdurchschnitt je Bundesland von gut fünf Millionen Einwohnern recht nahekommt, daher recht repräsentativ und mit schwarz-rot-grüner Regierung mit Blick auf Berlins Einführungsplänen zugunsten des Wählens ab 16 Jahren durchaus auch nachahmungsverdächtig ist, als hypothetisches achtes Bundesland zur ersten Bundesländerhälfte hinzugefügt.

Unter dieser Annahme böten sich demgegenüber als andere Hälfte die Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Bayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt für weitere Eroberungsgewinne infolge entsprechender Reformen an. Diese beherbergen allerdings circa 66 Prozent und damit etwa zwei Drittel der Bundesbevölkerung, die zudem im Durchschnitt geringfügig jünger sind und demnach erwartungsgemäß gegenüber Rot-Rot-Grün offener, als es das Bevölkerungsdrittel der bereits eroberten ersten Bundesländerhälfte sein dürfte.

Angesichts dessen erscheinen die angestrebten Reformvorhaben bereits in einem ganz anderen Licht, dasr weniger von „Respekt“ für die jungen Neuwähler als viel mehr von wahltaktischen Erwägungen herrührt und erst kumuliert auf Bundesebene seine wahre Wirkung entfaltet.

Vergessen werden darf dabei nicht, dass ebendiese Entwicklung aus mehreren Gründen vermutlich speziell weitere grüne Regierungsbeteiligungen auf Landesebene (die es bereits in elf von 16 Ländern gibt) begünstigen wird. Erstens profitieren diese mit am stärksten von einer jungen Wählerschaft, zweitens droht der FDP zugunsten der Grünen als Ersatzpartner in immer mehr Bundesländern der Rausschmiss aus den Landesparlamenten und drittens schauspielern die jeweiligen Länder mit zunehmendem Erstarken der AfD die angebliche Notwendigkeit, frühere Ablehnung gegenüber den Grünen sukzessive zu „überdenken“ (sofern überhaupt noch vorhanden). Das rein numerische Anwachsen grüner Landesregierungen stärkt deren Stellung im Bundesrat mit seinen wesentlichen Veto- und Gesetzgebungskompetenzen. Insofern stellen entsprechende Reformen Zugewinne für Rot-Rot-Grün (oder besser Grün-Rot-Rot) in beiden Parlamentskammern auf Bundesebene sowie jeweils auf Landesebene in Aussicht, von der kommunalen Ebene mal abgesehen.

Hinzu käme das Reformfallenproblem, dass es zur Rückabwicklung dessen schlechterdings jene bräuchte, die am meisten von alledem profitieren und sich einer solchen erwartungsgemäß aus Eigeninteresse entgegenstellen dürften, sodass eine politisch schlagseitige Zustandsverstetigung droht.

Abschließend sei einerseits der Vollständigkeit halber erwähnt sowie andererseits prognostiziert, dass die Einführung des Wählens ab 16 Jahren für die anstehende Wahl zum EU-Parlament im kommenden Frühling bereits im vergangenen November vom Bundestag beschlossen wurde und die Erweiterung des Ausländerwahlrechts das nächste entsprechende Brett sein dürfte, an dem gesägt wird. Und um sich auszutüfteln, wer von diesem wiederum profitiert, braucht es keinen sogenannten „Experten“ – dies kann ein jeder selbst.

Wahlverhalten bei der Wahl des Abgeordnetenhauses in Berlin am 12. Februar 2023 nach Alter (Statista)