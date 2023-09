21. September 2023

Luhmann und die Schule

Blankertz, Stefan: Antiherrschaftlicher Widerstand ist keine Systemkategorie. Luhmann und die Schule, 152 Seiten, 12,80 Euro, BoD 2023

Stefan Blankertz greift mit seinem neuesten Buch ein strittiges Thema auf: die staatliche Schulpflicht. „Was die öffentlichen Schulen betrifft, dominieren die Fragen, warum es so unüberwindliche Disziplinprobleme zu geben scheint, warum etliche Schüler scheitern und warum Lehrersein einer der Berufe mit der höchsten Rate von Frühverrentung ist. Für Schüler, Lehrer und Eltern ist die Schule oft kein Ort beschaulichen Lernens, vielmehr täglicher Krampf.“ Diese Probleme diskutiert der Autor anhand zweier Werke (Erziehungssystem der Gesellschaft und Reflexionsprobleme im Erziehungssystem) von Niklas Luhmann, dessen Systemtheorie einen prägenden Einfluss auch auf die Pädagogik ausübte. Luhmann rechtfertigt die gegenwärtige Schulorganisation als die allein vernünftige Form der Erziehung. Jegliche Alternative wird dabei bestritten. Statt über Schularten zu streiten, beginnt die Kritik von Blankertz bei der Schulpflicht, dem Berechtigungswesen sowie der politischen Verfügung über die zu lehrenden Inhalte durch den Staat. Während nach Luhmann die Schulpflicht keinen Einfluss auf das Geschehen im Erziehungssystem haben soll, liegt für Blankertz hier eines der Hauptprobleme. Ein Kind, das eine innere Abwehr gegen die Schule entwickelt, hat nur drei Alternativen: erstens Unterwerfung, zweitens Kampf gegen die Lehrer und drittens Flucht (Schulschwänzen). Eltern, die die Probleme dieser Kinder ernst nehmen, haben sechs Möglichkeiten: Unterwerfung, Hinnahme von Sanktionen, Auswandern, Klage, Einrichtung einer eigenen Schule (was aber meist vom Staat unterbunden wird oder aber erhebliche Kosten verursacht) sowie zuletzt: Die Eltern versuchen, den Einfluss der Schule durch persönliche Betreuung zu neutralisieren. Nach der Kritik an Luhmann bietet der Autor eine Analyse der Schulorganisation anhand der Feldtheorie Kurt Lewins (1890–1947) sowie zum Schluss einen kurzen Abriss der Staatsentstehung. Unbedingte Leseempfehlung!



