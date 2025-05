21. Mai 2025

Das neueste Buch von Stefan Blankertz ist eine Geschichte der Gestalttherapie. (Gestalttherapie: Menschen in psychischen Nöten beizustehen und beim Zurückfinden in Lebensfreude zu unterstützen, ohne sie in die Tretmühle zu reintegrieren.) Diese Therapieform ist überwiegend unbekannt, da sie auch von den Krankenkassen nicht bezahlt wird. Ausgehend von Freud und Reich über Goldstein, Buber, Lewin und Friedländer wird der Weg der Protagonisten Laura und Fritz Perls sowie von Paul Goodmann erzählt. Insoweit folgerichtig, da der Autor Goodman schon als Schüler 1972 als anarchistischen Schulkritiker entdeckte und 1982 über ihn promovierte. „Sowohl ihrem Ursprung als auch ihrem Herzen nach ist die Gestalttherapie ein anarchistischer Ansatz. Das bedeutet, dass sie nur außerhalb des staatlichen Gesundheitssystems überleben kann.“ Blankertz nutzt die Geschichte, um die Probleme zwischen den individuellen Bedürfnissen der Menschen und den gesellschaftlichen Bedürfnissen nach Ordnung und Gegenseitigkeit zu diskutieren. Neben einer Kritik des Behaviorismus und des Holismus, Aussagen zur Wirkung von Lob und Tadel sowie zu den Frühsozialisten lässt er auch Landauer zu Wort kommen. „Ein Zusammenschluss natürlicher Art ergibt sich für Menschen nur da, wo wir in örtlicher Nähe, in wirklicher Berührung beisammen sind.“ Faszinierend: ein erkenntnistheoretischer Beweis, dass die Erde keine Scheibe sein kann. Aktuell der Bezug zum Krieg mit Selbstkritik: „Wie anders als durch Krieg kann man sich gegen einen kriegerischen Angriff und ein verbrecherisches Regime zur Wehr setzen? Die Antwort blieb Gandhi schuldig, Goodman blieb sie schuldig, und auch ich kann sie nicht präsentieren.“ Schlussendlich: „Es ist Unrecht, etwas zu erzwingen, auch wenn es unseren eigenen moralischen Vorstellungen entspricht.“ Insoweit ist das Buch weit mehr als eines über Gestalttherapie. „Die Ehe zwischen Liberalismus und Demokratie ist historisch gescheitert.“ Was nottut, ist Autonomie und Dezentralisation.

