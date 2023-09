economics2go – Teil 2 Warum Marktwirtschaft überlegen ist

19. September 2023

Die zentralen Marktmechanismen

von Jan Mehring

Denn sie wissen nicht, was sie tun

Immer wieder wird Befürwortern des freien Marktes vorgeworfen, ihr Befürworten beschränke sich auf rein theoretische Überlegungen, doch von praktischem Funktionieren selbiger könne definitiv keine Rede sein. Unter Auslassung der Tatsache, dass wirtschaftlich freiere Staaten in praktisch allen sozialwissenschaftlich beobachtbaren Hinsichten besser abschneiden als unfreiere, wird häufig wird versucht, ebendiese Ablehnung mit „Man sieht ja, dass ...“-Sätzen zu untermauern, abzielend etwa auf eine historisch weit geöffnete Schere zwischen Arm und Reich oder auf noch immer um sich greifende Armut in Ländern der sogenannten „Dritten Welt“.

Dass nur die wenigsten Vertreter dieser strukturellen Abwehrhaltung aus Angst vor argumentativen Zugeständnissen an den sogenannten „Kapitalismus“ (wahlweise auch Neoliberalismus, begrifflich wild durcheinandergeworfen) offen einräumen würden, dass besagte Missstände nicht von zu viel, sondern von zu wenig Marktlogik herrühren, mag nicht überraschen. Offenes Einräumen von Irrtümern ist bis heute, speziell im politischen Betrieb, eine dermaßen schmerzhafte Aussicht, dass zu dessen Umgehen selbst milliardenschwere Schäden am Steuerzahler oder dreisteste Schwindeleien vor laufender Kamera nicht zu viel des Guten sind – eine altbekannte menschliche Charakterschwäche, die historisch schon viel Porzellan zerschlagen (lassen) hat.

Vielmehr als auf der reinen Lust am Beharren fußt besagte, zumeist hochemotional ausgelebte Abwehrhaltung auf schlichtem Unwissen, wie das vermeintlich unerbittlich verschlingende Monster Marktwirtschaft tatsächlich funktioniert. Aus diesem Grunde widme ich mich in dieser Ausgabe von economics2go den zentralen Preismechanismen, die der Marktwirtschaft ihre überwältigende Überlegenheit mitverschaffen. In mindestens einer daran anschließenden Ausgabe werden weitere in verschiedenen Anwendungs- beziehungsweise Erscheinungskontexten folgen, obgleich es (großartigerweise!) schier unmöglich ist, sie alle zu erfassen.

Tendenzen nicht mit Automatismen, Planlosigkeit nicht mit Erfolglosigkeit verwechseln

Vorab ist noch anzumerken, dass alles im Rahmen des Aufgezeigten zwar keine sich mit mathematischer Gewissheit in Gang setzende Automatismen, aber doch immerhin von den allermeisten Individuen zu erwartende Regel- und Tendenzhandlungen mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit beschreibt, die in Summe, obgleich jeweils für sich einzeln und unabhängig voneinander erfasst, de facto letztlich als ökonomische Missverhältnisse abmildernde Gruppenhandlungen wirken. Im Folgeabschnitt wird klar, was damit gemeint ist.

Diese können zudem gemäß ihrem nicht kollektiv abgesprochenen und demnach unorganisierten Zustandekommen niemals den Anspruch erheben, perfekte („markträumende“) Versorgungszustände mit exakt harmonisierter Deckungsgleichheit von Angebot und Nachfrage zu erzielen, unter denen es weder an einer einzigen Gutseinheit mangelt, noch auch eine einzige davon ungekauft im Ladenregal verbleibt. In derartigen Gruppenhandlungen verkörperte Marktmechanismen streben lediglich annäherungsweise optimalen Grenzzuständen größter Versorgung bei zugleich geringster Verschwendung zu – und zwar nicht trotz, sondern gerade wegen ihres Mangels an koordinierter Steuerung, worin unter anderem die Genialität der Marktwirtschaft besteht.

Nimmermüde erzeugt sie mithilfe permanenter und die Handlungen (sowie Unterlassungen) sämtlicher Marktteilnehmer berücksichtigender Preisgefüge sofortige, aber nicht abrupte, sondern fließend an- und auslaufende Ausgleichsbewegungen zum Abbau von Über- oder Unterbewertung sowie Mangel oder Überfluss von allem, das von Marktlogiken erfasst wird. Keine andere Wirtschaftsform, und das ist der Kernpunkt, weist derartige Optimierungstendenzen im Einklang mit beziehungsweise auf Basis von natürlichen Regelverhaltensweisen ihrer Teilnehmer auf, die für ebendies vollkommen ohne überbordende Berichtspflichten, datensammelwütige Statistikbehörden, steuerungsgläubige Zentralplaner beziehungsweise generell ohne jegliche aktive Handlungsorder auskommt. Solcherlei andere Formen, die zu verbieten oder zu erziehen versuchen, zwingen soziale Trieb- mit politischen Willenskräften permanent in Konflikt und verhindern auf diese Weise das Zulassen von Synergien.

Die zentralen Preismechanismen

Allgemein ist im Hinterkopf zu behalten: Steigt der Preis eines Gutes infolge von dessen Verknappung (zur Nachfrage überproportional fallendes Angebot beziehungsweise zum Angebot überproportional steigende Nachfrage), winken dem Produzenten des jeweiligen Gutes voraussichtlich höhere akzeptierte Absatzpreise und demnach tendenziell höhere Umsätze und Gewinne. Dem Konsumenten winken bei Wahl des betreffenden Gutes wiederum erhöhte Ausgaben.

Folge: Anreize zur Angebotsausweitung (Produzenten) steigen, während Anreize zum Kauf (Konsumenten) sinken, sodass – sofern den Anreizen gemäß gehandelt wird – das knappe und teure Gut wieder vermehrt produziert und demnach wieder breiter verfügbar sowie zugleich vor weiterem verknappenden Zugriff durch die Konsumenten verschont wird.

Direkt anschließend führt die genaue Umkehrung dessen zu gegenteiligen Effekten: Fällt ein Gut infolge von dessen Überverfügbarkeit stark im Preis, wird dessen Produktion bei Aussicht auf zu geringe Umsätze und Gewinne (oder sogar rote Zahlen) gedrosselt oder ganz eingestellt, während ebendieses Gut bevorzugt gekauft und dessen Schicksal als Ladenhüter oder gar des Verderbens (sofern verderblich) abgewendet oder zumindest abgemildert, kurz Überangebot abgebaut wird.

Hierin bestehen die zentralen, in beiden Richtungen ausgeführten Mechanismen. Selbst wenn es beispielsweise nicht möglich ist, ein verknapptes Gut jederzeit nachzuproduzieren (zum Beispiel saisonabhängige Gewächse), greift einerseits noch immer der konsumentenseitige Mechanismus der teuerungsbedingten Kaufzurückhaltung mit Folge der Bestandsschonung. Dies führt gedanklich andererseits zu einem von mehreren wichtigen Nebeneffekten.

Besagtes weitergedacht

Konsumenten unterliegen erhöhten Anreizen, das teure Gut mit anderen, für den jeweils beabsichtigten Einsatzzweck ähnlich geeigneten Gütern zu substituieren (zu ersetzen), sodass die jeweils erwählten Ausweichgüter einen Teil der erhöhten Nachfrage absorbieren, ihrerseits verknappungsbedingt im Preis steigen und denselben Mechanismen unterliegen. Auf diese Weise kann ein Gut A durchaus auch durch mehrere Güter substituiert werden, auf deren Schultern sich die erhöhte Nachfrage gleichmäßig zu verteilen neigt, wenn die Substitutionswanderung nicht bei Gut B endet, sondern bei dessen zu starker Verteuerung nach alleiniger Absorption der Übernachfrage von Gut A wiederum Anreize zum weiteren Ausweichen auf die Güter C, D, E und so weiter erzeugt.

So gelten beispielsweise Reis, Nudeln und Kartoffeln aufgrund ähnlicher Nährwerte und gemeinsamer Eignung für viele Gerichte gemeinhin als einander substituierfähig. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Substitution von Reis ausschließlich von Kartoffeln, sondern in vermutlich ähnlichen Maßen auch von Nudeln getragen wird – und zwar zudem zugunsten des Gleichgewichts am Markte zeitlich parallel, nicht strikt nacheinander. Umgekehrt ist ebenso wenig anzunehmen, dass ausschließlich von Nudeln (teuer), aber nicht auch von Reis (ebenfalls teuer) auf Kartoffeln (preiswert) ausgewichen wird, sondern von beiden. Substitutionswanderungen ergeben sich demnach auch in umgekehrter Richtung beziehungsweise bei Überverfügbarkeit anstelle von Knappheit.

Im Zuge dessen zeigt die Marktwirtschaft zudem ihre kräfteeinenden und zugleich gewaltenteilenden Wirkungen. Die Neigung der Konsumenten (wandernd) zu substituieren, verhindert einerseits, dass einer einzigen Produzentengruppe, den Produzenten des verknappten Ausgangsgutes A, im Zuge ihrer zusätzlichen Gewinne und/oder Marktanteile ihre Marktmacht über den Kopf wächst beziehungsweise sich allzu starke Ballung von Marktmacht vollzieht und diese stattdessen einer weitaus größeren Anzahl von Marktakteuren zufallen. Sie gewährleistet mithilfe dieser tendenziell erhöhten Anzahl von Akteuren andererseits, dass möglichst viele Kapazitäten am Mangel- beziehungsweise Überflussabbau beteiligt sind und dieser tendenziell erfolgreicher ausfällt. Es ist schließlich einsichtig, dass es einem einzigen Nudelproduzenten trotz allen willkommenen Profitierens kaum gelingen wird, die potenziell gewaltige Ausweichnachfrage infolge schlechter Reis- und Kartoffelernten im Alleingang zu absorbieren.

Und: Selbst, wenn er technisch dazu in der Lage wäre, würde die Einpreisung unvermeidlich höherer Transportkosten zur Versorgung örtlich fernerer Konsumenten die preisliche Wettbewerbsfähigkeit von dessen Produkt reduzieren und ab bestimmten Größenordnungen völlig eliminieren. Preislich bedingte geographische Ausbreitungsgrenzen begünstigen demnach die Beteiligung möglichst vieler Akteure an der Bewegung beschriebener Marktmechanismen – und das ist auch gut so.