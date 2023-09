Bundeshaushalt Die getürkte Neuverschuldung

11. September 2023

Verschwiegenes „Sondervermögen“ …

von Klaus Peter Krause

Im Bundestag laufen jetzt die Haushaltsberatungen. Als Bundesfinanzminister hat Christian Lindner (FDP) am 5. September den Bundeshaushalt 2024 eingebracht und damit die parlamentarische Debatte eröffnet. Es geht um die künftigen Einnahmen und Ausgaben, vor allem um die Ausgaben und damit um die gesamte deutsche Politik, die gegenwärtige und die künftige. Lindners Etat-Entwurf umfasst ein Volumen von 445,7 Milliarden Euro und sieht eine offizielle Neuverschuldung von 16,6 Milliarden Euro vor. Haushaltsexperte Peter Boehringer von der AfD-Bundestagsfraktion und stellvertretender Bundessprecher der AfD, bemängelt, dass in der Ampel-Regierung (SPD, Grüne, FDP) und bei ihrem Umgang mit der Schuldenbremse die Begriffe Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit der Vergangenheit angehörten. Faktisch betrage die Schuldenaufnahme im vorliegenden Regierungsentwurf nicht 16,6 Milliarden, sondern in Wirklichkeit 101,8 Milliarden Euro. Sie sei somit sogar noch höher als vom Bundesrechnungshof beziffert. Woraus ergibt sich diese weitaus höhere Zahl?

Die 70,7 Milliarden vorgeblichen Sondervermögen werden als Schulden verschwiegen

Boehringers Begründung: „Zur offiziellen Nettokreditaufnahme kommen nicht nur 70,7 Milliarden neue Schulden in den Sondervermögen hinzu, sondern auch 13,2 Milliarden an zugewiesenen EU-Schulden, die Deutschland vollumfänglich zu tilgen hat, und 1,4 Milliarden, die aus der sogenannten Rücklage mobilisiert werden. Selbst wenn man die beiden letztgenannten Positionen und das Sondervermögen Bundeswehr ausklammert, so übersteigt die vorgesehene Neuverschuldung das rechtlich zulässige Maß dennoch um 51,5 Milliarden Euro, lediglich ermöglicht durch Buchungstricks und Luftbuchungen.“ Bekanntlich sind die sogenannten Sondervermögen keine Vermögen, sondern nichts anderes als ebenfalls Schulden. In kreativer Wortfindung haben die Ampel-Politiker einen großen Teil der Verschuldung in den trügerisch euphemistischen Begriff umbenannt, um die wahre Verschuldung vor unkundigen Bürger zu verschleiern und diese damit zu täuschen.

„Lindners Aussage, die Schuldenbremse werde eingehalten, ist Augenwischerei“

Die Aussage des Finanzministers, die Schuldenbremse werde eingehalten, sei somit, wie Boehringer feststellt, Augenwischerei. Die Vorsätzlichkeit, mit der dieser vermutliche Verfassungsbruch zur Irreführung der Wähler und zur Beeinflussung künftiger Wahlen ins Werk gesetzt werde, verleihe diesem Vorgang, so Boehringer, eine zusätzliche Brisanz. Es bleibe zu hoffen, dass die anhängige Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht, diese Form der Haushaltsaufstellung alsbald beende. Ohne ihre Nebenhaushalte würde sich die gesamte ideologiegetragene Politik der Ampel-Koalition gar nicht finanzieren lassen. Würde die verfassungswidrige Praxis der Buchungstricks beendet, dann sei auch der gesamte Spuk der Ampel-Politik sofort vorbei.

Boehringer Worte am Ende seiner Rede am 5. September im Bundestag: „Mehr vom Falschen also auch 2024: Die illegalen Euro-Garantien und finanziellen Fehlsteuerungen gingen schon 2010 los unter einer CDU-CSU-FDP-Regierung. Deutschland verdient mehr! Nicht mehr Steuern – aber bessere Regierungen.“

Der Link zu seiner Rede zu Beginn der Haushaltsdebatte können Sie sich über untenstehenden Link anschauen – den Text der Rede finden Sie ebenfalls untenstehend, wobei das gesprochene Wort gilt.

Boehringer. „Die Wahrheit liegt bei 102 Milliarden Euro neuen Schulden – Bundestag (Youtube)

Auftaktrede zur Ersten Lesung des Bundeshaushalts 2024 Rede Peter Boehringer im Bundestag, 5.9.2023

